Стратегия Путина и Катастрофа украинской элиты, - А.Халдей

09:38 07.10.2019 Стратегия Путина по Украине дает свои результаты

опять знаменитое путинское дзюдо, и опять никто ничего не понял, а когда все случилось, оказалось поздно

Александр Халдей



Судьба Украины оказалась трагически связана с судьбой США, а точнее, украинские элиты оказались проекцией процессов внутри элиты американской. Скандал на Украине разворачивается как продолжение скандала в США, и чем сильнее раскол элит в США, тем сильнее он на Украине. Созданный демократами на Украине политический режим ориентируется на демократов, и победа Трампа ставит судьбу украинского проекта по чертежам демократов в состояние коллапса.



Катастрофа украинской элиты началась с победы Трампа и краха Клинтон. Порошенко трагически промахнулся в расчетах и повис до выборов, на которых не получил поддержки правящих республиканцев, а находящиеся в оппозиции демократы не сумели обеспечить ему победу. Трампу весь пул украинской элиты, подобранный Обамой, Байденом и Нуланд, и купленный за "печеньки", оказался совершенно не нужен.



А поскольку людей Трампа на Украине нет, ибо их почти нет и в США, то на Украине воцарился кадровый хаос. Постепенно там убрали всю майданную команду, потом Порошенко, потом Болтона, потом группу Госдепа в составе Волкера, посла Йованович и еще одного действующего лица, фамилии которого никто не помнит, но которое как-то тоже во всем этом участвовало, и, как оказалось, вовсе не в интересах Трампа. Украинская элита имени Обамы и Нуланд оказалась в отставке, и именно потому состоялся проект "Зеленский – президент Украины".

Но так как в США все больше растет двоевластие с плавным переходом, по словам Трампа, к гражданской войне, уже сейчас холодной, но все более зримо сдвигающейся к горячей фазе, то тоже самое начало происходить и на Украине. Проекты демократов сталкиваются с проектами республиканцев, а точнее, трамповского крыла в республиканской партии, которое видит Украину совсем иначе, чем их ярые враги демократы. Оказавшиеся между молотом и наковальней украинские элиты соросовского призыва поняли, что пережили сами себя, их время ушло, и они отчаянно запаниковали.

В этом конфликте Трампа и демократов зеркально отражается свара внутри бурлящей украинской элиты, которая никак не поймет, кого же ей сейчас предать, чтобы не повторить ошибки Порошенко. В этой ситуации формула Штайнмайера оказалась магическим заклинанием, вызвавшим катастрофические для демократов США последствия. Факелом, брошенным в бочку с порохом.

То, что Европа полна решимости выйти из клинча с Россией по поводу Донбасса, смягчить санкции и как-то поправить, наконец, свои экономические дела, показывает, что потенциал европейского терпения иссяк. Те политические марионетки, которые имели консенсус с командой Обамы и жертвовали Европой ради США, все больше теряют рейтинг, уступая позиции новым силам, продолжая по инерции настаивать на прежнем курсе Европы в отношении России.



Именно на оселке темы санкций и связанных с ними собственных потерь всплывают альтернативные силы, и прежний глобалистский ансамбль Европы, сформированный и утвержденный американским худсоветом, постепенно распадается.

Зашло это уже так далеко, что пока в США дерутся две правящие партии, Европа показала раздражение в адрес Украины. Франция и Германия уже требуют от Зеленского подписания и имплементирования Минских соглашений, по сути, узаконивающих автономный статус ЛДНР, что означает полный крах проекта "Украина как унитарное нацистское государство", спроектированного в США и частью немецкой разведки.



Немудрено, что вся рекрутированная демократами массовка поняла, что лишается не только финансирования, но и свободы, а некоторые и жизни. И по этой причине в Киеве готовится "восстание рабов", где в роли Спартака выступит Порошенко, окруженный "гладиаторами" Авакова.

Но Аваков опять предал Порошенко и согласился убрать радикалов с улиц в обмен на сохранение власти над Нацгвардией, которую сначала хотел забрать себе Зеленский. Это отодвигает окончательное разбирательство между Аваковым и Коломойским, то есть гарантирует накопление конфликтного потенциала еще больше с отсроченной развязкой.



Развязка на Украине наступит сразу после развязки в США. А так как в США возник позиционный тупик, то на Украине этот тупик автоматически копируется и замораживается. Все это гниет и бродит, как содержимое деревенской выгребной ямы, в которую шутники бросили пачку дрожжей. Немудрено, что Европа уже зажала нос и все более брезгливо и требовательно отходит подальше, не предлагая, а требуя вызвать ассенизатора.

Зеленский зажат между Европой и своими нацистами, которые не нужны Трампу, а демократам сейчас не до них. И потому шараханья от подписания формулы Штайнмайера до ее саботажа загоняют нынешний режим на Украине в глухой конфликтный тупик, из которого нет выхода. Ибо все конфликты Украины есть проекция политики правящих групп в США.



А пока эти группы буксуют в клинче, Украина гниет и копит потенциал для взрыва. И от взрыва осколки Украины разлетятся между Россией и Европой, что для Европы уже начинает казаться меньшим злом, чем нескончаемая чума под названием "идущая в Европу Украина, ведомая за руку США".



В мире начались активные процессы трансформации сложившихся геополитических проектов. Острый конфликт внутри США толкает к жизни новые силы в Европе и убивает старый проект "Украина", тогда как нового пока не создали, ибо нигде не произошла полная смена элит. Этот процесс лишь в самом начале.



Как ни странно, все это открывает перед Россией уникальные возможности для реализации своих стратегических проектов. Путин и Россия – вот единственные выгодополучатели в этом кризисе. Получается, что настаивая на соблюдении формулы Штайнмайера, Путин создает все условия для эскалации конфликта элит на Украине, ибо способствует столкновению разных проектов украинского государства.

Усиление конфликта демократов и республиканцев, глобалистов и антиглобалистов, США и Европы, Европы и Украины, украинской элиты и Трампа, разных элитных групп внутри Украины создает возможности серьезных элитных ротаций в России. Глобалистские группы постепенно локализуются, и на наших глазах создаются противовесы, о создании которых еще год назад рано было и мечтать.

К таким процессам можно отнести формирование линии Глазьев–Бабич–Козак с усилением линии Патрушева и премьерскими перспективами Чемезова (проект "сильный премьер", о котором мы уже писали). На спадающем тренде находится линия Медведев–Кудрин–Сурков. У Чубайса вновь начались комплексные проверки, что должно лишить его иллюзий по поводу надежд поучаствовать в очередном переделе власти.



Понятно, что пока никаких серьезных сдвигов не произошло, но, как говорится, "процесс пошел". Неспешно, медленно, но пошел именно в эту сторону, и не видеть этого уже нельзя. Долго звучал возмущенный хор по поводу того, что Путин использует Суркова в украинском кейсе. Дескать, тот строит отношения с Коломойским и всеми прочими одиозными олигархами, и при этом работает на российский глобалистский клан, преследуя его интересы, а не интересы России.



Теперь выходит так, что для Путина как бы и не важно, с кем и о чем договаривался Сурков. Главное – он втянул в процесс команду Зеленского, подключил Европу, и теперь на Украине зреет патовая ситуация. Если опять судьбу донбасского урегулирования заблокируют во Львове и в Киеве, Европа взорвется негодованием. А это означает усиление раскола между Европой и США. Хуже всех придется Киеву – его ударят с двух сторон, из Брюсселя и из Вашингтона. Не эту ли цель преследовал Путин, толкая всех к соблюдению Минских договоренностей в нормандском формате?



Если так, то целью Путина является вовсе не сиюминутное решение вопроса ЛДНР, не достижение федерализации Украины, и даже не борьба за скорейшее снятие санкций, а глобальный подрыв системы отношений внутри сложившихся групп влияния на Западе. Опять знаменитое путинское дзюдо, когда он рука об руку идет в ту сторону, куда давит оппонент, а потом тот оказывается совсем в другом месте и в совсем другой позе. И опять никто ничего не понял, потому что думал совсем другое, а когда все случилось, оказалось поздно.



Украинская элита плотно связана по судьбе с элитой США, и в украинской колонии полностью воспроизводятся все кризисные процессы, протекающие в американской метрополии. Самое горькое, что прекратить такое заложничество на Украине уже никто не может, и по мере нарастания краха демократов в США растет крах их украинского проекта. Жили они долго и счастливо и умерли в один день.



Этим днем станет день, когда Трампа выберут на второй срок президентом США. Автоматически это означает крах нынешних украинских элит и крах проекта создаваемой этими элитами антирусской государственности.

Промежуток между 2020 и 2025 годом (спустя год после трансфера в России) будет самым судьбоносным в истории всего мира. Крах глобалистского интернационала в США, усиление связки ЕАЭС и ОПОП ("Один пояс – один путь"), субъективация ЕС – все это и многое другое способно начать процесс нового передела мира, в котором возникнет новый "Тройственный союз" Россия – США – Китай, а роль ЕС будет определяться отношениями внутри этой Большой Тройки.



Статус ООН действительно может быть пересмотрен с учетом этой новой реальности. Где-то между этими процессами потеряется Украина в нынешних границах, но отряд вряд ли не заметит потерю бойца, не говоря о Белоруссии.



Ни в коем случае не стоит впадать в иллюзию по поводу требований Европы сохранить неприкосновенность границ Украины. Все это означает вовсе не желание сохранить границы Украины в нынешнем виде, а просто требование не приступать к ее разделу сейчас, пока Европа к нему не готова. А Европа к нему не готова потому, что пока не ясно, что будет в США.



Но по мере нарастания кризиса в США Европа успеет как-то построить свои структуры безопасности и укрепить финансовую и энергетическую инфраструктуру. После этого уже можно говорить и о разделе Украины, ибо ЕС в нем будет не марионеткой США, а более самостоятельным субъектом. Например, Германия сейчас требует сохранения границ Украины потому, что Германии не нужна проамериканская Польша, усилившаяся за счет захвата Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

Вот когда Польшу прочно уложат под Германию, тогда можно и поговорить о границах Украины. Украина будет поделена между новыми полюсами силы. А пока там зреют новые гроздья гнева, те гроздья, которые и приведут к новому политическому кризису Украины в течение ближайших нескольких лет. России нужно за это время успеть сделать все необходимые приготовления. Источник - ИА REX

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