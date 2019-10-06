Контуры "нового человека 21-го века", - Д.Стешин

09:50 07.10.2019

"Новый человек 21-го века" - атомизированная единица

Если так пойдет и дальше - лет через сто можно будет спокойно перезагружать процессор под названием Земля



Уже понятны контуры "нового человека 21-го века". Почти вырастили, "под чистовую отделку", сообщает ТГ-канал "ДТ".

1.Родины у него нет, потому что и особых границ в мире нет.

2. Истории и прошлого у него нет - оно ужасно, не о чем жалеть.

3. Веры в Бога, а значит, обладания морально-нравственными принципами у него нет. Идеалов тоже.

4. Собственности нет - "выгоднее арендовать", "не привязан к месту и мобилен".

5. Дачи нет - интереснее путешествовать, точнее, бездумно шляться по чужим странам и тратить на это свободные деньги.

6. Гаража нет, потому что нет машины, вместо нее каршеринг и агрегаторы такси.

7. Нет нужды заботиться о родителях - есть пансионаты для доживания.

8. Семьи у него нет, он либо голубой/лесбиянка, либо в свободных отношениях. Соответственно, нет и социальной страты, которая появляется в браке - три десятка новых родственников и друзей друзей.

9. И детей у него, конечно нет.



Итого:

У нового человека 21-го века вообще ничего нет! Кроме подключения к информационному потоку.

Он - атомизированная единица. Господи, да таких можно в любую топку миллионами кидать. Можно голодом морить, можно прививать хитрыми вакцинами, можно отправить работать за еду или осваивать Марс без скафандров.

Они даже соорганизоваться не смогут, чтобы сообщить, что им не нравится, как с ними обращаются.

Лет через сто, всю эту планету можно смело жечь и начинать историю человечества сначала.



Дмитрий Стешин

6 октября 2019