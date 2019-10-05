 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 07.10.2019
13:15  Взорвавшийся вулкан Ирака, - А.Веселов
13:13  "Хезболлах" в Ливане и за его пределами, - Л.Савин
13:04  Саудовская Аравия поворачивается лицом к Ирану? - А.Эскин
12:44  Вице-спикер Божко: КазБанки заманивают граждан в финансовую кабалу
12:27  Haber7 (Турция): "Дай бог, российские войска оккупируют и Европу..."
11:26  Когда в товарищах согласья нет… Как защищают коллег журналисты Кыргызстана и Таджикистана? - "РО"
10:24  Анвар Джон: "Китай осудил до 3 миллионов мусульман за экстремизм"

09:55  Елбасизм джучидизма. Казахский Улытау станет одним из центров празднования 750-летия Золотой Орды
09:50  Контуры "нового человека 21-го века", - Д.Стешин
09:44  К вопросу об этическом в современных российско-китайских отношениях - А.Шитов
09:38  Стратегия Путина и Катастрофа украинской элиты, - А.Халдей
09:29  Индия решила докупить у РФ новые Су-30МКИ (12 штук) и модернизировать старые
08:14  Российское гражданство не всем доступно, - Е.Трифонова
08:10  Британия готовит супер-экспроприацию рос-капиталов и имущества. Прятали от Вовы, а отнимет Боря...
01:08  Китайские гастарбайтеры зарабатывают в РФ в разы больше российских инженеров, - "НГ"
00:51  Растущие бреши "санитарных кордонов" в Восточной Азии, - С.Кожемякин
00:50  Эрдоган для борьбы с Асадом создал 80-тысячную армию, - В.Мухин
00:48  Почему народный герой Узбекистана по национальности туркмен?
00:46  Армия Саладина: как воевала лучшая армия Востока?
00:43  Аравийская трясина. В Йеменских горах разгромлены 3 бригады армии Саудитов
00:41  Как пала династия Шейбанидов в ЦА (история)
00:05  Саудитов на переговоры загнали, но смогут ли их там удержать? - А.Запольскис
00:00  Исчезающие языки ЦентрАзии (карта)
Воскресенье, 06.10.2019
19:18  Молодой архитектор из Узбекистана Тахмина Турдиалиева заняла 2-е место в конкурсе "Better Together Challenge 2019" в Южной Корее
17:08  200 тыся шотландцев вышли на марш за независимость
15:30  Казахстанец Головкин снова стал ЧМ по боксу. По очкам победив украинца Деревянченко
14:45  Париж. В ожидании чуда. Кажется у французов не хватит духу на еще одну Революцию, - Эдуард Лимонов
14:42  Страшный сон США. сбывается самым жутким образом, - В.Шурыгин
12:17  Политкорректность для "ниггеров". Запад вычеркивает из употребления целые группы слов и смыслов
11:44  Идлибский "халифат" сформировал "Сирийскую национальную армию". Главком - Салим Идрис
10:00  Как выглядит украинское "экономическое чудо", - Св.Князев
09:11  Вознесение Поднебесной. к 70-летию провозглашения Китайской Народной Республики
08:47  "КырПравительство, покрывая внешний долг, увеличивает внутренний", - депутат Шыкмаматов
08:43  О манипуляциях на рынке драгоценных металлов и перспективах выборов в США, - В.Прохватилов
08:39  Смена гос-имиджа. Нидерланды отказываются и запрещают свое второе название - Голландия
08:35  Третий претендент на Белый дом. Почему Америке может понадобиться независимый кандидат в президенты, - Ю.Сигов
00:50  В Кыргызстане продолжаются аресты соратников Атамбаева
00:23  Человечество против капитализма: попытка Валлерстайна
00:12  В Бишкеке установили памятник Путину (фото)
00:02  Bloomberg: Макрон нашел ключ к решению иранской головоломки?
Суббота, 05.10.2019
21:21  Пьяный новосибирский депутат Бут сбил ребенка на "зебре" и... сбежал. Миша, ау!
21:03  Якутский депутат Крылов застрелил медведя и был тут же убит... другим медведем (другом предыдущего?)
20:28  "Адреса беспредела" в Ташкенте множатся: в Юнусабаде-4 рубят вековые чинары
17:38  Убийца 4 французских чиновников оказался законспирированным салафитом
16:01  В Кыргызстане издана книга "1913 год Пишпек. Восточный ветер"
15:59  Зачем Трамп устроил секс-скандал в Голливуде
15:54  Рос-журналистка устроила медово-моссадовскую ловушку иранскому VIP-чиновнику? - "КП"
15:47  Нашествие гастарбайтеров - угроза безопасности России, - Ф.Пашин
15:45  Майдан по формуле: к чему приведет бунт украинских националистов, - И.Кармазин
15:43  Крылья Энгела. Амер-демократы уверяют, что нашли доказательства шантажа Трамп-Зеленский
13:27  Бежать, чтобы согреться. Осенний марафон ЦА-аркадаг-елбасизма (обзор сентября), - В.Хлюпин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Елбасизм джучидизма. Казахский Улытау станет одним из центров празднования 750-летия Золотой Орды
09:55 07.10.2019

Для развития туризма разрабатывается государственная программа.

Заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки в Улытауский район Карагандинской области посетил мавзолеи Алаша-хана, Жошы-хана, а также каменную плиту Тамерлана, расположенную на горе Алтын шокы. Вице-премьер ознакомился с планами работ по реализации поручения Президента о развитии Улытау.
Напомним, Улытау должен стать центром этнографического туризма международного уровня. Об этом говорил Касым-Жомарт Токаев на Международном туристическом форуме "Улытау-2019". Он поручил начать все работы в этом направлении в преддверии празднования 750-летия Золотой Орды.

- Для развития туризма Министерством культуры и спорта разрабатывается государственная программа. Она предполагает проведение множества туристских мероприятий, посвященных празднованию 750-летия Золотой Орды. Главная задача в настоящее время - разработать специальную туристскую концепцию. Создать для туристов все условия, чтобы они могли приехать в Улытау. В этом направлении ведется работа. В целях привлечения туристов принимаются и другие государственные программы. В частности, до нового года мы будем принимать специальный проект по развитию туристических комплексов в Улытауском районе и в целом по Карагандинской области, - рассказал вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов.

Бердибек Сапарбаев также ознакомился с ходом строительства в районном центре туристического визит-центра. По плану здесь будет общежитие гостиничного типа на 15 мест для туристов, музей, два конференц-зала, столовая. Заместителю Премьер-министра также были представлены туристические маршруты по историко-культурным местам региона, реставрационные работы исторических памятников, проведенные ранее туристские мероприятия.

Бердибек Сапарбаев побывал на строительстве краеведческого музея Улытауского района. Здание по проекту состоит из двух этажей площадью 830 квадратных метров. Сейчас завершаются основные строительные работы, идет установка котельной, проводятся внутренние и наружные отделочные работы.

Вице-премьер поручил Министерству культуры и спорта, акимату области и района подготовить предложения по рациональному использованию и организации работы визит-центра и музея, привлечению местных жителей к строительно-монтажным работам.

Бердибек Сапарбаев также посетил районную поликлинику. В следующем году рядом с ней начнется строительство центральной районной больницы. На сегодняшний день для строительства выделен земельный участок и предусмотрены средства. Строительство 3-этажного здания больницы площадью 2 000 квадратных метров должно быть начато в следующем году и завершено в 2021-м.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570431300
Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 октября 2019 года №733
- Состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции
- О платежном балансе и изменениях во внешнем долге Казахстана за 1-ое полугодие 2019 года
- О работе Комиссии по качеству правосудия
- Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой ОСМС и мобильных ЦОНов в Карагандинской области
- 3304 семьям прекращены выплаты адресной соцпомощи в Алматинской области
- Fitch подтвердило рейтинги Казахстанской Ипотечной Компании на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный"
- Fitch подтвердило рейтинги Казахстанской Ипотечной Компании на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный"
- Джо Байден задвигается от демократов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  