Елбасизм джучидизма. Казахский Улытау станет одним из центров празднования 750-летия Золотой Орды

09:55 07.10.2019

Для развития туризма разрабатывается государственная программа.



Заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки в Улытауский район Карагандинской области посетил мавзолеи Алаша-хана, Жошы-хана, а также каменную плиту Тамерлана, расположенную на горе Алтын шокы. Вице-премьер ознакомился с планами работ по реализации поручения Президента о развитии Улытау.

Напомним, Улытау должен стать центром этнографического туризма международного уровня. Об этом говорил Касым-Жомарт Токаев на Международном туристическом форуме "Улытау-2019". Он поручил начать все работы в этом направлении в преддверии празднования 750-летия Золотой Орды.



- Для развития туризма Министерством культуры и спорта разрабатывается государственная программа. Она предполагает проведение множества туристских мероприятий, посвященных празднованию 750-летия Золотой Орды. Главная задача в настоящее время - разработать специальную туристскую концепцию. Создать для туристов все условия, чтобы они могли приехать в Улытау. В этом направлении ведется работа. В целях привлечения туристов принимаются и другие государственные программы. В частности, до нового года мы будем принимать специальный проект по развитию туристических комплексов в Улытауском районе и в целом по Карагандинской области, - рассказал вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов.



Бердибек Сапарбаев также ознакомился с ходом строительства в районном центре туристического визит-центра. По плану здесь будет общежитие гостиничного типа на 15 мест для туристов, музей, два конференц-зала, столовая. Заместителю Премьер-министра также были представлены туристические маршруты по историко-культурным местам региона, реставрационные работы исторических памятников, проведенные ранее туристские мероприятия.



Бердибек Сапарбаев побывал на строительстве краеведческого музея Улытауского района. Здание по проекту состоит из двух этажей площадью 830 квадратных метров. Сейчас завершаются основные строительные работы, идет установка котельной, проводятся внутренние и наружные отделочные работы.



Вице-премьер поручил Министерству культуры и спорта, акимату области и района подготовить предложения по рациональному использованию и организации работы визит-центра и музея, привлечению местных жителей к строительно-монтажным работам.



Бердибек Сапарбаев также посетил районную поликлинику. В следующем году рядом с ней начнется строительство центральной районной больницы. На сегодняшний день для строительства выделен земельный участок и предусмотрены средства. Строительство 3-этажного здания больницы площадью 2 000 квадратных метров должно быть начато в следующем году и завершено в 2021-м.