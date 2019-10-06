Анвар Джон: "Китай осудил до 3 миллионов мусульман за экстремизм"

10:24 07.10.2019

Ильхом Тохти, уйгурский правозащитник, был приговорен в 2014 году к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме. 30 сентября этого года он получил престижную премию по правам человека имени Вацлава Гавела.



49-летний Тохти, его семья и международные организации считают сфабрикованными обвинения против правозащитника.

Среди других номинантов престижной международной премии по правам человека был также таджикский адвокат Бузургмехр Еров, который в настоящее время находится в тюрьме. Еров был награжден Дипломом премии имени бывшего президента Чешской Республики.

Церемония вручения премии, учрежденной Советом Европы за особые заслуги в деле защиты прав человека, состоялась во французском городе Страсбурге.

2 октября в Праге, столице Чехии прошла конференция, посвященная присуждению премии имени Вацлава Гавела, в ходе которой корреспонденты Радио Озоди Хиромон Бакозода и Рустам Джони побеседовали с Анваром Джоном, уйгурским правозащитником и президентом организации "Инициатива Ильхома Тохти".



Радио Озоди: Господин Анвар Джон, поздравляем с премией. Что для вас означает эта награда?



Анвар Джон: Для нас эта награда очень ценна. Прежде всего, это означает, что свободный демократический мир не безучастен к судьбе Ильхома Тохти и его народа. Очень важно, чтобы китайский режим знал, что западная демократия не потерпит нарушений прав человека, и несправедливое осуждение Ильхома Тохти. Тохти мечтал о мире, дружбе и верховенстве закона. Однако, китайский режим приговорил его к пожизненному заключению. В свете всего этого, эта премия является важным посланием Китаю. В конечном итоге, эта премия очень важна и для уйгурского народа. В настоящее время, в лагерях перевоспитания Китая содержатся около миллиона китайских мусульман. Примерно три миллиона других брошены в тюрьмы по обвинению в "экстремизме, национализме и сепаратизме". Многие мусульмане подвергаются репрессиям с той целью, чтобы они отказались от своего имени, культуры и самобытности. Их вынуждают изменить свою самоидентификацию. Премия Вацлава Гавела является признаком надежды на то, что отчаявшийся уйгурский народ получит некоторую поддержку и помощь со стороны свободного демократического сообщества. Эта награда - поддержка нашему народу.



Радио Озоди: Скажите, а Ильхом Тохти знает о присуждении ему премии Гавела?



Анвар Джон: Я сомневаюсь, что ему уже сообщили об этом. Но конечно же, не сегодня, так завтра, в один прекрасный день он об этом узнает. Он содержится в одиночной камере в тюрьме № 1 города Урумчи. Его жена находится в Пекине, и она также находится под жестким наблюдением.



Радио Озоди: Она тоже в тюрьме?



Анвар Джон: Нет, она на свободе, живет в Пекине со своими двумя детьми, но находится под усиленным контролем. Время от времени ее навещает господин Ху Цзя, лауреат премии имени Сахарова. В ноябре прошлого года он сообщил нам, что любое давление со стороны Запада, любая награда, полученная Ильхомом или другими узниками совести, будет усиливать давление на Китай. К примеру, в 2008 году сам Ху Цзя содержался в провинциальной тюрьме, но был переведен в пекинскую, после того, как ему была присуждена премия имени Сахарова. Это именно тот человек, который хорошо знает положение Ильхома Тохти и его семьи. Он сказал, что так или иначе, как-нибудь они передадут Ильхому Тохти, что он удостоился премии имени Гавела. Это его пятая международная премия, и это придаст ему силы продолжить свое сопротивление.



Радио Озоди: Китай уже давно подвергается интенсивной международной критике за создание лагерей перевоспитания и невыносимых условий для мусульман. Ильхом Тохти отбывает свое пожизненное заключение с 2014 года. Вы верите, что Китай будет реагировать на критику и изменит свое поведение?



Анвар Джон: Должен реагировать. Китай хочет стать частью международного сообщества и могущественной страной. Для того, чтобы продвигать свой бизнес Китай должен сотрудничать с другими странами, и иметь с ними хорошие отношения. В 2017 году скончался лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо. Все эти награды символизируют, что международное сообщество не потерпит нарушения прав человека. В некоторых случаях Китай реагирует, а в последнем случае он уже начал реагировать. Награждая премиями китайских правозащитников, международное сообщество заявляет, что Китай должен выполнять свои международные обязательства, не использовать репрессии против своего собственного народа, создавать в стране условия, обеспечивающие свободу слова, свободу передвижения и уважение прав человека. Китай должен уважать международное законодательство и следовать международным нормам и правилам.



Хиромон Бакозода

6 окт. 2019