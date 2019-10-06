Когда в товарищах согласья нет… Как защищают коллег журналисты Кыргызстана и Таджикистана? - "РО"

11:26 07.10.2019

Представители СМИ Кыргызстана встают в защиту своего коллеги и что их отличает от сотоварищей в Таджикистане?

Нападение на журналиста

"Мен/Сен "Азаттык" (Я/Ты "Азаттык") - такой лозунг за последние дни все чаще встречается в кыргызском сегменте социальной сети Фейсбук, что можно считать результатом борьбы кыргызстанской прессы против очередного натиска на свободу слова в стране.

В этот раз журналистское сообщество Кыргызстана встало на защиту сотрудника кыргызской службы Радио Свобода Радио "Азаттык" Айбека Кулчуманова, который подвергся нападению при исполнении своих служебных обязанностей.

18 сентября в городе Оше на оператора Кулчуманов, во время ведения съемок вблизи дома экс-зампредседателя Государственной таможенной службы Райыма Матраимова напали неизвестные лица, которые отобрали у журналиста аппаратуру, смартфон, документы и ключи от автомобиля и нанесли ему телесные повреждения.



Общая стоимость украденной техники "Азаттык" оценил в 1 миллион 580 тысяч 100 сомов (примерно 22,5 тысяч долларов). В официальном заявлении издания отмечается, что нападавшие, помимо прочего, озвучили имя Райыма Матраимова, о котором ранее "Азаттык" опубликовал журналистское расследование, где раскрыло схему незаконного вывода им и его родственниками из страны миллионы долларов. Это расследование тогда вызвало широкий общественный резонанс в Кыргызстане, и учреждение "Азаттык Медиа" заявило, что оно будет продолжено. Последние съемки Кулчуманова в Оше были именно в рамках этого расследования, отмечается в заявлении учреждения.



На основании заявления журналиста "Азаттыка" Айбека Кулчуманова УВД Оша зарегистрировало материалы по части 4 статьи 201 (грабеж в особо крупном размере) Уголовного Кодекса КР. Милиция также сообщила, что вторая сторона, отобравшая технику, тоже обратилась с заявлением о вторжении в частную собственность.

Члены семьи Матраимовых, в свою очередь, отрицают применение силы в отношении оператора "Азаттыка".



Резонансное дело



Инцидент привлек внимание широкой общественности от представителей СМИ и активистов гражданского общества до депутатов парламента. Многие рядовые кыргызстанцы восприняли нападение на журналиста как выпад в сторону всего общества и угрозу свободе слова.

Директор ОФ "Институт Медиа Полиси" Бегаим Усенова в своем официальном заявлении отметила, что безопасность журналистов и борьба с безнаказанностью тех, кто оказывает на них давление, имеют принципиальное значение для защиты права на свободу слова.



Бегаим Усенова

"Свобода слова – это не только индивидуальное право человека, но это также и право общества на доступ к самой разной информации. В стране, где на журналиста можно безнаказанно напасть или воспрепятствовать его деятельности, страдает общество, принимаются нечестные решения, игнорируются права человека", - говорится в заявлении активистки.

Такую же позицию высказал кыргызский депутат Алмамбет Шыкмаматов. Обсуждая тему свободы слова в Кыргызстане в студии "Азаттык", депутат отметил, что журналисты обеспечивают обществу информацией, и без этого контроль власти со стороны общества невозможен.



Алмамбет Шыкмаматов

"Чтобы построить процветающую страну, чтобы было верховенство закона, общество должно контролировать власть. И СМИ обеспечивают это общество информацией. Вы же видите, как в других странах, во время митингов, да даже боевых действий, журналистов не трогают", - добавил Шыкмаматов.

В свою очередь, брат Райымбека Матраимова депутат парламента Искендер Матраимов отметил, что, если бы оператор "Азаттыка" не поехал в тот район в 7 часов утра и дрон не упал на территорию дома его младшего брата, то инцидента не произошло бы.



Искендер Матраимов

"Мой дом снимали уже пять раз. Нас проверяют уже два года. Мы отчитались за каждую копейку, указанную в декларации", - сказал Матраимов. Кроме того, депутат Матраимов обратился в комиссию по жалобам на СМИ против "Азаттыка", и обвинил учреждение в одностороннем освещении ситуации.

"Профессиональная солидарность – признак демократии"

Между тем, представители гражданского общества Кыргызстана намерены довести дело до конца и привлечь нападавших, связанных с влиятельным экс-чиновником. Председатель общественного объединения "Журналисты" Марс Тулегенов в беседе с Радио Озоди отметил, что большинство журналистского сообщества поддерживают Радио "Азаттык", что дает определенную надежду. "Мы будем и дальше следить за расследованием и требовать от МВД, чтобы все соотвествовало требованиям законодательства страны", - сказал Тулегенов. По его словам, даже сотрудники государственных СМИ в частных беседах выражают свою поддержку, хоть на официальном уровне хранят молчание.



Марс Тулегенов

Причину подобной активности Тулегенов видит в сохранении демократических принципов в республике, наличии сильного гражданского общества и множества частных СМИ, которые сохраняют бдительным политическое сознание граждан.

Солидарность журналистов, особенно с целью повлиять на политические решения на постсоветском пространстве, явление не частое. Самый громкий прецедент подобного рода произошел в России в июне текущего года, когда корреспондента русскоязычного издания "Meduza" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков. Российские СМИ, в том числе и государственные, встали в защиту журналиста и расценили уголовное дело в отношении него как месть за журналистские расследования. Под давлением СМИ и общество указом Владимира Путина Голунов был освобожден, а сотрудники полиции привлечены к уголовной ответственности.

Ситуация показала, что журналистская солидарность при желании способна повлиять даже на довольно сильный политический режим, как российский.

Ситуация в Таджикистане

О неутешительном положении СМИ и свободы слова в Таджикистане говорят уже достаточно много времени, но тенденция согласно статистике, продолжает ухудшаться.

Согласно данным ОО "Независимый центр по правам человека", за последние 10 лет в стране закрылись около двадцати СМИ. В их числе такие независимые издания как "Сугд", "Хафта", "Факты и комментарии", "Нури зиндаги", "Чомеа", "Миллат", "Нигох". Медиа-рынок также покинули информагентства TojNews и "Озодагон". Однако особой реакции со стороны медиа-сообщества, кроме отдельных публикаций не было. По словам председателя Национальной ассоциации, независимых СМИ Таджикистана Нуриддина Каршибоева, возможность для выражения профессиональной солидарности в Таджикистане есть, но поскольку в стране за последние годы не происходило открытых гонений на журналистов, этого не было заметно.



Нуриддин Каршибоев

"Но нужно признать, что в Таджикистане из-за множества ограничений развитие независимых СМИ имеет немало недостатков и к сожалению, доверие населения к прессе во многом снизилось", - говорит Каршибоев. Он отмечает, что в любом государстве с развитой демократией СМИ нуждаются в поддержке общества.

Впервые в 2016 году в обнародованном Всемирном индексе свободы прессы журналистской правозащитной группы "Репортеры без границ" республика опустилась на 34 позиции, заняв 150 место среди 180 стран. С тех пор Таджикистан сохраняет за собой 149 место в этом рейтинге.



Иршод Сулаймони

Таджикский журналист Иршод Сулаймони не согласен с мнением о том, что среди журналистов Таджикистана имеется должная солидарность. По его словам, неблагоприятная среда стала причиной зависимости редакторов от рынка. "Когда торговля в СМИ началась вестись в ущерб основополагающим принципам журналистики и стали использоваться легальные и нелегальные способы привлечения денег, то есть за финансовую плату начали публиковать пропагандистские и порочащие честь материалы, это привело не только к подрыву доверия общества к СМИ, но утрате доверительных отношений среди самих журналистов", - сказал Сулаймони. По его словам, определенную солидарность можно было заметить в поддержку журналиста Хайрулло Мирсаидова, против которого возбудили уголовное дело в 2018 году, но при закрытии "Нигох" и "Озодагон" такой солидарности не было заметно.



"В среде журналистов, даже тех, которые работают на государственных СМИ немало тех, кто ратует за солидарность, но поскольку нет системного подхода, чтобы создать эту солидарность, все желания остаются бесполезными" - уверен журналист.



Хурсанд Хуррамов

6.10.2019