|Haber7 (Турция): "Дай бог, российские войска оккупируют и Европу..."
12:27 07.10.2019
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер призвала Россию проявить уважение к территориальной целостности и суверенитету Грузии. "Скажите это Америке, перечислив все страны, которые она оккупировала", – возмутились турецкие читатели, выразив надежду, что "российские войска оккупируют и Европу".
Haber7 (Турция): Геттемюллер продемонстрировала резкую реакцию в адрес России! Уважай!
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер (Rose Gottemoeller) продемонстрировала резкую реакцию в адрес России. Геттемюллер призвала Россию вывести своих военных с оккупированных территорий Грузии и проявить уважение к территориальной целостности и суверенитету Грузии.
Заместитель генсека НАТО Геттемюллер прибыла в Батуми по случаю заседания Североатлантического совета НАТО в Грузии.
Геттемюллер встретилась с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией. На встрече, которая прошла в закрытом для прессы режиме, как выяснилось, обсуждались отношения НАТО и Грузии, а также региональные события.
После переговоров состоялось открытие заседания Североатлантического совета НАТО в Грузии.
Выступая на открытии, Геттемюллер напомнила, что заседание Североатлантического совета проводится в Грузии в пятый раз. НАТО придает большое значение сотрудничеству с Грузией, отметила она.
"Уважай суверенитет Грузии"
Геттемюллер подчеркнула, что Россия должна вывести своих военных из Абхазии и Южной Осетии, заявив: "Мы призываем Россию вывести своих военных с оккупированных территорий Грузии и проявить уважение к территориальной целостности и суверенитету Грузии".
Премьер-министр Гахария в свою очередь заявил, что его страна принимает заседание Североатлантического совета в пятый раз и это показатель добрых отношений между НАТО и Грузией.
Спасибо странам - членам НАТО
Гахария поблагодарил все страны - члены НАТО за поддержку территориальной целостности и независимости Грузии. "Конкретное сотрудничество с НАТО является основой внешней политики и безопасности Грузии", - отметил он.
Грузия подала заявку на вступление в НАТО в 2002 году, напомнил Гахария. По его словам, 71% грузинских граждан поддерживают интеграцию с НАТО и надеются на присоединение к альянсу.
Гахария подчеркнул важность активного присутствия НАТО в Черном море для региональной безопасности. "Поскольку аннексия Крыма привела к усилению России в Черном море, действия НАТО в регионе имеют критически важное значение", - сказал он.
Заседание завершилось совместной пресс-конференцией заместителя генсека НАТО Геттемюллер и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Комментарии читателей:
Eytli: Уважаемая НАТО, а почему ты не уважаешь независимость Турции? Ты делаешь то, что говорят США.
Hakkı: Пусть и Америка проявит уважение к Сирии и выведет своих военных.
karahüseyin: Как прикажете…
hemmet: Вы стали запасной организацией Америки на случай операций. Пусть потонет ваша НАТО… Дай бог, чтобы НАТО, которой распоряжаются США, скоро развалилась…
Camci: Нас не впутывайте.
vatan sever: Йемен, Египет, Афганистан, Палестина, Ирак… Вам этого мало? Теперь вы позарились на Грузию и обвиняете Россию?
Mehmet Sahin: Дай бог, российские войска оккупируют и Европу.
Tuzla: Хорошо, а что будут делать американские военные в Грузии?
Orhan: Услышав это, Россия испугалась и тут же вывела военных, как бы не так.
Sayfa HARMAN: Заместитель генерального секретаря НАТО - американский дипломат. Ранее она занимала должность заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.
orhan: Скажите это Америке, перечислив все страны, которые она оккупировала…
Malazgirt 71: А что делает та самая страна, которой ты служишь словно пес, простите…??
Erdalsilo: НАТО сошла с ума, ай-ай-ай!
sarıgül: Если у Грузии есть голова на плечах, то ей следует держаться подальше от НАТО. Когда мне кто-нибудь говорит о НАТО, Организации Объединенных Наций, даже ЮНЕСКО, мне сразу приходят на ум дьявольские уловки и ловушки. Поэтому если угнетаемые страны включат голову, то они могут создать во много раз более сильный союз.
Adnan: Лучше бы такую смелость вы проявили по отношению к убийце-сионисту Израилю!