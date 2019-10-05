 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Haber7 (Турция): "Дай бог, российские войска оккупируют и Европу..."
12:27 07.10.2019

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер призвала Россию проявить уважение к территориальной целостности и суверенитету Грузии. "Скажите это Америке, перечислив все страны, которые она оккупировала", – возмутились турецкие читатели, выразив надежду, что "российские войска оккупируют и Европу".

Haber7 (Турция): Геттемюллер продемонстрировала резкую реакцию в адрес России! Уважай!

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер (Rose Gottemoeller) продемонстрировала резкую реакцию в адрес России. Геттемюллер призвала Россию вывести своих военных с оккупированных территорий Грузии и проявить уважение к территориальной целостности и суверенитету Грузии.

Заместитель генсека НАТО Геттемюллер прибыла в Батуми по случаю заседания Североатлантического совета НАТО в Грузии.

Геттемюллер встретилась с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией. На встрече, которая прошла в закрытом для прессы режиме, как выяснилось, обсуждались отношения НАТО и Грузии, а также региональные события.

После переговоров состоялось открытие заседания Североатлантического совета НАТО в Грузии.
Выступая на открытии, Геттемюллер напомнила, что заседание Североатлантического совета проводится в Грузии в пятый раз. НАТО придает большое значение сотрудничеству с Грузией, отметила она.

"Уважай суверенитет Грузии"

Геттемюллер подчеркнула, что Россия должна вывести своих военных из Абхазии и Южной Осетии, заявив: "Мы призываем Россию вывести своих военных с оккупированных территорий Грузии и проявить уважение к территориальной целостности и суверенитету Грузии".
Премьер-министр Гахария в свою очередь заявил, что его страна принимает заседание Североатлантического совета в пятый раз и это показатель добрых отношений между НАТО и Грузией.

Спасибо странам - членам НАТО

Гахария поблагодарил все страны - члены НАТО за поддержку территориальной целостности и независимости Грузии. "Конкретное сотрудничество с НАТО является основой внешней политики и безопасности Грузии", - отметил он.

Грузия подала заявку на вступление в НАТО в 2002 году, напомнил Гахария. По его словам, 71% грузинских граждан поддерживают интеграцию с НАТО и надеются на присоединение к альянсу.

Гахария подчеркнул важность активного присутствия НАТО в Черном море для региональной безопасности. "Поскольку аннексия Крыма привела к усилению России в Черном море, действия НАТО в регионе имеют критически важное значение", - сказал он.

Заседание завершилось совместной пресс-конференцией заместителя генсека НАТО Геттемюллер и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Комментарии читателей:
Eytli: Уважаемая НАТО, а почему ты не уважаешь независимость Турции? Ты делаешь то, что говорят США.
Hakkı: Пусть и Америка проявит уважение к Сирии и выведет своих военных.

karahüseyin: Как прикажете…

hemmet: Вы стали запасной организацией Америки на случай операций. Пусть потонет ваша НАТО… Дай бог, чтобы НАТО, которой распоряжаются США, скоро развалилась…

Camci: Нас не впутывайте.

vatan sever: Йемен, Египет, Афганистан, Палестина, Ирак… Вам этого мало? Теперь вы позарились на Грузию и обвиняете Россию?

Mehmet Sahin: Дай бог, российские войска оккупируют и Европу.

Tuzla: Хорошо, а что будут делать американские военные в Грузии?

Orhan: Услышав это, Россия испугалась и тут же вывела военных, как бы не так.

Sayfa HARMAN: Заместитель генерального секретаря НАТО - американский дипломат. Ранее она занимала должность заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

orhan: Скажите это Америке, перечислив все страны, которые она оккупировала…

Malazgirt 71: А что делает та самая страна, которой ты служишь словно пес, простите…??

Erdalsilo: НАТО сошла с ума, ай-ай-ай!

sarıgül: Если у Грузии есть голова на плечах, то ей следует держаться подальше от НАТО. Когда мне кто-нибудь говорит о НАТО, Организации Объединенных Наций, даже ЮНЕСКО, мне сразу приходят на ум дьявольские уловки и ловушки. Поэтому если угнетаемые страны включат голову, то они могут создать во много раз более сильный союз.

Adnan: Лучше бы такую смелость вы проявили по отношению к убийце-сионисту Израилю!

Источник - ИноСМИ
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