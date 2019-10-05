Вице-спикер Божко: КазБанки заманивают граждан в финансовую кабалу

12:44 07.10.2019

Заемщики идут решать их проблемы к государству.



Сокращается число граждан, которые могут обратиться за кредитами на приобретение жилья, сказал на правительственном часе вице-спикер мажилиса Владимир Божко, передает корреспондент Zakon.kz.



- Сокращается число граждан, которые могут обратиться за кредитами на приобретение жилья. В настоящее время у нас потребительских кредитов без залогов выдано 6 млн 752 тысяч, из них уже просроченных накопилось 885 тысяч. Банки и кредитные товарищества заманивают наших граждан в финансовую кабалу, а потом банки идут к коллекторам, а заемщики идут к государству и требуют решать их проблемы, - заявил Божко.



Он добавил, что автокредитов было выдано 227 тысяч – 22 тысячи уже просрочены, кредитные карты получили 741 тысяча человек, из них 56 тысяч уже имеют просрочки, по ипотеке из 270 тысяч – 12 тысяч состоят на просрочке.



- В общей сложности 959 тысяч заемщиков являются проблемными, 7 млн 51 тысяча граждан уже на данный момент не смогут получить кредит для приобретения квартир, - подчеркнул депутат.



В числе других проблем - не все местные исполнительные органы вовремя выкупают свои облигации, находящиеся у "Байтерека".



- Это вызывает необходимость открытия отдельного контрольного счета местных исполнительных органов с целью усиления контроля и ответственности, в том числе законодательную за движением средств по программе "Нурлы Жер", что позволит обеспечить их целевое использование и увеличить оборачиваемость нац фонда, - пояснил вице-спикер.



Также он отметил, что с учетом проблем с неплатежеспособностью населения, необходимо резко увеличивать возведение арендного жилья и финансирование программы "Бакытты Отбасы".



- Можно рассмотреть вопрос сохранения жилищных вкладов граждан от взысканий, как это сделано в отношении социальных выплат. Только за последние 3 года ЖССБ по исполнению платежных требований выплатило 3,8 млрд тенге из накопительных средств, - заключил Божко.



Айша Тулеубекова, Нур-Султан