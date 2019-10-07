"Хезболлах" в Ливане и за его пределами, - Л.Савин

13:13 07.10.2019

Леонид САВИН | 07.10.2019



Когда конце августа ливанская "Хезболлах" выпустила две ракеты по израильскому бронетранспортеру на границе, пострадали несколько военнослужащих Израиля. В ответ израильские войска обстреляли ливанскую территорию, прилегающую к границе. Снаряды упали на голую землю, не причинив никому вреда. "Хезболлах" записала на свой счет еще одну победу...



Израиль не стал проводить новых атак, а отвел свои вооруженные силы от границы вглубь страны на 7 километров. Источники в "Хезболлах" подтвердили, что их разведка побывала на брошенных израильскими военными базах и блокпостах. А режим тишины на приграничной израильской территории, которую в Ливане называют не иначе как оккупированной Палестиной, растянулся на дни и недели. Израильская сторона лишь регулярно посылала в сторону Ливана БПЛА, некоторые из них бойцы "Хезболлах" сбивали. Президент Ливана Мишель Аун объявил, что будут применяться все средства для того, чтобы уничтожать израильские объекты, вторгающиеся на территорию Ливана.



Опыт войны 2006 года, когда Израиль бомбил инфраструктуру Бейрута и юг Ливана, прекратив агрессию лишь после того, как ракеты со стороны Ливана начали падать на израильские города, показал, что "хроническая неполноценность" Израиля не исчезла, а у ливанских соседей есть возможности для серьезного ответа.

В войне 2006 г. примечательно то, что остановить Израиль удалось не регулярным вооруженным силам Ливана, а "Хезболлах" – ливанской политической партии и военной организации. В то время отбить атаку Израиля и нанести ответные удары смогли 600 бойцов "Хезболлах", а ливанская регулярная армия занималась в основном тушением пожаров и поддержанием порядка.

Когда на Ближнем Востоке появилось "Исламское государство" (ИГ) [террористическая организация, запрещенная в РФ], это коснулось и Ливана, особенно севера страны. "Хезболлах" помогала армии ликвидировать ячейки террористов, включая такие зоны проживания суннитов, как Триполи. Представители "Хезболлах" не делают упор на своей религиозной принадлежности. В организацию входят представители разных вероисповеданий, включая суннитов и христиан, хотя лидер "Хезболлах" шейх Хасан Насралла – шиит.

Как военная организация "Хезболлах" не замыкается в рамках Ливана. Она присутствует в Сирии и Ираке, где противостоит террористам ИГ. В Сирии "Хезболлах" координирует свои действия с правительственными войсками, иранскими советниками и российскими военными; в Ираке ее структуры встроены в шиитское "народное ополчение". "Хезболлах" присутствует даже в странах Латинской Америки, где имеется большая ливанская диаспора. В США пытаются обвинить "Хезболлах" в связях с латиноамериканскими наркокартелями, но никаких доказательств этому, как обычно, не приводят.



Ближневосточная структура "Хезболлах" вместе с ее союзниками насчитывает примерно полмиллиона опытных бойцов. Организация существенно усовершенствовала свою боевую эффективность за время войны в Сирии и имеет собственные военно-технические разработки. Образцы десятилетней давности, стоящие на вооружении "Хезболлах", представлены в музее в Млите (город в Южном Ливане), где можно увидеть и баллистические ракеты, и боевые беспилотники. Представлен широкий спектр противотанкового оружия от российских "Корнетов-Э", РПГ-29 и "Фаготов" до американских ракетных комплексов TOW и безоткатных 106-мм орудий М-4. Именно с помощью российских "Корнетов" были уничтожены израильские танки "Меркаба", ранее считавшиеся неуязвимыми.



Уничтоженная израильская техника, включая танк "Меркаба"

История показывает, что "Хезболлах" умеет преподносить сюрпризы. И августовская перестрелка показала способность ливанского сопротивления наносить хирургически точные удары по противнику.

Музей в Млите был открыт в 2010 году. Музей имеет международную известность. Сюда каждый год приезжают тысячи иностранных туристов, журналистов, активистов. Помимо Млиты, местами, где закрепилась "Хезболлах", являются такие ливанские населенные пункты, как Кана, Хиам, Марун аль-Рас.

В Кане, которая находится в 12 км от границы с Израилем, возведен мемориал погибшим в результате израильского авианалета на лагерь беженцев 11 апреля 1996 года. Среди убитых, число которых превышает сто человек, были и миротворцы ООН; ранены тогда были около 500 человек. Израильские обстрелы в войне 2006 года также привели к жертвам среди мирного населения.



Мемориал погибшим в Кане

Тюрьма возле города Хиам использовалась Израилем во время оккупации, после освобождения она была превращена в музей. Среди экспонатов – инструменты пыток, которым подвергались палестинцы и ливанцы.



Музей на месте бывшей тюрьмы в Хиаме

Наблюдательный пункт возле Марун аль-Рас ранее был военно-пограничной базой, но теперь он предоставлен для туристов. С него открывается вид на оккупированные Израилем территории. Здесь и произошел в августе обмен ударами.



Стоит, пожалуй, добавить, что если йеменское сопротивление, которое в военном плане оснащено гораздо хуже, чем "Хезболлах", смогло эффективно атаковать объекты нефтяной компании "Арамко", а потом в течение одного дня разгромить три бригады противника в саудовской провинции Наджран, то маневренность, оперативность и огневая мощь "Хезболлах" гораздо выше. А поддержка со стороны Сирии и Ирана превращают "Хезболлах" в силу, с которой считаются не только в Израиле.



Бейрут – Млита, сентябрь 2019.