 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 07.10.2019
18:11  С Персидского залива на Тянь-Шань. Арабы в камуфляже приглядываются к Иссык-Кулю…
18:00  Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России, - М.Алексеев
17:27  Чумные земли: Почему арабы так легко побеждали в VII веке (история)
15:06  Глава комитета женщин Узбекистана Баситханова (добровольно?) вышла на сбор хлопка
15:03  Борис и его гарем. С кем строил любовь британский премьер
14:52  Миромон Гогенович Шишкин. Работы внука Ш.Мирзиеева выставлены в Центральном зале Академии художеств Узбекистана
14:19  Уходите из Facebook, если хотите быть счастливыми, - Daily Mail

14:13  Арестован журналист Рузметов, освещавший проблему принудительного труда на хлопке в Узбекистане
13:22  Бишкек. Атамбаев отказывался сотрудничать со следствием. Заговорит ли теперь на суде?
13:15  Взорвавшийся вулкан Ирака, - А.Веселов
13:13  "Хезболлах" в Ливане и за его пределами, - Л.Савин
13:04  Саудовская Аравия поворачивается лицом к Ирану? - А.Эскин
12:44  Вице-спикер Божко: КазБанки заманивают граждан в финансовую кабалу
12:27  Haber7 (Турция): "Дай бог, российские войска оккупируют и Европу..."
11:26  Когда в товарищах согласья нет… Как защищают коллег журналисты Кыргызстана и Таджикистана? - "РО"
10:24  Анвар Джон: "Китай осудил до 3 миллионов мусульман за экстремизм"
09:55  Елбасизм джучидизма. Казахский Улытау станет одним из центров празднования 750-летия Золотой Орды
09:50  Контуры "нового человека 21-го века", - Д.Стешин
09:44  К вопросу об этическом в современных российско-китайских отношениях - А.Шитов
09:38  Стратегия Путина и Катастрофа украинской элиты, - А.Халдей
09:29  Индия решила докупить у РФ новые Су-30МКИ (12 штук) и модернизировать старые
08:14  Российское гражданство не всем доступно, - Е.Трифонова
08:10  Британия готовит супер-экспроприацию рос-капиталов и имущества. Прятали от Вовы, а отнимет Боря...
01:08  Китайские гастарбайтеры зарабатывают в РФ в разы больше российских инженеров, - "НГ"
00:51  Растущие бреши "санитарных кордонов" в Восточной Азии, - С.Кожемякин
00:50  Эрдоган для борьбы с Асадом создал 80-тысячную армию, - В.Мухин
00:48  Почему народный герой Узбекистана по национальности туркмен?
00:46  Армия Саладина: как воевала лучшая армия Востока?
00:43  Аравийская трясина. В Йеменских горах разгромлены 3 бригады армии Саудитов
00:41  Как пала династия Шейбанидов в ЦА (история)
00:05  Саудитов на переговоры загнали, но смогут ли их там удержать? - А.Запольскис
00:00  Исчезающие языки ЦентрАзии (карта)
Воскресенье, 06.10.2019
19:18  Молодой архитектор из Узбекистана Тахмина Турдиалиева заняла 2-е место в конкурсе "Better Together Challenge 2019" в Южной Корее
17:08  200 тыся шотландцев вышли на марш за независимость
15:30  Казахстанец Головкин снова стал ЧМ по боксу. По очкам победив украинца Деревянченко
14:45  Париж. В ожидании чуда. Кажется у французов не хватит духу на еще одну Революцию, - Эдуард Лимонов
14:42  Страшный сон США. сбывается самым жутким образом, - В.Шурыгин
12:17  Политкорректность для "ниггеров". Запад вычеркивает из употребления целые группы слов и смыслов
11:44  Идлибский "халифат" сформировал "Сирийскую национальную армию". Главком - Салим Идрис
10:00  Как выглядит украинское "экономическое чудо", - Св.Князев
09:11  Вознесение Поднебесной. к 70-летию провозглашения Китайской Народной Республики
08:47  "КырПравительство, покрывая внешний долг, увеличивает внутренний", - депутат Шыкмаматов
08:43  О манипуляциях на рынке драгоценных металлов и перспективах выборов в США, - В.Прохватилов
08:39  Смена гос-имиджа. Нидерланды отказываются и запрещают свое второе название - Голландия
08:35  Третий претендент на Белый дом. Почему Америке может понадобиться независимый кандидат в президенты, - Ю.Сигов
00:50  В Кыргызстане продолжаются аресты соратников Атамбаева
00:23  Человечество против капитализма: попытка Валлерстайна
00:12  В Бишкеке установили памятник Путину (фото)
00:02  Bloomberg: Макрон нашел ключ к решению иранской головоломки?
Суббота, 05.10.2019
21:21  Пьяный новосибирский депутат Бут сбил ребенка на "зебре" и... сбежал. Миша, ау!
21:03  Якутский депутат Крылов застрелил медведя и был тут же убит... другим медведем (другом предыдущего?)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Взорвавшийся вулкан Ирака, - А.Веселов
13:15 07.10.2019

Антон ВЕСЕЛОВ | 07.10.2019 |

Протесты охватили большую часть страны и приняли форму сопротивления с оружием
Обстановку, сложившуюся в Ираке в последнюю неделю, иначе как чрезвычайной не назовешь. Решение властей применить силу против демонстрантов, которые давно выступали с постоянными требованиями – предоставление рабочих мест, улучшение условий жизни, борьба с коррупцией, оказалось не просто ошибочным. Оно привело к обратным результатам – протесты охватили почти всю страну и приняли форму активного сопротивления, в том числе с использованием оружия. За четыре дня в ходе демонстраций убиты как минимум 105 человек, в том числе 16 сотрудников сил безопасности. Огнестрельные ранения получили около 4 тысяч человек. Захвачены и сожжены десятки правительственных зданий, а также офисов нескольких губернаторов и партий.

2 октября вооруженные силы приказом министра обороны Н. аш-Шаммари были приведены в состояние повышенной боеготовности. На рассвете 3 октября иракское правительство ввело в Багдаде комендантский час, запрещающий движение пешеходов и транспортных средств по всему городу, за исключением служб экстренной помощи и поездок в международный аэропорт. Последний, однако, также оказался отрезанным демонстрантами – даже спикер парламента Мохаммед аль-Халбуси, экстренно вернувшийся из зарубежной поездки, был вынужден добираться до своей резиденции на вертолете. На этом фоне практически незамеченным оказался очередной ракетный обстрел центра Багдада – одна ракета разорвалась у посольства Турции, вторая угодила в мост через реку Тигр.

Власти приостановили действие операторов мобильной связи и заблокировали доступ в Интернет. В провинциях Неджеф, Вавилон и Мейсан введен комендантский час. В южной провинции Зи-Кар полный запрет на передвижение людей и транспорта был введен днем ранее, но столкновения с полицией там продолжились – погибли 9 человек. Протесты распространились также на провинции Басра, Васит и Кербела.

Примечательно, что ни одного заявления от президента страны за все дни протестов не последовало. Премьер-министр А. Абдель Махди три дня также хранил молчание и лишь 4 октября выступил с обращением к нации, смысл которого сводился к тому, что он считает требования демонстрантов законными, обоснованными и справедливыми, но их удовлетворение требует времени. Глава правительства признал, что унаследовал коррупционную систему, которая сложилась с 2003 года. Сотни миллиардов долларов расхищены казнокрадами. Война с террором истощила все ресурсы страны и вынудила занять миллиарды "для реконструкции сил безопасности и других основных потребностей". Заметим, речь о стране, занимающей четвертое место в мире по запасам нефти, где четверть из почти 40 миллионов населения живет за чертой бедности.

Ситуацией не преминул воспользоваться Муктада ас-Садр, призвавший к отставке правительства и немедленному проведению досрочных выборов. Местные обозреватели назвали это по меньшей мере странным, поскольку ранее именно к ас-Садру обращались с призывом употребить свое влияние в парламенте и способствовать урегулированию кризиса. Однако он принял решение запретить своей фракции участвовать в заседаниях, парализовав работу законодательного органа. Такие действия вызвали резкую критику – в адрес ас-Садра нарастают обвинения в том, что он стремится возглавить протесты, не предлагая никаких решений. Не исключено, что это сыграет против него, и будь парламентские выборы сейчас, движение садристов могло бы получить в парламенте не более 15 мест вместо нынешних 53.
Нарастающее беспокойство вызывает позиция иракского шиитского духовенства в целом. Многие отмечают, что Великий аятолла Систани в свое время выпустил фетву и инициировал создание шиитского "народного ополчения" для борьбы с ИГ (организация запрещена в РФ), но ничего в плане улучшения условий жизни или борьбы с коррупцией не сделал. Заявление представителя верховного шиитского лидера Саида Ахмеда ас-Сафи о необходимости активизировать борьбу с коррупцией путем создания очередного независимого комитета вызвало в обществе лишь раздражение.

Иракские власти намекают, что "нынешние демонстрации были запланированы еще пару месяцев назад", и некоторые страны воспользовались обоснованными требованиями населения, чтобы навязать собственную повестку дня. В Тегеране поддержали эту версию – 3 октября там объявили о срыве "израильско-арабского заговора" с целью убийства генерала Касема Сулеймани. По словам представителей КСИР, покушение готовилось давно и планировалось на начало сентября.
Рассматривается версия о причастности США к организации беспорядков. В Интернете есть сообщения о неизвестных снайперах, которые вели огонь как по полицейским, так и по протестующим.

В Вашингтоне могли решить, что иракский премьер недостаточно активен в проведении курса, который от него ждут. Стремление Аделя Абдель Махди дистанцироваться от поддержки "сделки века", выпады в адрес Израиля, поддержание торгово-экономических связей с Ираном, несмотря на американские санкции, а также "безволие" в решении других вопросов, включая гарантии долгосрочного военного присутствия США в Ираке, могли побудить американцев сыграть ва-банк.

Как известно, ломать – не строить. Крушить американцы умеют, особенно в странах, не способных дать отпор. То, что это может обернуться новой вспышкой гражданской войны в Ираке, за океаном никого не интересует. Главное – показать, что отказ следовать указаниям из Вашингтона, неприемлем.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570443300
Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 октября 2019 года №733
- Состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции
- О платежном балансе и изменениях во внешнем долге Казахстана за 1-ое полугодие 2019 года
- О работе Комиссии по качеству правосудия
- Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой ОСМС и мобильных ЦОНов в Карагандинской области
- 3304 семьям прекращены выплаты адресной соцпомощи в Алматинской области
- Fitch подтвердило рейтинги Казахстанской Ипотечной Компании на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный"
- Fitch подтвердило рейтинги Казахстанской Ипотечной Компании на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный"
- Джо Байден задвигается от демократов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  