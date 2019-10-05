Бишкек. Атамбаев отказывался сотрудничать со следствием. Заговорит ли теперь на суде?

13:22 07.10.2019

Вскоре бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предстанет перед первым судом



Как сообщила Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, уголовное дело по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева передано в суд. Обвинения переданы четверым фигурантам, в том числе и бывшему главе государства.



Как информировало главное надзорное ведомство, уголовное дело о незаконном освобождении А. Батукаева весной 2013 года, передано в суд Первомайского района столицы.

Как отметили в ГП КР, дело изучено и передано "для рассмотрения в суде по существу".



В Генпрокуратуре КР напомнили, что Следственной службы МВД КР в рамках расследования данного дела экс-президенту страны вручили уведомление о том, что он подозревается в совершении такого преступления, как "организация коррупции в интересах организованной преступной группы" Уголовного кодекса республики. После чего, на основании норм Уголовно-процессуального кодекса КР, дело поступило в Генпрокуратуру для изучения.

"Обвинительные акты были утверждены и вручены обвиняемым. В том числе бывшему президенту страны А.Атамбаеву, И.Джолдубаевой (экс-генпрокурор КР), К.Качкыналиеву (экс-зампредседателя ГСИН) и А.Раимжанову (профессор медицины). Документы им были переданы 2 октября 2019", - дополнили в Гепрокуратуре КР. Когда состоится первое заседание суда, пока, не уточняется.



Из перечисленных лиц лишь Индира Джолдубаева находится на свободе по подписке о невыезде. Остальные задержаны и находятся под арестом.

А. Атамбаев был задержан по обвинению в подготовке государственного переворота, убийстве, организации массовых беспорядков и других преступлений после событий в селе Кой-Таш Аламудунского района 7-8 августа 2019 года. Ему избрана мера пресечения в виде ареста в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности (СИЗО ГКНБ) до 26 октября.



Всего в рамках расследования этого дела были арестовано около пятнадцати человек, ранее занимавших высокие посты в аппарате президента, Госслужбы исполнения наказаний, Минздраве, МВД, депутаты. А бывший глава ГКНБ Бусурманкул Табалдиев объявлен в международный розыск.



Автор: Марс Абаев