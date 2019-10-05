Арестован журналист Рузметов, освещавший проблему принудительного труда на хлопке в Узбекистане

14:13 07.10.2019

В Хорезмской области Узбекистана 5 октября арестовали корреспондента социально-политической газеты "Жамият" Давлатназара Рузметова, освещавшего проблему принудительного труда во время хлопкоуборочной кампании. Об этом сообщила его супруга Ленинза Алиева, передает centralasian.org.

– Супруг позвонил мне сегодня в 11 часов дня из Ургенча, через полчаса после того, как ушел из дома, и сказал: "Меня уводят сотрудники правоохранительных органов". После этого я больше не смогла с ним связаться, – сказала супруга журналиста.

Пока неизвестны конкретные причины ареста Рузметова. В пресс-службе УВД Хорезмской области отказались отвечать на вопросы журналиста "Озодлика" относительно задержания журналиста.

Ленинза Алиева говорит, что и ей пока неизвестна причина ареста супруга и место его нахождения. "Я ходила в УВД Хорезмской области. Там мне сказали, что ничего не знают о местонахождении супруга. Такой же ответ я получила и в РОВД Кушкупирского района. Телефон супруга выключен", – говорит она.



Напомним, что в октябре 2018 года Давлатназар Рузметов, известный своими критическими статьями о принудительном труде во время хлопкоуборочной кампании, был обвинен в "хулиганстве" и арестован на семь суток. Тогда сам журналист говорил, что таким образом понес наказание за свою профессиональную деятельность.



Напомним, что журналист Давлатназар Рузметов освещал на своей странице в Facebook"е пеший ход, организованный его коллегой Махмудом Раджабом и его близкими. 22 сентября они начали свой путь в Ташкент, чтобы встретиться с главой МВД Узбекистана Пулатом Бабаджановым и рассказать ему о "беззаконии, которое творится в Хорезмской области".



Как утверждает один из знакомых Давлатназара Рузметова, 5 октября на журналиста набросилась неизвестная женщина, которая несколькими днями ранее набросилась и избила нескольких участников пешего хода. Позже журналист Махмуд Раджаб и освещавшая его акцию протеста блогерша Нафосат Оллашукурова были арестованы на 10 суток. 3 октября Махмуд Раджаб вышел на свободу, а блогершу Нафосат Оллашукурову сразу после освобождения из СИЗО отправили в психоневрологический диспансер.



Генеральная прокуратура Узбекистана пока не обнародовала заявление относительно ареста журналиста Рузметова и принудительной госпитализации в психдиспансер блогерши Оллашукуровой.