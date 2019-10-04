Уходите из Facebook, если хотите быть счастливыми, - Daily Mail

14:19 07.10.2019

4 октября 2019 г.

Йэн Рэндолл | Daily Mail



Отказ от Facebook делает людей менее депрессивными, более продуктивными, да и с деньгами у них становится лучше. Об этом свидетельствует исследование, охватившее тысячи молодых пользователей социальных сетей", - передает Daily Mail.



"(...) Экономист Роберто Москера из Университета Лас Америкас в Эквадоре и его коллеги сравнили активность 1765 использующих Facebook студентов Техасского университета A & M. Исследователи разделили участников на две группы: одна делала перерыв на неделю в пользовании Facebook, а другая продолжала пользоваться платформой. Они обнаружили, что студенты, которые не пользовались Facebook, были более продуктивными, сообщали, чувствуют себя менее подавленными, занимаются более здоровой деятельностью и даже совершают меньше импульсивных покупок и меньше едят", - говорится в статье.



"Facebook оказывает значительное влияние на важные аспекты жизни, не связанные напрямую с созданием и поддержкой социальных сетей", - пишут исследователи.

"Ученые также задавали добровольцам вопрос, сколько они хотели бы получить в качестве компенсации за отказ от Facebook на одну неделю. Они обнаружили, что, в среднем, участники считают, что одна неделя в Facebook стоит 67 долларов - значительная доля обычного студенческого недельного бюджета - и через неделю отказа от пользования платформой это значение увеличивалось еще почти на 20%. Это увеличение оценки, предполагают ученые, типично для аддиктивных - зависимых - отношений с платформой", - подчеркивается в публикации.

Наряду со здоровьем и финансовыми последствиями, исследователи также обнаружили, что участники, которые делали перерыв в пользовании соцсетями, потребляли меньше новостей. "Ограничение Facebook снижает потребление новостей, и участники не заменяют эту соцсеть другими источниками новостей или социальными платформами, если они находятся вне ее в течение короткого периода времени", - пишут исследователи.

"(...) Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Experimental Economics", - сообщает Daily Mail.



Источник: Daily Mail