Миромон Гогенович Шишкин. Работы внука Ш.Мирзиеева выставлены в Центральном зале Академии художеств Узбекистана

14:52 07.10.2019

Работы внука Шавката Мирзиеева выставлены в Центральном зале Академии художеств Узбекистана



Первая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Саида Мирзиеева вместе с сыном Миромоном 6 октября, посетила выставку работ в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана.



Как сообщила Саида Мирзиеева, на этой неделе в Центральном выставочном зале Академии художеств открылась выставка "Онаизор" народного художника Узбекистана Акмаля Нура. В своем сообщении дочь президента признается, что Акмаль Нур является наставником в изобразительном искусстве для ее сына - Миромона.



"Отдельно хочу отметить, что мастер еще и прекрасный наставник. Примером может служить творчество моего дорогого сына Миромона. Он увлекается изобразительным искусством с 9 лет и в настоящее время занимается живописью под чутким руководством Акмаля Нура. Для нас честь, что именно он является учителем Миромона. Благодаря наставнику сын хорошо осваивает навыки мастерства, развивает чувство цвета и формы, самостоятельно выбирает тематику и сюжеты. Сам Миромон очень гордится своим учителем", - отметила старшая дочь президента.



В Академии художеств Саиду Мирзиееву и ее сына встретили министр культуры Республики Узбекистан Бахтиер Сайфуллаев и супруга заместителя министра культуры - художника Акмаля Нура, Камола Акилова.



Как сообщили местные СМИ, в экспозицию художника Акмаль Нура также включены работы его ученика Миромона.