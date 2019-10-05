Борис и его гарем. С кем строил любовь британский премьер

15:03 07.10.2019

Любвеобильность Бориса Джонсона британцы обсуждают с не меньшим, а зачастую и с большим ажиотажем, чем его политические инициативы. Тем более, что сам премьер-министр Великобритании частенько подбрасывает информационные поводы. У него, что не день, то новый внебрачный отпрыск, служебный роман или очередное увлечение. А недавно Бориса и вовсе уличили в харассменте. Журналистка Шарлотт Эдвардс написала колонку для Sunday Times, в которой рассказала, что двадцать лет тому назад во время званного обеда в редакции журнала Spectator, где Джонсон был главным редактором, он положил ей под столом руку на бедро и сильно сжал. По словам Эдвардс аналогичным приставаниям подверглась и другая женщина, которая сидела слева от будущего премьер-министра. И пока официальные представители политика опровергают обвинения журналистки в домогательствах, АиФ.ru вспоминает все скандальные истории, связанные с Борисом и его женщинами.



Марина



Молва приписывала Борису огромное количество романов, но официально он был женат лишь дважды. Первой, кто услышал из уст политика клятвы любви и верности стала наследница миллионера-землевладельца Аллегра Мостин-Оуэн. Однако этот брак продержался недолго - всего шесть лет. На посту Аллегру сменила любовница Джонсона юрист Марина Уилер, с которой он встречался, еще будучи женатым. Свадьба со второй супругой состоялась буквально через двенадцать дней, после развода. В этом браке у политика родилось четверо детей. В прошлом году Марина и Борис решили развестись. СМИ писали о паталогической неверности Джонсона. Однако сами супруги не раскрыли истинных причин расставания, ограничившись сухим официальным заявлением: "Несколько месяцев назад после 25 лет брака мы приняли решение, что в наших интересах будет расстаться. Впоследствии мы пришли к соглашению и решили развестись: процесс развода уже запущен. Как друзья мы продолжим поддерживать наших четверых детей. Других комментариев не будет".



Петронелла и Хелен



По сообщениям СМИ, после женитьбы на Марине, в 2004 году вниманием харизматичного блондина на четыре года завладела Петронелла Уайатт. По словам матери журналистки, которая и придала огласке тайный роман своей дочери, Уайатт сделала от Бориса целых два аборта. Естественно, эта история не прошла мимо Уилер. Когда похождения Джонсона стали достоянием общественности, будущий премьер-министр был выставлен собственной женой из дома, однако в конечном итоге супруга все же простила поход благоверного "налево" и сделала вид, что ничего ужасного в их семье не произошло. Подумаешь, любовницу завел, с кем не бывает? Но 2010 году миссис Джонсон ждал новый сюрприз, тоже неприятный: якобы на стороне у ее мужа родилась дочь от арт-консультанта Хелен Макинтайр. Если это, действительно так, то в настоящий момент Борис - папа не четверых, как принято считать, а пятерых детей. Кстати, и этот адюльтер Марина в свое время предпочла забыть как страшный сон, так и не начав бракоразводный процесс.



Кэрри



Учитывая тот факт, что интрижки с Петронеллой Уайатт и Хелен Макинтайр - дела давно минувших дней, журналисты пытались понять, почему же вторая супруга Джонсона решила развестись с ним, после стольких лет совместной жизни. Имя и фамилию этой самой причины папарацци искали недолго, окрестив "разлучницей" экс-главу пресс-службы Консервативной партии Кэрри Саймондс. Молодая блондинка (младше самого Бориса больше, чем на двадцать лет) уже успела засветиться во время вступления политика в должность премьер-министра Великобритании. Саймондc и Джонсон познакомились еще в 2012 году, но когда между ними начался роман - не известно. Станет ли эта эффектная девушка третьей женой Бориса - тоже большой вопрос. Хотя журналисты уверены в этом на все сто, иначе, зачем премьер-министру Великобритании нужно было разводиться с женой?



Оксана Морозова