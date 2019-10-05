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|Глава комитета женщин Узбекистана Баситханова (добровольно?) вышла на сбор хлопка
15:06 07.10.2019
Председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова вместе со своим коллективом вышла на сбор хлопка в Аккурганском районе Ташкентской области.
Как сообщается на сайте Комитета, заместитель премьер-министра Узбекистана, 5 октября посетившая Аккурганский район, пообщалась с трудящимися на поле работницами и местными жительницами, а также преподнесла им памятные подарки.
В эти дни в различных областях Узбекистана идет активный сбор урожая хлопка.
Несмотря на заявления узбекских властей об искоренении принудительного труда в период хлопковой кампании, сотрудники большинства государственных и общественных учреждений жалуются на то, что их заставляют собирать хлопок в выходные дни.