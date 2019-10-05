С Персидского залива на Тянь-Шань. Арабы в камуфляже приглядываются к Иссык-Кулю…

18:11 07.10.2019

С Персидского залива на Тянь-Шань. Арабы в камуфляже приглядываются к нашему Иссык-Кулю…



Генеральный штаб ВС КР и посол государства Катар договорились о военно-техническом сотрудничестве. В том числе о том, что служивые этой страны будут поправлять здоровье на берегах нашей "горной жемчужины".



По информации пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил КР, на днях состоялась встреча начальника Генштаба генерал-майора Райимберди Дуйшенбиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар Абдаллой Аль-Сулейти.



Итогом разговора стали следующие моменты. Стороны для начала намерены разработать и подготовить проект договора, который в дальнейшем будет рассмотрен на уровне властей двух стран и завизирован главами оборонных структур, что создаст базу для нормативно-правового фундамента сотрудничества и взаимодействия Кыргызстана и Катара. И, как полагают в Генштабе ВС КР, подобное соглашение позволит вооруженным силам двух государств взаимодействовать в нескольких направлениях.



Два государства намерены вместе работать в сферах подготовки кадров, взаимного обмена опытом и в плане боевой подготовки. Также возможно лечение и отдых военнослужащих из Катара в санаториях на берегах озера Иссык-Куль. Плюс возможно создание кыргызско-катарских предприятий в области производства военной техники. И многого другого, что представляет интерес для обеих сторон.



Что делают кыргызстанцы в Персидском бассейне?



Государство Катар находится на берегу Персидского залива, входит в число наиболее крупных экспортеров природного газа в мире.



Собственное население не превышает 800-900 тысяч человек, остальную часть составляют иностранцы-гастарбайтеры. Там, кстати, живут и трудятся около 5,5 тысячи граждан Кыргызстана.



Катар имеет на вооружении лучшие образцы оружия, богатая казна позволяет это - оборонный бюджет превышает два миллиарда долларов. Некоторые виды вооружения и боеприпасов производятся на предприятиях Катара по лицензии или совместных разработок с предприятиями ВПК стран Запада.



Собственная армия насчитывает примерно 12,5 тысяч человек, комплектуется, в основном, добровольцами. Вооруженные силы Катара примерно с 2011 года участвуют в конфликтах на Ближнем Востоке.



На территории Катара располагаются авиабаза США и две военные базы Турции.



Марс Абаев