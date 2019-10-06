Именем Путина назвали центральную улицу в столице Южной Осетии. В День рождения ВВП

18:40 07.10.2019

Власти Южной Осетии решили переименовать центральную улицу столицы. Отныне Московская улица будет называться в честь президента России Владимира Путина. Об этом сообщает информагентство "Рес" со ссылкой на мэра Цхинвала Алана Кочиева.



"Одна из красивейших улиц Цхинвала будет носить имя президента", - сказал он.



По словам Кочиева, это решение было принято в день рождения Путина "в знак огромной благодарности за постоянную поддержку народа Южной Осетии".