 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Одеть трусы! Юзик - не "медовая" шпионка, - Иран разъясняет
19:32 07.10.2019

Иран назвал официальную причину задержания Юзик

Текст: Ольга Никитина

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не связано со шпионажем в пользу Израиля, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"Ее дело связано с нарушениями, связанными с визой, не шпионажем", – приводит его слова РИА "Новости".
Как сообщил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, Москва рассчитывает, что Юзик скоро будет отпущена на свободу. Он предположил, что это произойдет на этой неделе.

Напомним, 29 сентября у Юлии Юзик, прибывшей в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана изъяли паспорт. 2 октября российская журналистка была арестована. Сообщалось, что ее якобы обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Иранского посла в Москве вызвали в российский МИД.
СМИ со ссылкой на МИД Ирана сообщали, что Тегеран пообещал отпустить российскую журналистку. Эти сведения подтвердил и иранский посол в Москве. Однако позже МИД Ирана не подтвердил сообщения о скором освобождении Юзик.

Источник - взгляд
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