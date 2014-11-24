Отстранен от должности и заподозрен в особо тяжких начальник полиции Акмолинской области Билялов

22:46 07.10.2019

Начальник полиции Акмолинской области отстранен от исполнения обязанностей

Исполняющим обязанности начальника Департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин.



Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев отстранил начальника Департамента полиции Акмолинской области от исполнения служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В связи с проведением досудебного расследования в отношении заместителя начальника А. Садуова и начальника управления финансового обеспечения С.Жумалиной по подозрению в совершении коррупционного преступления начальником Департамента полиции генерал-майором Б. Биляловым подан рапорт об освобождении от занимаемой должности.

Приказом Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева исполняющим обязанности начальника Департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Арманбек Хакимбекович Баймурзин, возглавляющий Департамент криминальной полиции МВД РК.

Арманбек Баймурзин родился 3 апреля 1974 года в городе Щучинск Кокчетавской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алматинская высшая следственная школа ГСК Республики Казахстан (1996)

Трудовой стаж:

· Следователь следственного отделения Управления ГСК по Ауэзовскому району г. Алматы (1996-1997);

· Работал на различных должностях оперативного состава ОВД (1997-02.2004);

· Работал на руководящих должностях Комитета криминальной полиции МВД (02.2004-04.2012);

· Первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Жамбылской области (04.2012-11.2014);

· Начальник Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (с 24.11.2014)