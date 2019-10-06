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ООН объявило Киргизию "первым в мире государством, решившим проблему безгражданства". Что за хрень?!
23:03 07.10.2019

УВКБ ООН официально объявило Кыргызстан первым государством в мире, полностью решившим проблему безгражданства

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, открывая в Женеве 70-й сессию исполнительного комитета программы управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (ИК УВКБ ООН), официально объявил, что Кыргызстан стал первой страной в мире, полностью решившей проблему безгражданства. Сообщает МИД КР в понедельник.

Мероприятие проходит в Женеве, 7 октября. В сессии принимает участие делегация КР во главе с министром иностранных дел КР Чингизом Айдарбековым .

Глава МИД КР выступил на сессии с докладом о достижениях Кыргызстана в деле борьбы с безгражданством. Министр отметил, что Кыргызстан придает проблемам беженцев, вынужденных переселенцев и лиц без гражданства особое значение и проводит системную и непрерывную работу в данном направлении, основанную на концепции правозащитного подхода.

"Кыргызстан достиг уникальных успехов в вопросе искоренения безгражданства", - сказал Айдарбеков.

Министр отметил, что основная ответственность в этом вопросе лежит на самих государствах, которые устанавливают правила предоставления, изменения или утраты гражданства. Обратил внимание на важность осуществления больших усилий для решения правового статуса людей, живущих продолжительное время в условиях безгражданства, так как данное явление противоречит основным принципам прав человека.

Глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана также заверил, что Кыргызстан и впредь будет вести активную и последовательную работу на этом направлении.

Министр сообщил, что в рамках кампании УВКБ#IBelong, запущенной в 2014 году, Кыргызстан выявил 13 700 человек, включая 2000 детей, у которых не было гражданства. В рамках реализации Глобального плана действий по ликвидации безгражданства на период 2014-2024 годы Кыргызстан при поддержке УВКБ, а также при участии неправительственного сектора и органов местного самоуправления провел пилотные проекты по выявлению и документированию лиц без гражданства и недокументированных лиц в стране. В результате проведенной работы, за пять лет число людей без гражданства в Кыргызстане сократилось с 13 тысяч до нуля.

Источник - КирТАГ
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