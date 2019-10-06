 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ирак: революция продавщицы носовых платков, - Хулюд Аль-Гамиди
00:37 08.10.2019

Мир облетели кадры глухонемой женщины, раздающей носовые платки посреди кровавой вакханалии в Багдаде. СМИ сразу же назвали ее иконой иракской революции. Что дальше? Власти публично покаялись в чрезмерном применении силы и готовы к переговорам. Саудовский автор рассказывает о сути требований и виновниках происходящего.

Okaz (Саудовская Аравия): революция продавщицы носовых платков
Хулюд Аль-Гамиди (خلود الغامدي)

"Продавщица носовых платков" - так скромно я назвала ту бедную глухонемую женщину, непривычную для нас новую икону иракской революции. Она раздавала то, что является ее заработком, хлебом насущным, чтобы остановить кровь раненых и других пострадавших в ходе иракской революции.

Эта революция олицетворяет требования народа, отвергающего присутствие Ирана в гордом Ираке.

Последний терпел, пока его реки не высохли из-за плотин, построенных Эрдоганом, а министр иностранных дел Ирака нашел происходящему совершенно безумное оправдание, увидев в этом признаки скорого появления Махди (предвестника скорого приближения Судного дня - прим. ред.).

Все настолько плохо, что иракское правительство увлеклось религиозными идеологиями и морит голодом иракский народ, позволяя Тегерану красть свою нефть, товары и женщин!

Все это надоело иракцам, и они объявили революцию против каждого персидского тирана, разгуливающего по стране. Безоружные, они вышли на улицы, где встретились с пулями и всем остальным, что нарушает закон и другие нормы.

Они лишили иракцев всех средств связи, отключили Интернет и электричество, готовясь к массовым убийствам демонстрантов.

Не забывайте про телеканал Al Jazeera, который неожиданно стал слепым и немым, проигнорировав все, что происходит в Ираке, так как это не отвечает ни интересам государства-нароста Катара, ни его "благородного" наместника. Зато они сфабриковали видеозаписи о так называемых революциях в Египте. Это совершенно аморально и непрофессионально.

Как-то иракского поэта Аль-Джавахири спросили: "Почему вы огласовываете букву "айн" в слове Ирак даммой ("дамма" в переводе с арабского - "собирать, соединять" - прим. ред.), а не кясрой (кясара в переводе с арабского - "разбивать, ломать, стыдить" - прим. ред.)? На что тот ответил: "Мне не за что пристыдить Ирак!".

Иранцы проникли в эту страну, и пришло время покончить с этим.

И напоследок.

Я надеюсь, что благородные иракцы положат конец персидской экспансии на своих землях, Ирак вернется независимым, а не иранским государством. Вернется великим и свободным от влияния иранских мулл, чтобы развиваться на благо своего народа и его будущего. Безопасным, процветающим и стабильным, каким заслуживает быть.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570484220
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