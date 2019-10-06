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А не он ли поджег Нотрэ Дам де Пари?
00:44 08.10.2019

Эдуард Лимонов о резне в полиции и проколах французских спецслужб

Эдуард Лимонов

Лучше, конечно, если это возможно иметь информацию из первых рук. Знание пары иностранных языков мне позволяет.

Я обнаружил множество несоответствий в российской информации об убийце четырех полицейских в здании префектуры полиции, потому обратился к французским источникам.

У французских источников больше информации, но зато есть намеренные недоговорки.

Меня, например, заинтересовала не совсем обычная форма имени убийцы Mickael, а затем заинтересовал город, где он родился - Fort de France. Во Франции вряд ли назовут французский город Fort de France.

И точно, оказалось - Fort de France - столица одной из заморских территорий Франции - острова Мартиник.

Чем он знаменит? На острове некоторое время жил художник Поль Гоген, а еще есть фильм "Иметь и не иметь" с Хэмфри Богартом, выпуска 1944 года.

На острове Мартиник живут почти 400 000 человек, но вот что интересно, негры и мулаты- составляют 90% населения. А еще 5% индийцы (не индейцы, но индийцы, те которые из Индии). Так может, Микаэль - административный служащий префектуры полиции - негр или мулат? Может. А может, индиец? Вряд ли. Фотографии его я пока ни в одном СМИ не видел.

Французским СМИ запрещено писать о национальности человека, мол чтобы не вызвать предубеждения у французского народа, не вызывать межнациональную рознь. Между тем, это важно, особенно становится важно, если совершено особо кровавое преступление. Кстати, Микаэль - широко распространенное имя у евреев… и у мусульман.

Хорошо, поедем дальше. В ислам якобы убийца этот Микаэль перешел 18 месяцев тому назад, в самую радикальную форму исламизма - в салафиты. Так может, он всегда был мусульманином, а это к салафитам он перешел 18 месяцев тому назад? Возможно. Между тем, жена его по имени Ихам - мусульманка. Она задержана полицией, поскольку Микаэль и Ихам обменивались радикально-исламистскими SMS. Находится сейчас за решеткой.

Пойдем еще дальше.

Российские СМИ пишут об убийце как о глухонемом. Во французских источниках сказано, что он был глухой на 70% только, а что был якобы немой - ничего не сказано. Да вот и его жена свидетельствовала, что в утро убийства он проснулся от кошмара и "начал говорить бессвязные фразы". Следовательно, немым не был.

Да он не был полицейским - помощник администратора, "вольнонаемный", сказали бы у нас, но категории "С", имевший, тем не менее, допуск к секретным материалам. Потому что по долгу службы в DRPP (Дирекция расследований префектуры полиции) он собирал информацию о радикализации джихадистов.

Офигеть, конечно, можно!!!

В DRPP он работал с 2003 года, а вообще в префектуре с 1993-го !

Так что непростым человеком был этот Микаэль с острова Мартиник. Пусть Лоик Траверс из Объединенного синдиката полиции и уверяет, что убийца считался "примерным работником и без истории".

Министр МВД Кристоф Кастанер охарактеризовал его так: "Он был известен на службе и никогда не представлял трудностей в своем поведении". Да, пока не купил кухонный нож для атаки в день атаки, что свидетельствует о преднамеренном акте, о подготовке к убийству.

Лоик Траверс из синдиката полиции уточнил несколько деталей атаки: "Автор атаки начал ее в его собственном бюро, затем он продолжил свою агрессию в других кабинетах префектуры". Застрелен он был уже во дворе префектуры, полицейским стажером. Живо себе все это представляю, поскольку мне привелось там побывать несколько раз. Во дворе префектуры.

А первая полицейская версия была, обхохочетесь (обхохотались бы если бы не четыре трупа) - "персональный конфликт". Однако в пятницу его дело все же взял к себе Национальный антитеррористический комитет.

Какой персональный конфликт, когда таким игиловским* способом поубивал!

Дополнительные данные

Французские источники говорят, что у него двое детей, 3-х лет и 9-ти лет. На мусульманке Ихам он женился в 2014 году. Следовательно, ребенок 9-ти лет от другой жены. Вот будет фокус, если и первая жена окажется мусульманкой.

В отдел кадров префектуры следует посадить других людей, это несомненно.

P. S. То-есть пост скриптум, после написания.

Жан-Франсуа Рикард - прокурор антитеррористического паркета (PNAT), разразился только что таким интересными для нас фразами, цитирую "…обратившийся к исламу несколько десятков лет тому назад Мichael Harpon, состоял в контакте со многими подозреваемыми в принадлежности к исламистскому движению салафистов".

И появились детали. Микаэль этот купил в магазине на Рю Сент-Жак поблизости два ножа - первый, кухонный, с лезвием в 20 сантиметров, и второй нож для открывания устриц.

Убийства длились всего 7 минут.

То есть, где-то по полторы минуты на человека у него уходило.

Не могу удержаться от язвительного замечания. В то время как до зубов вооруженная полиция 47 суббот подряд выходит на борьбу с "желтыми жилетами", фактически со своими братьями, уроженец острова Мартиник, непонятно каких взглядов, работает уже на протяжении 26 лет в префектуре полиции, как червь в капусте, в самом сердце острова Cite, Парижа и Франции.

Вопрос: а не он ли с товарищами салафитами поджог Нотрэ Дам де Пари? Ведь собор находится прямо напротив префектуры, в 150- 200 метрах.

*Движение "Исламское государство" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570484640
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