Хотел Гаврила стать пилотом... Краткая энциклопедия елбасизма (продолжение)

00:45 08.10.2019

Елбасы рассказал, как едва не стал летчиком в молодости



Я приехал домой прощаться, а там как услышали, что я летчиком собираюсь быть, то такое началось! - Нурсултан Назарбаев.



Неделю назад в Instagram Елбасы появилась новая рубрика, где казахстанцам рассказывают о жизни Первого Президента. Сегодня там появился новый рассказ о том, как Нурсултан Назарбаев поступал в институт и чуть было не стал летчиком, сообщает Zakon.kz.



Елбасы сам на камеру рассказывает о том случае.



- Это был 1958 год, когда медалисты тоже сдавали экзамен. Я впервые тогда столкнулся с блатом в институте. Никаких знакомых в Алма-Ате у нас не было. Мой отец ни к кому не мог подойти и сказать – мой сын поступает. Единственно, что мой отец смог сделать – пойти продать телку. Это 2 300 рублей. Отец отдал эти деньги и сказал: "Иди, учись".



А я не прошел по конкурсу. Обидно было. Это был первый удар для меня. До этого все гладко всегда шло. Я знал все эти предметы, но прошел другой, и я даже знал кто. Сын какого-то начальника.



Я поступал в химический и когда сдавал предмет, химик ухватился за меня. Он следил, чтобы прошел, так как увидел во мне знания. И он же с горькими слезами мне рассказывал, что "тебя провалят из-за такого-то дела". А я ему отвечал, что этого быть не может. Потом, со списками знакомился, увидел, что меня нет.



Рядом шел набор в Киевский институт гражданского воздушного флота. Я когда предъявил документы, за меня сразу ухватились. А мне лишь бы домой не возвращаться. Привезли в аэропорт. Проверили мне вестибулярный аппарат на специальном тренажере. Все в порядке оказалось. Дали билет в Киев лететь, учиться. Я приехал домой прощаться, а там как услышали, что я летчиком собираюсь быть, то такое началось! Все село собралось, мать в слезах: "Я тебя прокляну!"



- Тебе что? На земле работы не хватает? Вон посмотри, твои сверстники отару овец взяли, отец доволен. А тот вон жениться собирается, сноха скоро будет у Бесембая. А ты куда нас бросаешь? Что тебе не хватает?!



Не пустили!



Проклятие матери заработать для меня было невозможно, я воспитан не так, но сказал, что все равно в Чемолгане не останусь.