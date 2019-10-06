Русский с китайцем - братья навек!

00:59 08.10.2019

Владимир Путин: "Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия"



ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ



Недавние заявления президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" о поставке Китаю важнейшего компонента системы национальной безопасности, Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), мысленно возвращают назад - в созидательное прошлое в отношениях между двумя странами. Поэтому и название публикации захотелось связать со старым советско-китайским плакатом.



Период расцвета отношений между СССР и Китаем пришелся на 1949-1956 годы. За это время в КНР советскими специалистами было построено более 150 крупных промышленных предприятий. Это электростанции, угольные шахты и рудники, металлургические и машиностроительные заводы, зерновые комплексы.



Есть все основания полагать, что время тесного сотрудничества между нашими двумя великими народами возвращается. Прежде всего, хотелось бы отметить два важных момента.



Первый. Владимир Путин 3 октября 2019 года назвал Китай союзником России: "У нас беспрецедентно высокий уровень доверия, сотрудничества. Это союзнические отношения, многоплановое стратегическое партнерство". До этого момента он сделал подобное заявление месяц назад, 6 сентября, во Владивостоке в ходе встречи с местными общественниками: "У нас особые отношения сложились за последнее десятилетие, действительно союзнические, стратегические".



Следует обратить внимание, что слово "союзнические" ранее не употреблялось ни руководителем нашей страны, ни руководителем Китая Си Цзиньпином.



Второй важный момент. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 3 октября Владимир Путин раскрыл некоторые детали сотрудничества двух стран. Он сказал: "Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия".



Безусловно, совместная работа двух стран в такой очень чувствительной и важной сфере военной безопасности свидетельствует о стратегическом характере взаимодействия. Как говорится, больше ничего объяснять не нужно.



Китай сумел создать свою ядерную триаду в лице межконтинентальных баллистических ракет, стратегической авиации и атомных подводных ракетоносцев. Кроме того, Китай обладает очень мощным потенциалом ракет средней и меньшей дальности, в том числе и наземного базирования, так как, в отличие от России и США, не был связан Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



Развертывание собственной системы раннего предупреждения о ракетном нападении повысит геополитическую субъектность Пекина и фактически поставит его в вопросе ядерного сдерживания на одну планку с Вашингтоном и Москвой.



Следует заметить, что за океаном всерьез прорабатывалась концепция G2 - союз США и КНР. В ней США признавали определенную зависимость от Китая, а также демонстрировали готовность к сотрудничеству с ним в глобальных делах. Одной из главных задач альянса США - Китай было бы оказание совместного давления на Россию. Но в Пекине довольно быстро раскусили истинный смысл американского предложения и отказались от него. Поэтому стратегическое сближение Москвы и Пекина ставит на концепции G2 дополнительный крест.



КНР и Россия тесно сотрудничают и поддерживают друг друга в сферах, затрагивающих их ключевые интересы. Россия неоднократно подтверждала, что Тайвань - это неотъемлемая часть Китая. У стран общее мнение в отношении Южно-Китайского моря - решать вопросы без участия внешних игроков и путем прямого диалога заинтересованных стран.



Аналогично хотелось бы иметь со стороны Пекина понимание, что Белоруссия и Украина - точно такие же неотъемлемые части России, которые лишь временно сохраняют свой нынешний статус в силу определенных исторических событий конца 80-х годов прошлого столетия. Единый русский народ только временно разделен нынешними государственными границами.



И Россия, и Китай выступают за многополярный миропорядок и укрепление ведущей роли ООН в международных делах. Москва и Пекин за мирное урегулирование конфликта в Сирии, за мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова, а также других глобальных и региональных проблем.



Россия и Китай нужны друг другу, страны хорошо друг друга дополняют. В ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин произнес еще одну важную мысль: "По поводу попыток сдержать Китай: я думаю, что это по определению невозможно. И если кто-то будет предпринимать такие попытки, он, тот, кто будет это делать, поймет, что это невозможно".



Планы США в отношении Китая не являются секретом: сначала окружение военными средствами, а затем - экономическое удушение. Однако невозможно будет изолировать Китай как страну - союзника России, если общая протяженность границы между государствами составляет 4209,3 километра: 650,3 километра сухопутной, 3489 километров речной и 70 километров озерной.



Для России Китай является огромным рынком углеводородов, рынком оружия, а также большим рынком для российского продовольствия. Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более 107 млрд долларов. Страны намерены увеличить объем взаимной торговли к 2024 году до 200 млрд долларов.



Китайское агентство Синьхуа в своем материале по итогам празднования 70-летия создания КНР и установления между СССР и Китаем дипломатических отношений охарактеризовало нынешний уровень отношений между Россией и Китаем как "беспрецедентно высокий" и "отправную точку более глубокого сотрудничества и еще большего вклада в мир и процветание во всем мире".



По мнению ряда российских военных экспертов, Россия и Китай в скором времени могут закрепить новый уровень отношений соответствующим договором. Если это произойдет, то для США и их союзников станет реальностью кошмарный сценарий времен Холодной войны - "Красный миллиард", это численность населения Советского Союза и Китая, плюс атомное оружие.



Таким образом, с учетом заявлений Владимира Путина по российско-китайским отношениям на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" будем ожидать очередной порции истерики от наших западных "партнеров". И в данном случае уместно привести китайскую пословицу: "Как бы сильно ни дул ветер, гора перед ним не склонится".