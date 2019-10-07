Саудовского кронпринца Мухаммеда подозревают в новых убийствах, - Р.Мустафин

08:23 08.10.2019

Йеменские сепаратисты пытались совершить госпереворот



Кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана считают ответственным за новые преступления.

В Йемене предпринята попытка государственного переворота, сообщила межарабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источники, близкие к правительству сверженного президента Абд Раббо Мансура Хади. Группа вооруженных людей, поддерживающих Южный переходный совет (ЮПС), захватила штаб-квартиру сил безопасности на принадлежащем Йемену острове Сокотра – самом большом острове одноименного архипелага на востоке страны. СМИ обвиняют кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана в причастности к убийству личного телохранителя короля Сальмана, который снабжал монарха достоверной информацией о положении дел в Йемене.



Если верить сообщениям арабских СМИ, группа автоматчиков в минувшую пятницу проникла в здание полиции, полностью координируя свои действия с шефом службы безопасности острова Ахмедом Али Ар-Раждахи, который через несколько часов был отправлен в отставку. Очевидно, сделали это сторонники президента Хади, сумевшие поставить на освободившуюся должность своего человека – бригадного генерала Фаиза Салема Тахи.

Он сразу же приступил к исполнению своих служебных обязанностей, отказавшись выполнять приказы отправленного в отставку предшественника, в частности полностью игнорировал распоряжение поднять над зданием знамя сепаратистов из ЮПС. По поступающим сведениям, сохранивший верность президенту Хади губернатор Сокотры Рамзи Махруз сумел пресечь попытку госпереворота.



Если бы попытка переворота на Сокотре носила изолированный, одиночный характер и не была связана с другими подобными случаями, тогда еще можно было бы сказать, что ничего серьезного не происходит, и все вокруг не более чем дешевый спектакль.

Однако все дело в том, что события на Сокотре произошли на фоне обострения обстановки во временной столице Йемена Адене, а также в провинциях Абъян и Шабва. Это все звенья одной цепи. И как бы ни старались Объединенные Арабские Эмираты сделать вид, что наносят смертоносные удары не по сторонникам Хади, а по бандитам из "Аль-Каиды" или "Исламского государства" (обе организации запрещены в РФ), никто этому уже не поверит.



Приближаясь к финалу йеменской войны, стороны все отчетливее будут проявлять разницу в тактических целях и задачах при сохранении общей стратегии. Впрочем, это уже и происходит. Заявляя о стремлении сохранить стратегический альянс, Абу-Даби и Эр-Рияд вполне допускают появление мелких несоответствий. В любом случае систематические и взаимные "наезды" сепаратистов на сторонников Хади – это всего лишь постоянные напоминания о том, что Эмираты имеют свои интересы, не совпадающие с саудовскими, и будут их отстаивать.



На улицы Адена вышли сторонники йеменских

сепаратистов.

Воюющие на стороне арабской коалиции йеменцы как из числа сепаратистов, так и сторонников президента Хади искренне надеются, что начатый ими месяц назад диалог в саудовской Джидде рано или поздно закончится не только примирением и нормализацией отношений между ними, но и поможет сплотиться против общего врага – хуситов.



ЮПС в последнее время все чаще обвиняет сторонников президента Хади в проведении излишне жестокой репрессивной политики. Кроме того, они выступили недавно с требованием возродить существовавшую ранее "шабванскую элиту", что-то вроде спецотрядов, успешно боровшихся против джихадистов и обеспечивавших порядок и стабильность на подконтрольных территориях.



Между тем вокруг фигуры наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана, похоже, назревает еще один крупный скандал. Арабская газета al-Quds al-Arabi фактически обвинила кронпринца в причастности к убийству личного телохранителя короля Сальмана генерал-майора Абдель Азиза аль-Фахама. По сведениям газеты, саудовский монарх в последнее время фактически перестал доверять почти всем приближенным, в том числе и сыну Мухаммеду. Генерал аль-Фахан был чуть ли не единственным человеком в окружении короля, которому тот доверял. Именно от своего телохранителя король узнавал о том, что в действительности происходит в Йемене, какие потери несут саудовцы, о недовольстве офицерского корпуса продолжающейся войной и политикой кронпринца, а также о ракетных атаках на крупнейшие НПЗ королевства.

Недовольство Мухаммеда 47-летним телохранителем, через которого монарх получал информацию, стало причиной убийства. Газета указывает на убийство еще двух телохранителей. Впавший в немилость к кронпринцу проживающий ныне в Германии принц-диссидент Халед бин Фархан Аль Сауд написал на днях в Twitter о том, что Мухаммед, возможно, в ближайшее время провозгласит себя королем Саудовской Аравии после того, как расправится с наиболее влиятельными и пользующимися доверием короля телохранителями. Фархан пишет о том, что план по смене власти в Эр-Рияде разработан совместно с ЦРУ США и предусматривает замену королевской гвардии на наемников их частной военной компании Blackwater. Представитель полиции в провинции Мекка подтвердил, что генерал аль-Фахам был застрелен, когда приехал в гости к своему другу.

Ряд пользователей социальных сетей, а также саудовский журналист Али Ахмед пишут о том, что за несколько дней до своей гибели генерал был отправлен в отставку, а стрелявший в телохранителя почти сразу же был убит оказавшимися рядом агентами безопасности.



Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.

7.10.2019