Турция готовит в Сирии "кипрский" сценарий. Вашингтон дал Анкаре добро на операцию против курдов, - "НГ"

08:25 08.10.2019

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



7 окт. 2019



В ночь на 7 октября Белый дом заявил, что американские военные больше не будут находиться в непосредственной близости от тех районов, которые планирует взять под контроль турецкое командование. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 октября заявил, что ВС его страны полны решимости приступить к наступлению. Курды называют последние события не чем иным, как повторением ситуации с Кипром.



Заявлению о сдаче северо-восточных районов США предшествовала телефонная беседа президента Дональда Трампа с Эрдоганом. "После переговоров начался процесс вывода войск, – сообщил сам турецкий лидер. – Сейчас наши компетентные органы ведут работу в этом направлении. Господин Трамп раньше приказывал вывести войска, но выполнение приказа задерживалось".

Что касается новой военной операции в Сирии, то Эрдоган отметил: "Турция настроена решительно, поскольку террористическая угроза в отношении нашей страны для нас неприемлема". Турецкая сторона по-прежнему рассматривает курдские отряды народной самообороны (ОНС), которые составляют основу поддерживаемого США альянса "Демократические силы Сирии" (ДСС) и фактически контролируют северо-восток как террористов.

Курды обещали ответить на новую военную операцию турок "тотальной войной". В разговоре с "НГ" член Национального конгресса Курдистана Фархат Патиев подтвердил, что у сил Сирийского Курдистана нет иного выбора, кроме как занять оборону. "Турция мстит курдам за сокрушение ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ. – "НГ"), поскольку с его помощью она строила далеко идущие планы. Сейчас она пытается реанимировать проект ИГ", – уверен Патиев. По его словам, задача турецкого командования – занять территории от провинции Идлиб до провинции Дейр аз-Зор. "Это повторение истории с Кипром, который был разделен на Турецкую республику Северный Кипр и собственно Кипр, – полагает собеседник "НГ". – В нашем случае речь идет о создании Турецкой Республики Северная Сирия".



Пресс-служба Кремля 7 октября уже предостерегла сирийских игроков от любых действий, которые могут повредить процессу урегулирования. "Мы знаем, что открываются определенные перспективы, понимаем, что путь предстоит очень долгий и сложный. Но сейчас, когда закончилось формирование Конституционного комитета Сирии, когда намечены уже сроки проведения (его заседания. – "НГ"), очень важно воздерживаться от любых шагов, которые могут навредить делу сирийского урегулирования", – приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Впрочем, трудно отрицать, что потенциальный переход северо-восточных районов республики в руки Анкары был бы удобен Москве: турецкая сторона для нее выглядит более договороспособным игроком, чем американцы.



Влиятельный турецкий эксперт Али Озкок со ссылкой на свои источники сообщил "НГ", что сформированная под эгидой Турции оппозиционная Сирийская национальная армия (СНА) перебросит 4 тыс. боевиков для захвата города Тель-Абъяд и 6 тыс. – для Рас-эль-Айна на северо-востоке Сирии. В этих населенных пунктах проживает арабское население, и трудностей у турецких сил быть не должно. "Так или иначе, эти районы не являются проблематичными: многие члены местных арабских племен живут в Турции на правах беженцев, – говорит Озкок. – Кроме того, Турция вербовала людей для многочисленных подразделений Свободной сирийской армии (оппозиционная коалиция, на основе которой была сформирована СНА. – "НГ") из этих самых регионов". Это означает, что многие бойцы Свободной сирийской армии возвращаются в свои дома и уже знают потребности местного населения, говорит эксперт.



"После войны в Ираке 2003 года следует понимать: арабские племена, в частности, могут быть очень прагматичными с точки зрения лояльности, – подчеркивает Озкок. – Турция давно поддерживает тесные отношения с арабскими клановыми структурами, особенно в Манбидже и Тель-Абъяде". Аналитик, однако, констатирует конфликт между курдскими формированиями и арабскими кланами. "Арабские племена считаются особо консервативными, что противоречит левой, радикально-феминистской ориентации ОНС, – утверждает Озкок. – Кроме того, в последние годы ОНС пыталась навязать свою идеологию в системе образования, что многие арабы рассматривали как процесс отчуждения и утрату арабского характера Сирийской Арабской Республики". Эксперт обращает внимание на то, что недовольство среди арабов вызвал и набор рекрутов в ДСС. Альянс, воевавший с ИГ, пытались сделать этнически смешанным.



Впрочем, не все эксперты согласны с тем, что северо-восток Сирии ждет реальная операция под эгидой Турции. "На мой взгляд, речь идет о деэскалационном сценарии: американцы неспешно отошли ровно из той зоны, которую трижды патрулировали с турецкими ВС, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Вероятно, ее действительно займет оппозиция, но составленная из отрядов, в которых большую часть составляют уроженцы именно этой местности: их давно готовили на севере провинции Алеппо. Не исключено, что в перспективе турки продвинутся и дальше, но тоже по подобному "спокойному" сценарию. Лакмусовой бумажкой здесь служит ситуация в Камышлы (политическая столица Сирийского Курдистана. – "НГ"), и именно она будет влиять на судьбу боевиков ИГ, содержащихся в тюрьмах ДСС".