Боец ММА из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после поединка в Грозном (видео боя)

08:40 08.10.2019

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире, который прошел 4 октября в Грозном.



Тело Бекзода будет доставлено в Узбекистан 8 октября.

Бекзод, который соревновался с Бесланом Исаевым из Чечни на турнире Absolute Championship Akhmat 100, победу раздельным решением судей одержал Исаев, по очкам проиграл своему сопернику по раздельному решению судей.



По словам организаторов соревнований, Бекзод Нурматов пропустил сильный удар в конце боя, его бровь была рассечена.



После боя у Нурматова произошел инсульт, его увезли в больницу. Боец впал в кому и умер через три дня, в ночь на понедельник, 7 октября.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на родственников Нурматова, тело спортсмена должно быть доставлено на родину во вторник. Тогда же планируются похороны.

Нурматову было 27 лет, за карьеру он провел 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения.

Минобороны называло Бекзода Нурматова гордостью армии Узбекистана.



В последние годы он тренировался в одном из спортивных клубов ММА в Санкт-Петербурге.

Бекзод, уроженец Гузарского района Кашкадарьинской области, начал участвовать в смешанных единоборствах с 2016 года, был чемпионом мира по рукопашному бою, многократным победителем Кубка мира и трехкратным чемпионом Азии.



видео боя тут -

http://ca-news.org/news:1570457