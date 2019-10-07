 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УкрРаскол. Галиция готовится к самостийности, - С.Ахматов
08:46 08.10.2019

Степан АХМАТОВ | 07.10.2019 |

Прозвучал предельно ясный призыв к Донбассу забыть об Украине, пока в ней есть Галичина
6 октября в Киеве прошел "Майдан желтых повязок", организованный новоявленным "Движением сопротивления капитуляции" ("Рух опору капітуляції"). Это новая серия протеста националистов после подписания 1 октября представителем Украины "формулы Штайнмайера".
"Формула" – лишь повод для бузы; причина – в желании пресечь попытку Зеленского, за которого на президентских выборах проголосовало более 70% граждан, изменить курс Украины.
Желтый цвет – цвет того скотча, которым перед боем в ВСУ метят для опознания рукава "своих". То есть третьему майдану предложен "эмоционально активный" маркер, он же – "боевая повязка".

Среди членов новоиспеченного "Руха" Д. Ярош, Р. Бессмертный, У. Супрун, несколько бывших комбатов – все политики 3-5 ряда при режиме Порошенко. Через социальные сети "Рух опору" уже объявил мобилизацию – распространяются анкеты для будущих "штыков протеста" по всей Украине.

Националистические ресурсы с возмущением цитируют заявление Дениса Пушилина и Леонида Пасечника насчет судьбы Донбасса: "…мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель. И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению".
Снова заходит речь о федеративном переустройстве Украины.

В 1990-91 годы о федерации говорил Вячеслав Черновол, предлагая поделить Украину по федерально-земельному принципу на десять земель. Он инициировал образование "Галицкой ассамблеи", в которую вошли бы три области Галичины. На следующем витке жизни Украины, в 2004 году, Львовский облсовет совершил переворот на местном уровне: депутаты отстранили от должности губернатора Львовской области, руководителей МВД, СБУ. Галичина уже была готова после победы Януковича объявить об отделении от Украины, а когда разгорелась инспирированная извне "оранжевая революция", о федерализации заговорил юго-восток. В Северодонецке глава Харьковской области Евгений Кушнарев предложил "всем городам провести референдумы по вопросу о… создании нового украинского государства в форме федеративной республики". Предлагалось "объединение родственных по духу областей".
И Черновол, и Кушнарев погибли при странных обстоятельствах…
Третий майдан выступает "за войну до победного конца – за возвращение Донбасса и Крыма…". Для украинского националиста любой шаг к миру страшен.

Много ли сил у "Штайнмайер-майдана"?.. Это партии "Евросолидарность", "Батькивщина", "Голос", группировки вроде С-14*...
В тот вечер, когда Зеленский сообщил о подписании украинской стороной "формулы", вождь украинских нацистов Андрей Билецкий объявил о создании "Штаба сопротивления капитуляции", и к нему примкнул вождь галицийских нацистов Олег Тягнибок. Ну и Порошенко надеется, что "Штайнмайер-майдан" позволит ему избежать тюрьмы, а то и перехватить власть у Зеленского.

Полиция сообщила о десяти тысячах участников протеста 6 октября, но эта цифра кажется вдвое, если не втрое завышенной. Главе МВД Арсену Авакову, ощущающему шаткость своего положения, важно, чтобы Зеленский в нем нуждался. Поэтому не худо припугнуть президента новым майданом.

Актив Авакова внешне значителен: Нацполиция (119 тыс. полицейских), Нацгвардия (60 тыс.), в том числе полк "Азов"*, которым прежде командовал Билецкий. Через Билецкого Аваков в определенной мере контролирует и радикалов "Национального корпуса", возглавляемых тем же Билецким. Однако у Белого Вождя есть и свои интересы.
Зеленский пытается, как может, ослабить влияние Авакова. 29 августа президент инициировал принятие законопроекта по выводу Нацгвардии из системы управления МВД. Документ ушел в Раду с пометкой срочности, но решение не принято, идет закулисная борьба. 20 сентября глава офиса президента Андрей Богдан предложил разделить Нацгвардию на три части, но эту инициативу встретило в штыки руководство МВД…

Скрытая оппозиция Авакова и открытая Билецкого иной природы, нежели оппозиция Порошенко. Конфликт Билецкого и Порошенко вышел на поверхность в преддверии президентских выборов 2019 года, когда радикалы "Нацкорпуса" по-хулигански терроризировали Порошенко, срывая его выступления.
Накануне "Майдана желтых повязок", 4 октября, после одного из эфиров между Порошенко и Билецким вспыхнула перепалка, попавшая в сеть. Из нее видно, что "формула Штайнмайера" их не примирила.

Противостояние Порошенко – Аваков (Билецкий) не только ситуационное, не только личное, но и региональные. Порошенко на выборах наибольшее число голосов набрал в Галиции. Он называет галичан "настоящими", он подыгрывает униатам, извечным врагам православия, он содействовал слиянию УГКЦ и ПЦУ… Да, Порошенко чужак для Галичины, как был там чужаком и Черновол, но нет у Галичины "своего" политика такого уровня, вознесенного американцами. Свободовца Тягнибока американцы списали со счетов сразу после переворота 2014 года. Однако не поэтому значительная часть украинских националистов видит своего лидера не в галичанине Тягнибоке, не в мутном Яроше, а в Билецком. Билецкий с помощью Авакова сумел создать парамилитарную армию "Нацкорпус" численностью в тысячи человек, имеющую базы по всей Украине.

Акцию протеста 6 октября Порошенко и его порохоботы "приватизировали". Из партийных лидеров дали выступить на майдане лишь своему, галичанину Тягнибоку. Сам Порошенко воздержался от выступления. Он стал осторожничать, опасаясь спровоцировать Зеленского. 4 октября Зеленской намекнул ему, предупреждая "массы": "Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности". Порошенко намек понял, заговорил в примирительном тоне: "…мы не должны повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки…"
Диссонансом к миротворческим потугам Зеленского прозвучал из Северодонецка голос Билецкого: "Мы останемся в Золотом и на линии разведения. Есть ветераны, которые готовы оставаться". 7 октября, в понедельник, в районе Петровского и Золотого в Донбассе по минским договоренностям должно начаться разведение войск. Украинские националисты готовят срыв договоренностей. Если срыв произойдет, встреча "нормандской четверки" в Париже, о которой мечтает Зеленский, вряд ли состоится. И главной задачей президента Зеленского становится упразднение вооруженных группировок националистов.

А на Галичине все чаще раздаются голоса вроде этого: "Я бы тот Донбасс отдала москалям на восстановление и счастливое объединение с братьями. Они нам всегда будут вредить и ненавидеть нас. Или же было бы неплохо, чтобы и Галичина получила подобный статус, и Черниговщина, и Полесье. Сделать штаты, как в Америке, со своими законами и средствами…" (Галина Гаврищук)
Эти голоса звучат в унисон с единогласно принятым заявлением Львовского облсовета, осудившего "формулу Штайнмайера". И о том же зверски-издевательское львовского журналиста Олега Радика: "Хотите правду, как вернуть Донбасс? Когда мы войдем туда. 40 лет зачисток и антитеррора. Запретить на русском говорить чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов. Финансирование стукачей…" Еще отмена пенсий. Лишь пособия – "пострадавшим от русской оккупации". Еще "фильтрационные лагеря". И бить, бить (несколько раз этот галичанин с удрученностью маньяка повторяет матерное слово) тех, "кто не отвечает правильно на Слава Украине"…

Это предельно ясный призыв к Донбассу забыть об Украине, пока в ней есть Галичина. Это призыв к Галичине навсегда разделиться с Украиной.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570513560
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