 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан: китайские инвесторы работают над улучшением своего имиджа, - Яу Цзэ Ян
09:39 08.10.2019

Синофобия широко распространена в странах Центральной Азии, жители которых глубоко обеспокоены тем, что, по им мнению, намерен делать Пекин.

Тэн Хао из Культурного центра Синьхуа в Бишкеке говорит: "Китайцы здесь нуждаются в поддержке общественности, а не только со стороны местного правительства". (Фото Яма Г-Джуна).
Когда Ван Тон-Чуан впервые приехал в Кыргызстан в 2007 году, местная милиция буквально охотилась за гражданами Китая.
"Стражи порядка настойчиво проверяли наши визы и разрешения на работу каждый раз, когда я выходил на улицу", – сказал Eurasianet.org бизнесмен, живущий в Бишкеке.
Отношение остальной части общества было не намного лучше.

Синофобия широко распространена в странах Центральной Азии, жители которых обеспокоены бытующими мнениями относительно планов Пекина по экономической экспансии. Огромные долги, набранные правительствами у Китая, не говоря уже о коррупции и экологических проблемах, сопутствующих реализации инвестиционных проектов, лишь усилили негативные настроения.
Тем не менее приток китайских компаний и денег в регион не иссякает. Чтобы облегчить жизнь своим рабочим и инвесторам в Кыргызстане, китайское правительство и сообщество экспатов уже несколько лет ведут так называемое пропагандистское наступление, пытаясь завоевать расположение местного населения.
Серьезного прогресса удалось добиться, когда президент Си Цзиньпин посетил Бишкек в 2013 году и обратился к кыргызским партнерам с просьбой уделять больше внимания правам китайских предпринимателей. После этого положение китайцев улучшилось.
Два года спустя открылся бишкекский филиал международной сети под названием "Центр обслуживания зарубежных китайцев", управляемой якобы добровольцами. Этот центр, которым руководят представители деловых кругов из числа экспатриантов, де-факто функционирует как подразделение посольства и проводит работу по улучшению отношения местных жителей к китайцам.

Основу в этом направлении уже заложил Институт Конфуция, инструмент культурной дипломатии Пекина. Уже более десяти лет институт организует конкурсы по пению, танцам, чтению стихов и настольному теннису в вузах Бишкека.
Ван, представитель бишкекского офиса "Центра обслуживания зарубежных китайцев", сказал, что это только начало.

"Мы считаем, что институты Конфуция проделали большую работу, … но мы пытаемся сделать еще больше", – сказал Ван, выступая в своем центре.
Декор в офисе "Центра обслуживания зарубежных китайцев" представляет собой странную смесь фольклора и идеологии. Керамика, фонари и другие традиционные украшения контрастируют с яркими красно-желтыми знаменами Коммунистической партии.
Дважды в год центр проводит благотворительные акции. Они консультируются с кыргызскими чиновниками, а затем идут покупать канцелярские товары и теплую одежду для передачи в школы и дома престарелых. Пожертвования делаются от имени китайского народа, но при этом подобные мероприятия не афишируются.

"Мы не хотим, чтобы люди знали об этом, – объяснил Ван. – Американцы склонны рекламировать все, что они делают, а китайцы ведут себя скромно. Мы не делаем из этого достояние общественности".
Посольство Китая тоже вносит свой вклад. В 2015 году оно учредило награду для местных журналистов, которые, по его оценкам, позитивно освещают китайско-кыргызские отношения.
В 2017 году книжный магазин Синьхуа, который исторически был частью отдела пропаганды Коммунистической партии, основал культурный центр в Бишкеке. На входе посетителей встречают внушительные стопки книги президента Си, посвященной его идеологии управления.

"Мы знаем, что в Центральной Азии много китайских бизнесменов, но китайскую культуру здесь продвигаем в основном мы", – сказал Eurasianet.org представитель Культурного центра Синьхуа Тэн Хао.
В Культурном центре Синьхуа говорят, что ежегодно сюда приходят 4000 местных посетителей. Многие из них – молодые люди, изучающие китайский язык. В центре проводятся чайные церемонии, показы китайской каллиграфии и дискуссионные мероприятия для кыргызской молодежи, изучающей китайскую культуру.
"Некоторые китайские компании обратились к правительству Кыргызстана за поддержкой, но этого недостаточно. Китайцы здесь нуждаются в поддержке общественности, а не только местного правительства", – сказал Тен.

В качестве примера Тен отметил, что работа таких компаний, как пекинская China Road and Bridge Corporation, занимающаяся ремонтом дороги в Кыргызстане, часто воспринимается с подозрением.

"Правительство Кыргызстана не смогло донести до местных жителей, почему China Road and Bridge ремонтирует дороги бесплатно", – пояснил Тен.
Пропагандистская работа, похоже, не прошла даром.
"Когда китайцы взялись за дорогу Сокулук – Военно-Антоновка, они так быстро завершили работу. Они трудолюбивы и более профессиональны", – сказала Eurasianet.org Назгуль, жительница пригорода Бишкека лет 30-ти, работающая в сфере транспорта.
Культурный центр Синьхуа также занимается рекрутингом, устраивая кыргызскую молодежь с хорошим знанием китайского языка на работу в китайских компаниях. Некоторые устроились стажерами в телекоммуникационном гиганте Huawei или переводчиками для горных инженеров в южном городе Джалалабад.

Межрегиональная инициатива Си "Пояс и Путь" считается инфраструктурным проектом, но в ней также имеется интеллектуальный компонент. Университетские стипендиальные программы пользуются популярностью среди кыргызской молодежи, которая может претендовать на стипендии, превышающие среднюю зарплату в Бишкеке. Диплом китайского вуза практически гарантирует трудоустройство в работающих в Кыргызстане китайских компаниях.

Стипендиальная программа, запущенная в 2015 году компанией Zhongda China Petro, управляющей нефтеперерабатывающим заводом в городе Кара-Балта, и Северо-Западным университетом в Сиане, финансировала учебу десятков кыргызских студентов-инженеров. К 2018 году 81 выпускник этой программы был трудоустроен на финансируемых Китаем предприятиях в Кыргызстане.
По словам нынешних студентов, преимущества такого образования заключаются не только в технических знаниях.
"Чтобы понять китайцев и то, как они ведут бизнес, недостаточно знания английского, – сказал Eurasianet.org Алмаз Эшбаев, молодой человек из Кыргызстана, который сейчас учится в Шанхае. – Вы должны думать и говорить, как они".

Яу Цзэ Ян
7 окт 2019

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570516740
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