Насколько велика китайская миграция в Россию, - А.Лаптева

10:28 08.10.2019 Каждый десятый приехавший в Россию иностранец - гражданин Китая, но глубоких анализ миграционной статистики ставит под вопрос некоторые из бытующих мнений.



Китайцы в России учатся, ведут бизнес, покупают и арендуют земли, инвестируют в инфраструктурные проекты.



Но бытующие представления о масштабах китайской "экспансии" в Россию представляются сильно преувеличенными. За последние 10 лет чистый миграционный прирост граждан Китая составил около 20 тыс. человек, причем абсолютное большинство этих людей обладают лишь разрешением на временное пребывание в РФ.



Между тем число граждан КНР, получивших в 2010-2019 годах российское гражданство, т.е. право остаться навсегда, не превышает 1 тыс. Согласно последней переписи населения 2010 года, в стране проживали всего 28,3 тыс. российских граждан китайского происхождения (около 0,02% жителей РФ), сократившись с 34,6 тыс. в 2002 году, т.е. за последние два десятилетие число российских китайцев значительно уменьшилось.



Масштаб китайской миграции



Каждый десятый приехавший в Россию иностранец - гражданин Китая, следует из данных МВД РФ за первое полугодие 2019 года. За этот период на миграционный учет было поставлено 863 тыс. тысячи китайцев, что на 30% больше, чем в первом полугодии прошлого года (664,8 тыс.).



Львиную долю приехавших составили туристы (623,2 тыс., или 72%), приехавшие на срок до 30 дней. Из 204,2 тыс. китайцев, прибывших с другими намерениями, 71,3 тыс. указали в качестве цели приезда работу, 36 тыс. - учебу, 11,7 тыс. - "частную" цель и 85,2 тыс. - "иное". По сравнению с тем же периодом прошлого года число приехавших по работе выросло на 13,1%, образовательных мигрантов - на 18,4%.



Хотя эти цифры представляются значительными, абсолютное большинство приезжающих из КНР быстро покидают территорию России, и под определение "мигрантов" не подпадают: в первом полугодии было поставлено на учет 863 тыс. граждан Китая, а снято с учета – 805 тыс. Учитывая, что часть приехавших с краткосрочными визитами в конце первого полугодия снялись с учета уже во втором и, соответственно, не попали в последний отчет МВД, число краткосрочных гостей еще больше.



Это подтверждается Росстатом, который вычленяет из статистики МВД тех, кто приехал менее чем на 9 месяцев. Согласно данным ведомства, в первом полугодии миграционный прирост (число прибывших из КНР на 9 месяцев и более минус количество выбывших) составил всего 3,5 тыс. человек.



В целом число китайских граждан, приезжающих в РФ на длительные сроки, невелико. Миграционный прирост в 2018 году составил всего 477 человек, в 2017 году - 637, а в 2015 и 2016 годах он сократился на 778 и 810 человек, соответственно. С 2008 по 2014 год общий прирост составил 16,3 тыс. граждан Китая. С 2017 года по середину 2019-го 4,7 тыс. китайцев получили разрешение на временное проживание или вид на жительство. Однако все это временные документы.



Если говорить об остающихся навсегда, то наблюдается даже значительное падение их числа. Гражданство РФ с 2017 года по середину 2019-го получили всего 196 гражданина КНР, следует из данных МВД. Согласно последней переписи населения 2010 года, российскими гражданами являлись 28,3 тыс. человек с китайскими корнями. По сравнению с предыдущей переписью 2002 года число российских китайцев сократилось на 6,3 тыс. человек с 34,6 тыс. С 2010 года российские паспорта получили не более 1 тыс. выходцев из КНР, т.е. даже если предположить, что наблюдавшийся в 2000-х годах отток граждан китайского происхождения прекратился, за последние два десятилетия число российских китайцев все равно уменьшилось примерно на 15%.



Чем занимаются китайцы в России



Заметную роль в притоке китайских мигрантов, по всей видимости, играет многолетнее партнерство России и Китая на государственном уровне, в частности совместная реализация крупных инфраструктурных проектов.

Сейчас, как заявил агентству ТАСС посол Китая в России Джан Ханьхуэй, сотрудничество двух стран "стремительными темпами" развивается в сельском хозяйстве, финансах, науке и технике, и электронной коммерции, а в перспективе планируются крупные проекты в сферах энергетики, авиации, космонавтики, транспорта и коммуникаций.



На российское сельское хозяйство приходится 13% всех вложений Китая в эту сферу за пределами своей страны, утверждает глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Политик Борис Миронов в 2016 году оценивал площадь отданных представителям КНР в 49-летнюю аренду лесных земель (в основном, для лесозаготовок) в 4 млн га, или 40 тыс. кв. км. только в Забайкальском крае. Для сравнения, площадь Московской области - 44,3 тыс. кв. км.

Присутствие китайского бизнеса в России довольно заметно. К февралю 2018 года в стране было зарегистрировано 5867 компаний, среди владельцев которых значились физические и юридические лица из Китая, пишут в своей статье в РБК, ссылаясь на данные системы СПАРК, сотрудники Института Дальнего Востока РАН и Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. По их словам, это лишь часть картины, поскольку "крупный китайский бизнес приходит в нашу страну, как правило, через юрисдикции третьих стран".



Больше всего, по их оценкам, юрлиц с китайским участием зарегистрировано в Москве, Приморье, Петербурге и Амурской области. Китайский бизнес представлен в 696 различных видах деятельности.

При этом, согласно их подсчетам, число фирм, отчитывающихся о доходах, превышающих хотя бы 100 тыс. руб. в год, составляло "гораздо более скромные" 1616, а "компании с китайским участием, ведущие реальную деятельность, во многих, а на первый взгляд, в большинстве случаев, имеют российских руководителей".

Кто привлекает китайских работников



По данным опроса компании EY, китайцев в России привлекает объем внутреннего рынка и природные ресурсы. При этом стоимость трудовых ресурсов, налоговая и законодательная база их не устраивают. Среди работающих в России китайских компаний только 11% считают привлекательной стоимость трудовых ресурсов, а 26% говорят о том, что она крайне неконкурентная.

Зато рабочая сила из Китая, например, на Дальнем Востоке, стоит дешевле, показало исследование информационно-аналитического агентства "Восток России". Анализ статистики Минтруда, сделанный агентством, показал, что китайцев среди привлекаемых по квотам иностранных сотрудников там больше, чем остальных (в расчет не брались выходцы из стран СНГ, которые не квотируются).



В частности, в 2019 году Минтруд выдал на граждан Китая на Дальнем Востоке больше половины (51%) всех выданных в этом регионе квот, однако абсолютные цифры относительно скромные – 27,8 тыс. человек. В целом по РФ на конец первого полугодия 2019 года действующее разрешение на работу имели 39,8 тыс. китайцев. Срок действия подобных документов обычно ограничивается несколькими месяцами.

В частности, в 2018 году филиал China Petroleum Engineering & Construction Corporation, участвующий в строительстве по заказу "Газпрома" Амурского газоперерабатывающего завода, искал 1,2 тыс. рабочих из Китая, в первых месяцах 2019 года - 705, сообщает "Восток России".



Зачем китайцам российское образование

За последние семь лет число учащихся в российских вузах граждан Китая, по данным Минобрнауки, выросло почти вдвое (до 30 тыс. человек). Больше всего китайцев учатся в московских, петербургских и дальневосточных вузах на очной форме обучения.

Одна из причин интереса к российским вузам - невысокая стоимость обучения в сравнении с США и Европой, вторая - желание учить русский язык, сказала китаянка, выпускница одного из московских вузов, китайскому изданию "Жэньминь Жибао".



Предпочтение китайцы отдают естественнонаучным, инженерным и техническим специальностям, говорится в докладе Института Дальнего Востока РАН и расположенного в Шанхае Института международных исследований Фудальского университета.

Отношение к китайцам в России

В российских СМИ нередко можно встретить довольно сомнительные и резкие заявления по поводу миграции из Китая.



В частности, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН (Владивосток) Владимир Бочарников заявил в своей статье в "Независимой газете", что "очевидность состоит в том, что в ближайшее время в Дальневосточном регионе китайцы станут самой многочисленной народностью" и "происходит все более активное "мирное" внедрение китайцев в экономику и жизнь Сибири и Дальнего Востока… Китайцы умеют ждать и способны планировать и достигать запланированного столетиями", - убежден он.



В свою очередь политолог Александр Храмчихин опасается, что резкое изменение демографического баланса в пользу китайцев может повлечь за собой выдвижение политических и территориальных требований к России, сказал он изданию "Версия".



Тем временем обозреватель РИА "Новости" Виктор Мараховский указал на сомнительность и расисткие оттенки заявлений о "желтой опасности", отметив при этом, что утверждения о том, что "китайцы УЖЕ захватывают наш Дальний Восток, … спотыкаются об одну проблему: за два десятилетия никто так и не смог предъявить этих самых просочившихся миллионов", а данные российских миграционных ведомств "каждый раз демонстрировали какие-то унылые десятки тысяч китайцев вместо необходимых орд".



Как отмечалось выше, согласно официальной российской статистике, миграционный прирост за счет жителей Китая за последнее десятилетие составил около 20 тыс. человек (или примерно по одному выходцу из КНР на 7 тыс. жителей РФ). При этом львиную долю прироста составляют люди с лишь временным разрешением на проживание в РФ, а российское гражданство за этот период удалось получить только примерно 1 тыс. человек.

При этом отношение россиян к китайцам и миграции из КНР, судя по всему, в целом отрицательное. Согласно опубликованным в сентябре 2019 года результатам опроса "Левада-центра", более половины россиян (53%) выступают за ограничение китайской миграции: 28% опрошенных готовы пускать китайцев в РФ только временно, а 25% выступают за полный запрет на приезд китайских граждан в страну. Видеть выходцев из Китая среди жителей России готовы только 19% респондентов, а среди членов своей семьи или близких друзей – 10%.

Между тем значительное увеличение трудовой миграции из Китая в ближайшем будущем маловероятно, поскольку зарплаты в России стали ниже китайских после девальвации рубля 2014 года, отмечают сотрудники Института Дальнего Востока РАН и Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.



Алена Лаптева 8.10.2019 Источник - russian.eurasianet.org

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