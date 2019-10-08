Таджикистан: Нацбанк взял под контроль все денежные переводы, - Еurasianet

10:34 08.10.2019

Чиновники заявляют, что эта мера направлена на защиту местных банков.



Интересно девки пляшут: денежные переводы теперь будут проходить через Национальный банк, прежде чем получатели смогут их снимать.



Финансовый регулятор Таджикистана создал единый процессинговый центр по международным денежным переводам, через который фактически будут проходить все деньги, высылаемые домой трудовыми мигрантами.

Национальный банк 3 октября заявил, что процессинговый центр защитит местные банки от ситуаций, когда международные платежные системы не возмещают им средства, выданные банками получателям переводов.

В качестве примера регулятор упомянул дело обанкротившейся платежной системы "Лидер", чьи услуги широко использовались таджикскими клиентами и которая осталась должна таджикским банкам около 1,7 млн долларов.



Регулятор заявил, что его участие в качестве посредника не повлечет за собой никаких дополнительных расходов для клиентов.

"Национальный банк в качестве регулятора и в дальнейшем берет на себя все расходы, связанные с данным проектом, тем самым, исключив риск повышения комиссий для граждан республики на рынке денежных переводов", – сказал Джамолиддин Нуралиев, заместитель главы банка.



Комиссия за перевод наличных в настоящее время составляет от 0,5 до 1 процента. Процессинговый центр будет запущен после регистрации всех местных финансово-кредитных организаций.

Специалист кредитной компании сказал Eurasianet.org на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен говорить с прессой, что новая система никак не отразится на обслуживании клиентов.



Кредитные компании должны будут открыть депозитные счета в Национальном банке.

"Национальный банк будет выступать в качестве клирингового центра, иными словами, посредника между банками и платежными системами", – сказал источник.

Деньги в Таджикистан в основном отправляют трудовые мигранты, работающие в России. По данным Центробанка России, в 2018 году объем денежных переводов физических лиц составил 2,5 млрд долларов.



Камила Ибрагимова – псевдоним журналиста из Таджикистана.

8.10.2019