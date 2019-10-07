ЧП в казахской Арыси: Спасены тысячи. Что это было, - полковник К.Альжанов

12:55 08.10.2019 Виновные должны понести наказание, а тех, кто исправляет их ошибки, нужно благодарить.



Со дня трагедии в Арыси прошло больше трех месяцев. Чрезвычайное происшествие стало поводом для разных суждений. Для трезвой оценки, свободной от морализаторства и эмоций, мы побеседовали с экспертом. Альжанов Калижан Куанышбаевич – полковник в отставке, кавалер ордена "Красная звезда", пенсионер Вооруженных сил Казахстана. Прошел путь от командира взвода до заведующего сектором обороны аппарата правительства. Имеет опыт участия в международных военных операциях.

- Давайте сразу к главному вопросу: почему произошли взрывы и кто в этом виноват?

- Я согласен, что разобраться в причинах произошедшего – необходимо, в том числе, чтобы избежать повторения ЧС. Выяснять причины и виновников должны компетентные органы. Тем не менее, у меня есть некоторые мысли, которыми я готов с вами поделиться.

Начнем с того, откуда вообще появился этот склад боеприпасов? Нашим военным склад достался в наследство от Советского союза. Он был построен в 1934 году. Понимаете, вся необходимая работа по недопущению такого рода ЧС проводится на этапе проектирования, а была ли возможность что-то изменить у современных военных? Может быть, у первых министров обороны на заре независимости и была, но с 1991 года такого рода кардинальные решения не принимались. Значит, у нынешних военнослужащих такой возможности не было, поэтому им только оставалось поддерживать все в том состоянии, в каком оно досталось в наследство от Советского союза.

- Этот этап изначально был исключен для наших военных.

- Именно.

- С поддержкой состояния склада тоже оказалось не очень?

- Любой грамотный эксперт, кто разбирается в вопросах хранения боеприпасов, вам скажет, что каждый склад боеприпасов таит в себе угрозу. Никто на 100% не может гарантировать, что экстренная ситуация не произойдет. Нет никаких гарантий, что не случится пожар, наводнение, что самолет не упадет, а корабль не утонет. Так же и со складом боеприпасов. К сожалению, склады с оружием и боеприпасами взрываются по всему миру: в США и Австрии, в Канаде и Китае. И главная задача военных – сделать все для минимизации угроз и последствий.

- Тогда что военные должны были сделать, чтобы минимизировать, и что по факту сделали?

- Говорят, важно быть, а не казаться. То же самое касается работы военных, которая проводилась заблаговременно в течение долгих лет, в том числе, и в последний год. Если ее не видели гражданские, то только потому, что это должно оставаться внутри военной части и Вооруженных сил. Такова специфика работы военных - многих вещей они не могут раскрывать.

Из того, что знаю я лично, во-первых, сами хранилища были правильно расположены - на достаточном отдалении друг от друга. Во-вторых, военные оборудовали все хранилища обвалованием, то есть земляными валами, которые снизили распространение ударной волны и предотвратили разлет осколков. В-третьих, между хранилищами были оборудованы специальные траншеи, которые уменьшили детонацию по земле. В-четвертых, везде проводилась опашка. Именно благодаря этому уменьшилось распространение пожара, и затянулось время перехода возгорания. В-пятых, и это один из самых важных пунктов - реактивные снаряды, которые разлетаются на максимальную дальность, были переориентированы и вылетели по направлению степи. Все боеприпасы были рассредоточены на три территории, большинство оказалось практически не тронуто. Одна из этих двух территорий с наиболее мощными боеприпасами. Тут нужно отметить военных пожарных, которые локализовали пожар на территории одного склада, предотвратив взрывы других и, тем самым, трагедию невообразимого масштаба.

- Что это дало в итоге?

- Как минимум 9 часов, которые позволили всем жителям Арыси эвакуироваться и спасли тысячи жизней. Меры по технической охране, по средствам пожаротушения, по исправности багажной техники, умение военнослужащих ориентироваться в ситуации – все это позволило взрывам растянуться по времени. Если бы взрывы прошли в течение часа или двух, жители города не успели бы эвакуироваться.

Все говорят "Құдай сақтады". Может это и так, но не стоит забывать и о работе военных.

- Однако погибли двое военнослужащих и один гражданский...

- Все ущербы можно возместить, но не человеческие. Даже один пострадавший – уже трагедия. Однако последствия от взрыва такого количества боеприпасов могли быть гораздо плачевней. Вспомним недавние события под Ачинском в Красноярском крае России. Когда пять лет назад в Китае прогремел взрыв на складе оружия, погибли 17 военных. Три года назад на индийском военном объекте прогремел крупный взрыв и произошел пожар, в результате которого 17 человек погибло, еще 19 получили ранения. В соседней стране от взрыва одного снаряда при перевозке погибли 70 человек.

В мировой практике нет таких прецедентов, чтобы в черте города с населением 50 000 человек взорвалось несколько десятков тысяч тонн боеприпасов, и при этом погиб один гражданский человек. Один несовершеннолетний, к сожалению, погиб в 10 км от места происшествия в результате ДТП. Двое погибших военнослужащих, которые находились в эпицентре пожаров и взрывов, выполняли свой долг – они боролись с огнем. Вдумайтесь, у нас в водоемах каждый год тонет 300 человек, и это с учетом того, что купальный сезон длится всего 3-4 месяца. В ДТП гибнет более 100 человек каждый месяц. И никто не говорит, что нужно запретить автомобили или закрыть водоемы.

- С работами до трагедии все понятно. Давайте поговорим о ликвидации последствий. Почему до сих пор находят фрагменты боеприпасов в черте города, и как проходил процесс ликвидации?

- С первых часов ликвидацией занималось большое количество военных специалистов. Это и военные пожарные, и сапееы, службы ветеринарии, химической защиты и другие. По сообщениям СМИ, в первые дни были задействованы более двух тысяч военнослужащих и двухсот единиц спецтехники. Военные саперы немедленно начали очищать город от фрагментов боеприпасов. За 4 дня вернуть почти 50-тысячное население в город – вот главный показатель. На моей памяти такого не было еще нигде.

Военнослужащие расчистили город и прилегающие территории, военные водолазы очистили порядка 40 км русла реки Арыс. И уже приступили к самому сложному этапу - очистке территории склада и передислокации хранилища. Что касается обнаружения фрагментов - мелкий металл 5-20 см, который лежит где-нибудь в мусоре, в сене или на крыше, также считается фрагментом боеприпаса.

- Как бывший военный, какую оценку дадите работе военнослужащих?

- Международные эксперты, специалисты из международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, Национального центра по минным вопросам Таджикистана, созданного под эгидой ООН, отметили, что все меры по ликвидации были предприняты своевременно, и что процесс хранения боеприпасов на складах был организован на высоком уровне, иначе последствия взрывов были бы еще плачевнее. Относительно небольшой масштаб и есть прямой показатель эффективности действий казахстанских военных. С этим мнением я солидарен.

Однако не стоит забывать, что сейчас перед военными стоит более ответственная задача – вывезти уцелевшие боеприпасы и очистить территорию склада от оставшихся фрагментов. Это большой риск и огромный пласт работы, который требует продолжительного времени, учитывая то, что для уничтожения военные вывозят фрагменты за 60 км от города. Это решение говорит о том, что военные ставят во главу угла интересы и безопасность местного населения.

- Получается военных нужно благодарить, а не наказывать?

- Конечно, виновные должны понести наказание, а тех, кто исправляет их ошибки, нужно благодарить.

- Вот вы говорите, что масштаб последствий небольшой в соотношении с взорвавшимися боеприпасами. Но в социальных сетях мнение совершенно другое…

- "Руины", "разгромленный город" - так описывают город в социальных сетях популисты, не разбирающиеся в теме. Большие районы не пострадали, были абсолютно не тронуты. Действительно, пострадали дома, которые находились в непосредственной близости, и большая часть урона – это выбитые ударной волной стекла и разрушенные старые шиферные крыши. В городе также есть повреждения, связанные с попаданием металлических болванок, но они подлежат восстановлению.

Да, есть и значительный ущерб, некоторые дома разрушены. Но чтобы все понимали - ни один снаряд, вылетевший с территории воинской части не взорвался на территории города. Это результат правильного хранения. Источник - zakon.kz

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