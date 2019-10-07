Хан Узбек – правитель Золотой Орды в момент ее наивысшего могущества

15:40 08.10.2019 Часть 1



Узбек, исламский титул - Султан Гийас ад-Дин Мухаммед (ок. 1283 - 1341) - хан Улуса Джучи с 1313 года, сын Тогрула (Тогрулджая или Тогрулчи), десятого сына Менгу-Тимура, приходился племянником хану Тохте. Правление Узбека стало временем наивысшего могущества Золотой Орды. В русских летописях известен как "Алабуга", "Азбяк" и "Озбяк".



Арабский писатель Ибн Баттута, удостоенный чести личной аудиенции с ним в 1333 году, дал Узбеку самую высокую оценку: "Он один из тех семи царей, которые величайшие и могущественные цари мира". Об Узбек-хане, как о государственном деятеле и человеке, писали многие арабо-персидские авторы XIV-XV веков. Арабский историк-хронист аль-Муфаддал: "…Это молодой человек красивой наружности, отличного характера прекрасный мусульманин, храбрый и энергичный". Арабский географ и историк рубежа XIV-XV веков, одновременно главный судья при египетских султанах, позднее преподаватель высшего медресе в Каире аль-Айни: "Он [Узбек] был человек храбрый и отважный, религиозный и набожный, почитал правоведов, любил ученых, слушался [советов] их, доверял им, был милостив к ним, посещал шейхов и оказывал им добро".



Ал-Бирзали, например, пишет: "Когда этот царь [Токта] умер, то после него воцарился Узбек-хан, человек лет тридцати. Он исповедовал ислам, отличался умом, красивой внешностью и фигурой". И в другом месте: "юноша красивой наружности, прекрасного нрава, отличный мусульманин и храбрец". Аз-Захаби отзывается о нем в таком же духе: "…храбрый герой, красавец наружностью, мусульманин, уничтоживший множество эмиров и волшебников". Даже хулагуидский историк Вассаф, которого никак нельзя заподозрить в дружелюбии к Узбеку, отзывается о нем с большой похвалой: "Благочестивый царевич Узбек,- пишет он, - сын Тоглука, сына Токтая, сына Менгу-Тимура, обладающий божественной верой и царским блеском".



Отметим, что имя Узбек было тюркским по происхождению и упоминается на Среднем Востоке еще до походов Чингис-хана. Личное имя "Узбек" встречается у Усама-ибн-Мункыза (ум. в 1188 г.) в его "Книге назидания"; описывая события, происходившие в Иране при Сельджукидах, автор отмечает, что одним из предводителей войск правителя Хамадана Бурсука в 1115-1116 гг. был "эмир войск" Узбек - правитель Мосула. По данным Рашид ад дина, последнего представителя тюркской династии Илдегизидов, правивших в Тебризе, звали Узбек Музаффар (1210-1225)



Узбек приходился племянником хану Тохте. Сын Тохты Иксар (Ильбасар, Елбасмыш) по протекции всесильного эмира Кадака был объявлен ханом, при этом сам Кадак стал главным визирем. Но в январе 1313 года Узбек вместе с Кутлуг-Тимуром, прибыв из Ургенча, чтобы сказать близким покойного хана Тохты слова утешения, убил Иксара и Кадака. После, при поддержке жены своего отца Баялун и беклярбека Кутлуг-Тимура, Узбек захватил власть в Золотой Орде.



Воцарение Узбека осуществлялось при поддержке сторонников ислама. Выдвижению предшествовала оживленная борьба, поскольку представители кочевой аристократии хотели иметь на ордынском престоле преемника Тохты, сторонника традиционных порядков и тенгрианства, первой монотеистической веры. В результате, Узбеку, вступившему на престол при поддержке происламских сил региона, пришлось восемь лет провести в Северном Арке. В январе 1313 г. взошел на трон. И только в 1320/21 г. он официально принял ислам.



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Часть 2



Узбек принимает ислам от потомка Баб Арслана Занги-Ата и его преемника Сеид-Ата. Баб Арслан был наставником Ахмеда Ясави, крупного суфия-идеолога среди тюркских племен.



Став ханом, Узбек, по настоянию Кутлуг-Тимура, принял ислам (Симеоновская летопись: "сел на царстве и обесерменился") и получил имя Мухаммед. Попытка ввести ислам в качестве государственной религии встретила сопротивление ордынской аристократии. Лидеры оппозиции Тунгуз, Таз и эмир Сарая Кутлуг-Тимур заявили Узбеку: "Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания и каким образом мы покинем закон и устав Чингизхана и перейдем в веру арабов?" Приверженцы старомонгольской партии - эмиры и царевичи - были казнены (сообщается о казни 120 чингизидов).



Узбек твердо держал власть в своих руках и жестоко пресекал всякие сепаратистские выступления на окраинах. Он упразднил баскачество, передав право взимать дань вассальным князьям ? так русские князья стали сами заниматься отправкой дани в Орду.



Узбек-хану удалось ликвидировать внутренние распри в Орде и добиться ее подъема. В начале XIV века хан Узбек осуществил крупную административно-территориальную реформу, по которой правое крыло Улуса Джучи было разделено на 4 крупных улуса: Сарай, Хорезм, Крым и Дешт-и-Кыпчак во главе с назначаемыми ханом улусными эмирами (улусбеками), благодаря чему выстроилась более жесткая вертикаль власти и что обеспечило ему беспрекословного подчинения Крыма и Поволжья, Хорезма и Кипчакской степи. Правление Узбека стало временем наивысшего могущества Золотой Орды. Эпоха Узбек-хана отмечена культурным подъемом и широким городским строительством. Узбек-хан много внимания уделял развитию караванной торговли. Торговые пути стали не только безопасными, но и благоустроенными. Орда вела оживленную торговлю со странами Западной Европы, Малой Азии, Египтом, Индией, Китаем. При Узбеке была построена новая столица Сарай аль-Джедид ("Новый Дворец").



В 1317 году Узбек-хан выдал замуж за московского князя Юрия Даниловича свою сестру Кончаку, разрешив ей принять христианство, что позволило князю заручиться поддержкой хана в борьбе за великое княжение с Михаилом Ярославичем Тверским. Узбек дал Юрию татарское войско во главе с Кавгадыем, но Михаил разбил войска Юрия. Неожиданная смерть Кончаки в тверском плену дала повод Юрию обвинить перед Узбеком Михаила в ее отравлении. Михаил был вызван в Орду и здесь, вследствие ненависти к нему Кавгадыя, был убит по приказанию Узбека.



Сын Михаила Александр, княживший в Твери, возобновил борьбу с московским князем Иваном Калитой, приняв в 1327 году участие в народном восстании, в котором тверичи убили ордынского посла Чол-хана (Щелкана, Шевкала) и всю его свиту. Узбек очень разгневался, узнав об убийстве Чол-хана, и послал за московским князем. По другим сведениям, Калита поехал в Орду сам, торопясь воспользоваться тверским происшествием. Узбек выдал ему ярлык и 50 000 войска. В 1327 году Иван Калита с татарским и суздальским отрядами разгромил тверское войско, жестоко подавил антиордынское восстание и опустошил Тверское княжество. После этого Узбек разделил основную территорию Северо-Восточной Руси (великое княжение Владимирское) на две части, одну из них отдав Ивану Калите, а другую, вместе со столицей Владимиром, передал малозначительному суздальскому князю Александру Васильевичу. После смерти Александра в 1331 году Калита вновь отправился в Орду и получил ярлык на все княжество. Александр Тверской, спасаясь от гнева Узбека, бежал в Литву. В 1337 году он сам явился к Узбеку и просил помилования. Узбеку понравилась мужественная речь князя, и он его простил. Но 29 октября 1339 года по наущению Калиты Александр с сыном Федором были казнены Узбеком мучительной смертью.



Часть 3



На смоленского князя Ивана Александровича, не желавшего платить дани, Узбек в 1340 году послал войско, которое разорило Смоленскую землю.



Несмотря на то, что Узбек вел достаточно активную внешнюю политику, территория государства при нем не претерпела изменений. Хан стремился помешать захвату поляками Галицко-Волынского княжества. В 1337 году объединенное русско-ордынское войско совершило поход на Люблин. Затем по просьбе галицкого боярина Дмитра Дедко Узбек направил против короля Казимира III 40-тысячное войско, которое было разбито на Висле.



Продолжая действовать в русле традиционной политики Джучидов, Узбек претендовал на закавказские территории, владения Хулагуидов. В 1318/1319, 1325 и 1335 годах ордынские войска вторгались в Ширван и Арран, но ощутимого успеха не достигли. Беклярибек Кутлуг-Тимур выступал против войны с Хулагуидами, опасаясь, что она подорвет торговлю и внутреннюю стабильность Золотой Орды.



Узбек поддерживал дипломатические отношения с Византией, Индией, странами Западной Европы. Были возобновлены взаимоотношения с мамлюкским Египтом. Вступил в династический брак с византийским императором Андроником младшим, женившись на дочери последнего, а также вступил в родственный союз с египетским султаном ан-Насир Мухаммедом, за которого была выдана племянница Узбек ханацаревна Тулунбай. Правда, султан очень скоро развелся с нею, а на просьбу Узбека (в 737/1336-1337 гг.) выдать за него одну из дочерей султана ("которою он, Узбек, мог бы славиться и заключить братство и дружбу") ан-Насыр ответил, что дочери его еще малолетние; тем не менее, отношения между обеими мусульманскими странами продолжали оставаться весьма тесными и дружественными, что и подчеркивает секретарь султана ан-Насыра Ибн-Фадлуллах ал-Омари.



Некоторое время хан Узбек поддерживал хорошие отношения с Византией. В конце правления Андроника II отношения между Византийской империей и Золотой Ордой резко испортились. Около 1320-1324 годов войска Узбека вторглись во Фракию и в очередной раз разграбили ее.



После смерти Узбека в 1341 году власть в Золотой Орде на короткий срок перешла к его сыну Тинибеку. Источник - burminsky

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