 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Как вдохнуть жизнь в казахскую литературу?
15:42 08.10.2019

Можно еще долго возмущаться отсутствием в стране качественной литературы на казахском языке и искать виноватых, а можно уже сегодня начать действовать. Именно так и поступила наша соотечественница Раиса Кадер, которая, проживая в Монголии, занялась - и весьма успешно - переводом детских мировых бестселлеров на казахский язык. Недавно она вернулась на родину и любезно согласилась ответить на наши вопросы.

- Как возникла идея издавать детские книги?

- Это моя давняя мечта, но воплотить ее в жизнь решилась только три года назад. Помню, в очередной раз гостили семьей в Алматы, и мне захотелось купить своим детям книжки на казахском языке. Каково же было мое разочарование, когда мы обошли несколько магазинов, но не нашли ничего интересного. Какие-то книги, конечно, лежали на полках, но их было мало, и мне они совсем не понравились – плохое качество, сложный язык, невзрачное оформление.

Дома у нас хранятся старые книги, в том числе "Қазақша ертегілер", которые еще в детстве покупали родители, но, к сожалению, их внешний вид оставляет желать лучшего – бледные, без картинок. А вы же знаете, какие вкусы у современных детей – они любят все яркое, необычное. И вот тогда я решила сама попробовать издавать детскую литературу. Ждать, пока это сделает государство или кто-то другой, не было времени - дети быстро взрослели, а мне очень хотелось, чтобы они имели возможность читать на казахском языке. Вот так появилось наше издательство "Steppe&World".

- А кто, по-вашему, виноват в том, что у нас в стране нет качественной литературы на казахском языке?

- Это не вина конкретных людей, это результат многих обстоятельств. Так уж распорядилась история. Не хочу показаться неполиткорректной, но давайте называть вещи своими именами. Долгие годы казахский народ, его культура и язык подвергались стигматизации. Те, кто говорил на казахском, считались необразованными, невежественными, отсталыми – одним словом, деревенщиной. Я приезжала в Казахстан в начале 1990-х и хорошо это помню. К счастью, все это в прошлом. За последние годы ситуация кардинально изменилась - казахский народ поднимает голову, тянется к своим корням, укрепляет национальное самосознание. Это касается и тех наших граждан, которые по разным причинам проживают за рубежом. Я со многими из них общаюсь и вижу, насколько им важно ощущать себя казахами, знать свой язык, историю, культуру.

В таких условиях казахская литература и чтение на казахском языке не могут не быть в тренде. Наверное, просто требуется время, чтобы издательская индустрия встала на ноги. Начало уже положено. Движение есть. Посмотрите, как активно молодые люди сегодня продвигают разные проекты на казахском языке. По сути, это и есть создание контента, о необходимости которого так много говорят.

- Может, причина еще и в том, что люди перестали читать? Как говорится, нет спроса – нет предложения…

- Я не соглашусь с тем, что люди перестали читать. То, что наши книги хорошо продаются, - прямое тому доказательство. Проблема в другом - сейчас попросту нечего читать. Как я уже говорила, найти добротную книгу на казахском языке сложно даже в таком большом городе, как Алматы. А что делать тем, кто живет в аулах? Ведь это в основном казахскоязычные граждане, которые и на русском-то толком не читают. То есть у них вообще нет доступа ни к казахской, ни к мировой, ни к какой-либо другой литературе... О какой конкурентоспособности нации может идти речь в таких условиях?

- Еще бытует мнение, что книги, так же, как и газеты, уходят в прошлое…

- С этим я тоже не соглашусь. Да, сейчас набирают популярность соцсети, блогеры, электронные библиотеки и т.д. - без них уже никуда. Но они не отменяют, а, скорее, дополняют печатные книги. Люди всегда будут испытывать потребность в их физической форме. Только представьте саму атмосферу, когда мама читает своему ребенку интересную книжку с красивыми иллюстрациями… А попробуйте это сделать через планшет или компьютер. Технически, конечно, это возможно, но эффект, согласитесь, будет уже не тот. Я вообще считаю, что любовь к чтению родители должны прививать своим детям с раннего детства, ведь это так важно для их развития и формирования жизненных ценностей. Уверена, книги всегда будут в моде.

- А как можно ускорить развитие издательской индустрии в Казахстане? Что для этого должно сделать государство? Очевидно же, что нынешними темпами мы далеко не уйдем…

- Издательская индустрия – не та сфера, где необходимо активное участие или контроль государства, если только это не касается учебников для школ, вузов, библиотек и т.д. Скорее, тут требуется его невмешательство. Ведь создание книги – это, прежде всего, творчество, которое нельзя загнать в жесткие рамки. Тендер может выиграть кто угодно, а вот написать качественную книгу – такое дано не каждому...

Если государство и может чем-то помочь, то это создать необходимые условия, стимулы и преференции для писателей, издателей, переводчиков. К примеру, сегодня во многих странах, например в Индии, отменен НДС на книги, что позволяет продавать их дешевле, соответственно заинтересовывать большее количество читателей. На мой взгляд, это существенная поддержка книгоиздательству, и в нашей ситуации она была бы весьма кстати.

Лично я и мои единомышленники не ждем помощи от государства, ничего не требуем. Наша цель – развивать книжный рынок и популяризировать казахский язык. Главное – чтобы нам не мешали. А если будет какое-то содействие, то мы всегда рады…

- Думаю, в стране найдется немало людей, которые, как и вы, хотели бы заниматься переводом зарубежной литературы на казахский язык. Что вы им посоветуете?

- Желающим заниматься издательским делом я бы посоветовала первым делом позаботиться о соблюдении авторских прав, взять разрешение на перевод и публикацию книг, иначе их деятельность будет считаться незаконной. Нужно внимательно изучить законы, касающиеся издательской индустрии. Во-вторых, перевод должен быть очень качественным. Поменьше кальки. Тут важен сам язык – он должен быть богатым, лиричным, но при этом простым и легким. Ну и, в-третьих, необходимо тщательно продумывать дизайн – люди должны получать эстетическое удовольствие, держа в руках вашу книгу.

- Наверное, еще очень важно выбрать правильную литературу для перевода. Как вы подходите к этому делу?

- Мы выбираем в основном бестселлеры, то есть книги, пользующиеся популярностью среди читателей во всем мире. Они должны быть увлекательными, добрыми, полезными, направлять детей на путь познания, учить их быть справедливыми и чуткими, правильно поступать в той или иной жизненной ситуации.

- Какие книги вы уже издали? И каковы планы на ближайшее будущее?

- Мы издали книги английской писательницы Джулии Дональдсон "Груффало" и "Ақын Қоян", а также "Қомағай Жұлдызқұрт" американского автора Эрика Карла – она входит в "топ-10" детских иллюстрированных книг. И, надо заметить, получили отличные отзывы. Кроме того, впервые на казахском языке мы выпустили рассказ "Анна Франктің күнделігі" - это записки еврейской девочки в период нацистской оккупации Нидерландов. Сейчас готовим к печати романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, несколько книг Роальда Даля и серию изданий Harvard Business Review.

Автор: Сауле Исабаева

Источник - Camonitor.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570538520
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