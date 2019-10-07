Твори добро - стихи певца Шуры попали в казахстанские учебники

15:47 08.10.2019

Учебник для 4 классов общеобразовательных школ разработан на основе обновленной программы по предмету "Самопознание".



Жительница Нур-Султана Оксана Барановская, выполняя с ребенком домашнее задание, обнаружила в учебнике "Самопознание" за 4 класс текст песни "Твори добро" российского исполнителя Шуры, сообщает Zakon.kz.



Информацией об этом она поделилась в группе Астана, хочу похвалить/пожаловаться на Facebook.



- Всем доброго времени суток!!! Сели учить уроки)) Стих задали смотрю слова знакомые.... Ну Не Басни Крылова же учить верно ?! Министерство образования !!! Вы СУПЕР!! Очередной раз удивили, Я очень Люблю творчество Шуры, - написала родительница.



Комментаторы живо откликнулись на ситуацию. Большинство с юмором, но при этом, это большинство твердо уверенно, что подобному творчеству не место на страницах детского учебника. Почти все согласны, что слова хорошие, но служить примером высокой литературы не могут. Пусть и для детей. Впрочем часть комментаторов одобряют посыл стихотворения, утверждая, что главное - учить добру, а кто это делает - не важно.



- Учебник для 4 классов общеобразовательных школ разработан на основе обновленной программы по предмету "Самопознание". В учебнике предлагаются материалы, которые раскрывают сущность общечеловеческих ценностей и способствуют развитию нравственных качеств человека, - гласит надпись на титульном листе учебника.



Информационный шум достиг и самого исполнителя, прежде не подозревавшего, что он попал в школьный учебник.