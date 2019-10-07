 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Анатомия перемен. Удастся ли сгладить протестный подъем в Казахстане
15:54 08.10.2019

Анатомия перемен: удастся ли сгладить протестные настроения?

Роман Иванов

Эксперты считают, что для этого нужны существенные изменения в законах.

На днях Общественный совет Алматы подготовил промежуточный вариант закона о мирных собраниях. Его отправили в НСОД и пообещали тщательно заняться дальнейшим продвижением.

Мирные митинги с самой разной повесткой уже проходили неоднократно. В Шымкенте накануне суд признал незаконным запрет акимата на проведение акции. Само мероприятие должно было состояться еще в августе. Тематикой, кстати, была как раз свобода мирных собраний.

Не могут ли эти события знаменовать новый, более либеральный подход в вопросах внутренней политики? О возможности такового уже говорили и масс-медиа, и отдельные эксперты.

Пока центральная власть с реформами не торопится

Политолог Замир Каражанов считает, что либеральные реформы уже жизненно необходимы.

Даже в экономике проблемы с излишней зарегулированностью законодательства - и как раз в политической сфере

- Например, лоббирование, которое у нас сейчас проходит в достаточно закрытом режиме.

Зачастую общество узнает об уже принятых законах задним числом

Когда выясняется, что эти законы нарушают интересы большого количества населения, - сказал он.

Отношение к власти от девальваций не зависит - социологи

Каражанов также считает, что реформы нужны и в том числе, чтобы "поднять эффективность принимаемых на правительственном уровне решений". В общем, это необходимое условия для дальнейшего развития республики.

И в первую очередь требуется пересмотреть всю законодательную базу

Однако пока говорить об этом не приходится. По крайней мере, центральная власть не особенно торопится.

Митинги учат: власти нужно расширять поле для диалога – эксперт

- Например, до сих пор не пересмотрели законодательство в части митингов. Хотя местные власти стали немного помягче и терпимее. Но должны появиться именно законы, а их я не вижу. Речь идет о гарантиях, а не заявлениях и декларациях. А кроме заявлений пока ничего нет, - сказал Каражанов.

Партии давно уже залегли в спячку

Реформирование не должно ограничиться митингами и прочим в том же духе. Политолог отметил, что партийная система Казахстана тоже не развивается.

- В парламенте всего три партии, и далеко не все руководствуются интересами населения. И работа далека от эффективной, - сказал он.

Слабая конкуренция на партийном поле привела к деградации. Хотя в партии власти в последнее время начались некие подвижки. Ранее и тут вся работа сводились к мобилизации населения в электоральный период и "спячке" по окончании оного

Также эксперт высказался об отношении к масс-медиа.

- Закон о СМИ – отдельное направление, которое необходимо пересматривать. У нас слишком большие ограничения для работы журналистов.

Если мы хотим получить сильные СМИ, государство должно защищать журналистов и их права, - считает Каражанов.

То есть для поступательного развития страны необходимы изменения в общественно-политической жизни. Но будут ли их проводить – пока непонятно. Причем сама возможность их проведения зависит как от правящих кругов, так и от общества. Насколько готова к переменам элита и насколько готово требовать изменений общество.

- Но ни там, ни тут я пока не вижу решительных шагов. Декларации и заявления есть, но не больше, - сказал эксперт.

Для политической борьбы митинги бесполезны

Политолог Максим Казначеев тоже считает, что говорить о либерализации рано.

- Пока предпринимаются определенные политтехнологические шаги. Самими обещаниями либерализации стараются снизить градус протестных настроений, - сказал он.

Эксперт отметил, что массовые акции начали устраивать уже несколько лет (примерно с антикитайских выступлений 2016 года), сознавая, что за это полагается ответственность и будучи готовыми к наказанию. И теперь власть просто вынуждена пойти на некие послабления.

- Получилась парадоксальная ситуация, когда конкретно в части митингов власть оказалась вынуждена проводить либерализацию явочным порядком. Потому что иначе останется только применять силовые методы, - сказал он.

При этом политолог подчеркнул, что для политической борьбы митинги практически бесполезны и не имеют никакого эффекта

Но зато они вполне подходят для создания определенного информационного поля.

Если же говорить о стачках и забастовках, это уже результаты конфликтов - либо социальных, либо трудовых. И если требования бастующих не вышли в политическую плоскость, то и особой угрозы тоже нет.

Наоборот, государство здесь может даже выступить арбитром и "заработать очки"

- С точки зрения выстраивания имиджа социально-трудовые конфликты даже более продуктивны. На них можно сильно провалиться, но можно и хорошо "взлететь" в политическом плане. А на политически заряженных митингах выступить арбитром уже не получится, - сказал он.

Хорошо забытое старое

При этом к дальнейшей возможности либерализации Казначеев относится скептически. Гораздо более правдоподобно выглядит развитие ситуации "как в Узбекистане". После кончины Ислама Каримова там тоже начинались определенные послабления. Но они закончились, когда Мирзиеев сформировал новую вертикаль власти.

- Пока у нас благоприятный период. Думаю, он продлится до подведения итогов парламентских выборов. Неважно, досрочных или состоявшихся в установленные сроки. Потом, когда будет выиграно время и сформированы новые команды, все вернется на старые позиции, - сказал Казначеев.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570539240
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