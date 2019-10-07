 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таласский беспредел. Киргизия возбуждена очередным похищением "невесты" (видео)
15:56 08.10.2019

Кража несовершеннолетней невесты в Таласе. Милиция проверяет информацию

В УВД Таласской области проверяют информацию о похищении несовершеннолетней девушки, с целью принудительного проведения обряда бракосочетания. Об этом VB.KG сообщили в милиции области.

Отметим, сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором, судя по всему, похищенную девушку, готовят к обряду бракосочетания нике. Девушка плачет и кричит, тем временем присутствующие люди играют на баяне и поют песни. Женщины, несмотря на крики девушки, выводят ее силой из-за занавески к гостям.

В комментарии, сказано, что девушке на видео 16 лет, она 2003 года рождения, а действие происходит в Таласе.




В УВД Таласской области сообщили, что проверяют данную информацию.

Обряд ала-качуу или похищение невесты является незаконным в Кыргызстане. Несмотря на это, случаи похищения девушек с целью вступления в брак происходят довольно часто. Девушки отказываются от обвинений под давлением родственников своих или супруга. Большой общественный резонанс эта тема получила после трагедии с Бурулай, которую убил несостоявшийся "жених".

Екатерина Улитина

Источник - Вечерний Бишкек
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