Выбор за арабами: Россия, США, Иран и Израиль предлагают свои подходы к урегулированию в Персидском заливе

16:01 08.10.2019 На рассмотрении стран региона оказались пакт о ненападении, два варианта коалиций и создание новой организации



Андрей Онтиков



Израиль подтвердил свое намерение подписать пакт о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Подробности этой инициативы на официальном уровне пока не раскрыты, но из СМИ можно узнать, что речь идет не просто о примирительном шаге Тель-Авива, а о стремлении, что называется, дружить вместе против Ирана. Это коррелирует с желанием США сколотить коалицию по обеспечению безопасности морских путей в том районе. Тегеран, однако, на месте не сидит и тоже готовит предложение сформировать "Коалицию надежды". В стороне не осталась и Россия, которая ранее выступила с инициативой создать организацию по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива. "Известия" разобрались в этом наборе предложений и попытались понять, какие из них направлены на стабилизацию ситуации в регионе не только на словах, а какие - преследуют сугубо конъюнктурные цели.



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Глава израильского МИДа Исраэль Кац подтвердил, что Тель-Авив выступил с инициативой подписания пакта о ненападении с арабскими монархиями Персидского залива. Об этом он сообщил в своем Twitter. По словам министра, США поддерживают эти действия. И в целом этот "исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать гражданскому сотрудничеству до подписания мирных соглашений". Исраэль Кац отметил, что он представил эти предложения главам МИД арабских стран, а также спецпредставителю президента США на международных переговорах Джейсону Гринблатту, который на протяжении последнего времени разрабатывал план по палестино-израильскому урегулированию.



Впрочем, как сообщили израильские СМИ, речь идет не только и не столько о промежуточном шаге, направленном на примирение между Тель-Авивом и рядом арабских стран, сколько о сплочении рядов для противостояния "иранской угрозе".



Реакция монархий Персидского залива на эту инициативу остается неизвестной, но можно предположить, что они ее как минимум внимательно изучат, учитывая активизацию контактов между ними и израильтянами. По крайней мере, в конце июня в Бахрейне состоялась конференция, где США представили экономическую часть своего плана по палестино-израильскому урегулированию. На встрече среди прочих были израильские журналисты и предприниматели, что является беспрецедентным событием, учитывая, что Манама не признает Тель-Авив и не имеет с ним дипломатических отношений. Этот же фактор не помешал приехать в Бахрейн и представителям Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара.



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Кроме того, уже упомянутый глава израильского МИДа Исраэль Кац в июле провел вначале встречу в Абу-Даби с неназванным представителем Эмиратов, а чуть позже опубликовал фотографию из Вашингтона, где рядом с ним стоит министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмад Аль Халифа.



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Иными словами, контакты как минимум с арабскими странами Персидского залива у Тель-Авива налажены. Да и Иран все они традиционно рассматривают как врага, хотя пока не как общего.



Так, Израиль всерьез обеспокоен приближением военных Исламской Республики и союзных им подразделений к своим границам. Речь идет прежде всего о конфликте в Сирии, где Тегеран и отряды ливанского движения "Хезболла" принимают активное участие в борьбе с терроризмом. Израильтяне, однако, видят в этом для себя угрозу и периодически наносят по ним удары с воздуха.



Между тем Дамаску чаще всего удается сбивать большинство ракет, а те, что долетают до цели, не наносят ощутимого урона. Да и в целом очевидно, что политика силы, которую проводят власти в Тель-Авиве, явно не приносит желаемого результата. А прислушиваться к тем, кто говорит, что мирным путем своих целей можно добиваться куда быстрее и эффективнее, - среди таковых следует назвать прежде всего Россию - там не спешат.



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Что касается арабских монархий Персидского залива, то они традиционно видят в Иране угрозу для себя, а в свете последней эскалации ситуации в регионе такое понимание только крепнет. Напомним, обстановка там обострилась в апреле, когда США отказались продлевать для ряда стран исключение из запрета на торговлю нефтью с Тегераном. До того момента Китай, Индия, Турция, Япония и ряд других государств могли покупать у Исламской Республики углеводороды, не боясь оказаться под американскими санкциями.



В ответ иранцы объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки по ядерной программе, которая была заключена в 2015 году. На этом фоне в середине мая неизвестные атаковали четыре танкера у побережья ОАЭ: два саудовских, один норвежский и один принадлежащий самим Эмиратам. Арабские монархии и США возложили ответственность за инцидент на Тегеран. Очередная атака была совершена в середине июня. На этот раз против японского и норвежского танкеров. Виноватым, как и до этого, назначили Иран.



Следующим инцидентом стало задержание в начале июля уже иранского танкера властями Гибралтара по подозрению в поставке нефти Сирии в обход европейских санкций против Дамаска. Власти в Тегеране пообещали ответить - и вскоре ответили. Примерно две недели спустя они задержали британский танкер, объяснив свои действия тем, что тот столкнулся с рыболовецким судном.



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Коалиция № 1



Последний инцидент привел к тому, что США объявили 23 июля о намерении создать коалицию по патрулированию Ормузского пролива - узкой водной артерии, соединяющей Персидский залив и Оманский залив, через которую проходит около пятой части всей идущей на экспорт нефти. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Майк Помпео.



- Мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Исламской Республики Иран. И мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми. В этом будут участвовать страны со всего мира, - указал глава Госдепартамента.



Как отмечали эксперты, за подобной инициативой крылось не что иное, как попытка оживить идею формирования своего рода "арабского НАТО", которая широко обсуждалась в 2017–2018 годах, но дальше слов не пошла. В августе стало известно, что в предложенную Майком Помпео коалицию готов войти Бахрейн, в сентябре ее ряды пополнили Саудовская Аравия и ОАЭ. Также в нее входят Великобритания и Австралия.



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Как сообщили ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники в США, новое объединение должно приступить к патрулированию вод в районе Ормузского пролива в ноябре. Для этого планируется задействовать 55 кораблей. Всего американцы собирались привлечь к участию в коалиции 28 стран.



Отголоски войны в Йемене



Впрочем, напряженностью в Персидским заливе дело не ограничивается. Некоторые арабские монархии ведут противостояние с Ираном и на земле. Прежде всего речь идет о конфликте в Йемене, острая фаза которого длится с 2014 года. Там правительственным войскам, которых поддерживает коалиция во главе с Эр-Риядом, противостоят повстанцы-хуситы (по имени их основателя Хусейна аль-Хуси). За ними, как считается, стоит Тегеран.



Если в самом начале войны мятежники лишь изредка делали вылазки на территорию соседней Саудовской Аравии, то теперь они предпочитают действовать издалека: в ход идут баллистические ракеты, а с относительно недавнего времени - беспилотники.



До последнего времени саудовским системам ПВО удавалось справляться с угрозой, однако 14 сентября летательные аппараты преодолели несколько сотен километров и нанесли удары по нефтяным объектам на территории королевства. В итоге добыча черного золота в Саудовской Аравии, которая является одним из крупнейших его экспортеров, сократилась более чем в два раза.



Как и прежде, во всем обвинили Иран. Причем это сопровождалось серией спекуляций, что якобы хуситы не могли совершить подобную атаку, а отправной точкой для нее стала территория Ирака. Как бы то ни было, никто не дал вразумительного ответа, почему на этот раз совсем не сработали системы ПВО, которые - не стоит забывать - произведены в США.



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Совокупность этих обстоятельств породила некоторые гипотезы, граничащие с конспирологией, но вполне имеющие право на существование, что кое-кому любой ценой нужно было склонить Эр-Рияд к более активным шагам в рамках противостояния с Ираном.



Коалиция № 2



Тегеран между тем готовится выдвинуть встречную инициативу по обеспечению безопасности в Персидском заливе. Выступая в конце сентября на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Ирана Хасан Роухани предложил сформировать "Коалицию надежды". Членами объединения должны стать исключительно государства региона, которые будут придерживаться принципов уважения территориальной целостности, мирного урегулирования всех противоречий, ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга.



Детали этой инициативы еще только должны быть обнародованы, но ее уже в целом положительно оценили в России. Глава МИД Сергей Лавров 2 октября отметил, что у Тегерана "есть предложение, которое отличается тем, что оно не против кого-то направлено, оно не какое-то эксклюзивное, оно предлагает всем странам объединить свои усилия, обеспечивать патрулирование, обеспечивать безопасность функционирования этой важнейшей мировой водной артерии (то есть Персидского залива. - "Известия")".



Высказалась по поводу отношений с Исламской Республикой и Саудовская Аравия. Наследный принц и министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд 29 сентября в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что расценивает последние атаки на нефтяные объекты королевства как акт войны и обусловил урегулирование в Йемене прекращением поддержки хуситам со стороны Тегерана. Вместе с тем он выразил надежду, что Эр-Рияду не придется отвечать на последние события силой, "потому что политическое и мирное решение всегда лучше военного".



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За последнюю фразу тут же уцепились в Иране. Глава парламента страны Али Лариджани приветствовал слова наследного принца и заявил, что "наши двери открыты для Саудовской Аравии". При этом политик вновь призвал к созданию общей системы безопасности в Персидском заливе с участием всех стран региона.



Москва играет по-крупному



Россия также не остается в стороне. Сергей Лавров заявил, что Москва не несет в регион негатива.



- Мы, в отличие от, например, США [...> не привносим какие-то наши геополитические замыслы, связанные с науськиванием одной страны против другой. Мы, наоборот, выступаем за то, чтобы любой конфликт кончался диалогом, - отметил министр.



Москва 23 июля представила свою концепцию коллективной безопасности. И тут речь идет о попытке не просто не дать разгореться пожару в регионе, а о том, чтобы предотвратить причины возможного "возгорания". Центральным пунктом российского предложения является создание странами региона Организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива.



Также в документе содержится призыв урегулировать возникающие конфликты мирным путем, соблюдать прозрачность действий в военной сфере и постепенно отказываться от размещения группировок внерегиональных стран, заключить соглашения по контролю над вооружениями, борьбе с терроризмом, незаконным оборотом оружия и миграцией, наркотрафиком, оргпреступностью, а также сделать некоторые другие шаги для стабилизации обстановки.



Актуальность этих предложений 3 октября подтвердил президент Владимир Путин.



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- Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо стран Залива, на правах наблюдателей могли бы войти Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные государства, - отметил российский лидер.



Как бы то ни было, это, наверное, тот случай, когда предложение существенно превышает спрос. Можно пойти на тактический союз с Израилем против Ирана или примкнуть к США, которые также стремятся удушить Тегеран.



В этом случае Тель-Авив и Вашингтон решат свои задачи по поддержанию раскола в исламском мире: пока арабы будут драться друг с другом и с персами, израильтянам можно не волноваться как за свою безопасность, так и за то, что у кого-то возникнет желание заняться палестинской проблемой в рамках резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН, а не так, как это делают сейчас США.



С другой стороны, есть иранская инициатива и российские предложения. Детали первой еще предстоит узнать. А наработки Москвы как минимум позволят добиться разрядки сейчас, а в долгосрочной перспективе - сильно затруднить жизнь любителям принципа "разделяй и властвуй". Но выбирать в любом случае предстоит прежде всего самим странам региона. Источник - Известия

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