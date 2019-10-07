 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США ввели санкции против 28 китайских организаций из-за преследования мусульман
18:45 08.10.2019

Активисты уйгурских организаций в Нью-Йорке во время акции против действий служб безопасности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе

Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в черный список за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.
Под санкции, в частности, подпали крупнейшие производители систем видеонаблюдения и распознавания лиц, включая Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Megvii Technology Inc. и SenseTime Group Ltd.

В заявлении американского Минторга говорится, что эти организации "были причастны к нарушениям прав человека и злоупотреблениям в ходе кампании репрессий, массовых незаконных задержаний и ведении электронного наблюдения за уйгурами, казахами и другими группами представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР)".

Включение компании в черный список означает, что американским компаниям запрещено продавать ей услуги и товары без специальной лицензии. Ранее в этот список попал производитель телекоммуникационного оборудования и электроники Huawei Technologies, одна из крупнейших китайских компаний. В результате деятельность Huawei на рынке США была значительно ограничена, несмотря на то, что Вашингтон неоднократно продлевал лицензии для американских компаний на ведение дел с Huawei.

Расширение санкционного списка, по мнению аналитиков, может затруднить переговоры между США и Китаем, которые должны возобновиться в Вашингтоне на этой неделе. В свою очередь американские власти и отрицают связь санкций с переговорами.

Тем временем в ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения. В частности, как пишут СМИ, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

Источник - INTERFAX.RU
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