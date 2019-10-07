|19:10 Остановит ли Трамп Эрдогана в Сирии, - С.Тарасов
18:56 Гонконгская биржа отказалась от покупки Лондонской за 39 миллиардов долларов
18:45 США ввели санкции против 28 китайских организаций из-за преследования мусульман
17:54 В Азербайджане новый премьер-министр - 63-летний экономист Али Асадов
16:03 Русская культура как "мягкая сила" против США, - Грэм Боули
16:01 Выбор за арабами: Россия, США, Иран и Израиль предлагают свои подходы к урегулированию в Персидском заливе
15:56 Таласский беспредел. Киргизия возбуждена очередным похищением "невесты" (видео)
15:54 Анатомия перемен. Удастся ли сгладить протестный подъем в Казахстане
15:51 Постою на краю: когда глобальная экономика рухнет вниз, - Дм.Мигунов
15:47 Трави бобров... - стихи певца Шуры попали в казахстанские учебники
15:42 Как вдохнуть жизнь в казахскую литературу?
15:40 Хан Узбек – правитель Золотой Орды в момент ее наивысшего могущества
15:16 Куда делась свобода? - Ф.Гиренок
12:55 ЧП в казахской Арыси: Спасены тысячи. Что это было, - полковник К.Альжанов
11:15 Вышел труд Султана Акимбекова "Казахстан в Российской империи"
11:04 Поворот к Востоку (заметки о евразийстве), - Александр Дугин
10:34 Таджикистан: Нацбанк взял под контроль все денежные переводы, - Еurasianet
10:28 Насколько велика китайская миграция в Россию, - А.Лаптева
09:39 Кыргызстан: китайские инвесторы работают над улучшением своего имиджа, - Яу Цзэ Ян
09:27 Москва доказала, что способна переиграть США, и не только в Сирии, - Р.Хубиев
08:46 УкрРаскол. Галиция готовится к самостийности, - С.Ахматов
08:40 Боец ММА из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после поединка в Грозном (видео боя)
08:25 Турция готовит в Сирии "кипрский" сценарий. Вашингтон дал Анкаре добро на операцию против курдов, - "НГ"
08:23 Саудовского кронпринца Мухаммеда подозревают в новых убийствах, - Р.Мустафин
08:18 Одиозного кыргызского полит-обормота Бекназарова отправляют послом в Малайзию?!
08:01 Китайцы нашли в синьцзянском Тариме новое крупное месторождение газа - "Боцзы-9"
07:28 АмерДемократы выкатили против Байдена 2-х новых соперниц - Лизу Уоррен и Сашу Кортес
00:59 Русский с китайцем - братья навек! - Вл.Васильев
00:51 Новый период в Сирии. Россия рулит, - Айдын Сезер
00:46 Вхождение РУз в ЕАЭС. Политика & экономика? - "ВечБишкек"
00:45 Хотел Гаврила стать пилотом... Краткая энциклопедия елбасизма (продолжение)
00:44 А не он ли поджег Нотрэ Дам де Пари? - Эдуард Лимонов
00:37 Ирак: революция продавщицы носовых платков, - Хулюд Аль-Гамиди
|Гонконгская биржа отказалась от покупки Лондонской за 39 миллиардов долларов
18:56 08.10.2019
Гонконгская биржа отказалась от покупки Лондонской
Гонконгская биржа отказалась от покупки Лондонской за 39 миллиардов долларов. За месяц не удалось заручиться достаточной поддержкой руководства Лондонской биржи и ее акционеров, - сообщает Reuters. Лондонская и Гонконгская фондовые биржи входят в число основных мировых торговых площадок. После отказа от покупки, стоимость ценных бумаг гонконгской биржи выросла на 2%, а лондонской снизилась на 6%. Эхо Москвы