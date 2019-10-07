Гонконгская биржа отказалась от покупки Лондонской за 39 миллиардов долларов

18:56 08.10.2019

Гонконгская биржа отказалась от покупки Лондонской



Гонконгская биржа отказалась от покупки Лондонской за 39 миллиардов долларов. За месяц не удалось заручиться достаточной поддержкой руководства Лондонской биржи и ее акционеров, - сообщает Reuters. Лондонская и Гонконгская фондовые биржи входят в число основных мировых торговых площадок. После отказа от покупки, стоимость ценных бумаг гонконгской биржи выросла на 2%, а лондонской снизилась на 6%. Эхо Москвы