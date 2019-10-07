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Трамп сдал курдов Эрдогану… и пригрозил уничтожить его экономику
00:35 09.10.2019

Мировые игроки вновь начали непонятные телодвижения на северо-западе Сирии

ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ

США объявили о выводе своих контингентов из городов Африн, Кобани и других районов на севере страны

Понедельник стал для курдской части Сирии днем тяжелым. США объявили о выводе своих контингентов из городов Африн, Кобани и других районов на севере страны, где проживает это национальное меньшинство. А на место американцев придут войска северного сосед Сирии - Анкары. У нее к курдам свои счеты: этот народ живет также и в Турции, добивается независимости или хотя бы автономии. Что потомкам османов, естественно, не нравится. Авиационный керосин в новый ближневосточный пожар подливает и президент США Дональд Трамп:

- Если Турция сделает то, что я, с моей великой и безграничной мудростью, посчитаю выходом за рамки - я полностью уничтожу ее экономику, - с присущей себе "скромностью" написал хозяин Белого дома в твиттере.

Так что же происходит в самой неспокойной части самого горячего региона планеты? Об этом "КП" рассказал востоковед-тюрколог, директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

1. Почему американцы ушли?

- Анкаре, конечно, выгодно обставить все так, будто именно она вынудила Вашингтон вывести войска. Но США планировали уйти из Сирийского Курдистана давно. Во-первых, стратегически американцы в Сирии просчитались еще пять лет назад: поставили на свержение законного президента Башара Асада, но он при помощи России смог победить в войне с террористами. Во-вторых, отношения с другим ключевым игроком, Анкарой, окончательно зашли в тупик, и содержание американского контингента на севере Сирии приносит лишь убытки.

В итоге выбор у Трампа невелик. Отдать Курдистан курдам? Но у них нет даже своего государства, с них ничего не возьмешь. Вернуть под контроль Дамаска? Это усилит Россию. Остается наименьшее из зол - закрыть глаза, если туда войдет Турция, и заодно кинуть строптивому союзнику кость.

Замечу, впрочем, что США уходят лишь из Сирийского Курдистана, а в других местах, например, на востоке страны, в нефтеносных районах реки Евфрат, их контингенты остаются.

2. Трамп действительно хочет "порвать экономику Турции в клочья"?

- Это его заявление следует рассматривать в том же ключе, что и предыдущие. Трамп регулярно бросает громкие фразы (например, обещая разбомбить КНДР, а потом проводя переговоры с ее лидером Ким Чен Ыном). "Нужная" атмосфера таким образом очень хорошо создается. Это страховка на будущее, если Анкара, входя в Сирийский Курдистан, заберет себе больше, чем надо (с точки зрения США).

Думаю, по-настоящему присоединять эту территорию Анкара к себе не будет. Ее цель - не только сделать Курдистан своей зоной влияния, но и избавиться от миллионов сирийских беженцев, которые превратились в проблему не только для ЕС, но и для Турции. Сейчас миграционные службы в Стамбуле и других турецких мегаполисах усиленно работают с такими мигрантами, заставляют подписать обязательство о возвращении на родину. Курдистан - часть Сирии? Отлично, вот мы всех вас туда и депортируем. А курдов в итоге предали все "союзники", включая Вашингтон.

3. Что делать России?

- На самом деле план США прост. Надо разрушить "астанинский формат" (успешную серию переговоров между Анкарой, Тегераном и Москвой об урегулировании в Сирии - ред.). Как? Дать Турции чуть больше, чем ей обещали Россия и Иран, тем самым вбив клин между союзниками.

Что делать нам? В конце октября в Женеве должно состояться заседание Конституционного комитета Сирии. Он запущен в рамках "астанинского формата" и определит будущее государственное устройство Сирии и права ее этнических групп, включая курдов. Задача России - не позволить никому сорвать этот процесс и стравить Москву и Анкару. При этом важно и не показывать слабость, полностью прогнувшись под требования Турции "оставить весь Курдистан за ней". Задача не из простых, но, уверен, в Кремле прекрасно оценивают ситуацию и понимают все риски.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Онур Синан Гюзалтан, колумнист газеты "Айдинлик", специалист по международному праву и внешней политике Турции: "Эта операция вполне легитимна".

- Военная операция Турции на севере Сирии в полной мере легитимна. И будет проводиться не "с разрешения США" а, наоборот, вопреки их позиции. Заявление Трампа об уходе из этого сектора последовало по настоянию Турции. Хотя сейчас американцы и пытаются выставить это как "свою добрую волю по отношению к Анкаре". При этом из Сирии они отнюдь не вышли. И, более того, подтянули лояльные себе террористические группировки на линию Айн-эль-Араб - Эт-Телль-эль-Абьяд [местность на границе с Турцией примерно "посередине" северной Сирии - ред.]. Тем самым американцы пытаются контролировать воздушное пространство, где будет действовать турецкая армия.

Действия Турции направлены лишь против "Курдской рабочей партии" (РКК), "Отрядов народной самообороны" (YPG) и других террористических организаций, действующих в данной местности [вопрос о том, является ли РКК "террористической группой" дискуссионен и оспаривается в ряде источников - прим. ред.], но ни в коем случае не против мирных жителей.

Хочу также напомнить, что в 1998 году между Дамаском и Анкарой было заключено Аданское соглашение [турецко-сирийский договором о взаимной безопасности - ред.], где Дамаск, как и Анкара, признает РКК террористической организацией и запрещает ее на своей территории. Полагаю, все будет куда проще, если Турция и Сирия восстановят контакты по этой линии и вернуться к духу Аданских соглашений.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570570500
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