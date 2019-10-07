 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему непобедимый Тамерлан повернул вспять от русских границ в 1395 году
00:37 09.10.2019

В 1395 году непобедимый полководец Тамерлан отправился походом на Русь. Это могло закончится плачевно для Руси в целом и для нас с вами в частности. Судьба Руси висела на волоске. Победил бы Тамерлан - Русь превратилась бы в пепелище. Проиграл бы Тамерлан - Русь бы отошла к Литве и мы бы никогда не выросли в Российскую империю.

Чтобы лучше понять, какая угроза нависла над молодым Московским княжеством и Русью в целом, давайте рассмотрим подробнее, кто же такой Тамерлан и что за империю он создал.

Тамерлан (или Тимур, как звали его соплеменники) сыграл огромную роль в истории Средней и Западной Азии. В армии его обожали. Тамерлан считался дальновидным лидером и талантливым военачальником. Тамерлан не принимал эмоциональных решений – все логично, по расчету. Это и стало причиной, почему человек, который не был потомком Чингисхана, стал самым ярким полководцем за всю историю Монгольской империи.

Тамерлан был, как сказали бы сейчас, крутым качком для своего времени – мускулистым и подтянутым. По силе превосходил большинство бойцов. Исследование останков и дальнейший генетический анализ показал, что ростом он был 172 см (чуть выше среднего для своего века). Принадлежал южносибирской расе. Аналогичный геном чаще всего встречается у современных казахов и киргизов. Любопытно, но несмотря на то, что умер он в 68 лет, его скелет и череп лишены серьезных возрастных изменений. В 68 лет биологический возраст Тамерлана не превышал 50 лет!

Тамерлан был ранен на правую ногу, из-за чего его прозвали "Хромец". Но это ничуть не мешало ему до конца своих дней оставаться сильным воином.

Империя Тамерлана растянулась на 4,4 млн квадратных метров и охватила Иран, Кавказ, Афганистан, большую часть Средней Азии и т д. На ее территории проживало свыше 40 млн человек. Фактически, половина населения всего тогдашнего мира!

Русь, которая к тому моменту, по сути, сжалась в Московское княжество, была не самым лакомым куском. Поэтому захват Руси с последующим ее контролем – это трата сил и времени и не входила в планы Тамерлана.

Почему тогда вообще Тамерлан пошел на Русь, ведь география его интересов совсем другая? У Тамерлана вышла крупная ссора с ханом Тохтамышем. Тамерлан с ним сильно дружил и помог Тохтамышу возглавить Золотую Орду. Но бывший друг, как это часто бывает, собрав армию стал разорять земли Тамерлана.

В 1395 году Тамерлан разгромил армию Тохтамыша, который скрылся в русских землях. Тамерлан бы запутался, рыская в поисках бывшего соратника в русских лесах и он, степной боец, прекрасно это понимал. Поэтому, вместо того, чтобы гоняться за армией Тохтамыша, Тамерлан решил нанести удар по его ресурсной базе – Руси. По сути, главным источником дохода для Тохтамыша была дань, которую он взимал с русских князей.

Тамерлан рассудил просто. Он уничтожит ресурсную базу Тохтамыша и войска сами от него разбегутся. Ну или сдадут своего бывшего хана Тамерлану.

Тамерлан привел к нашим границам 400 тысяч бойцов. У нас по всей Руси жило чуть больше 2 млн человек, а боеспособных и опытных в обращении с оружием набралось бы лишь несколько десятков тысяч.

Тамерлан – суровый полководец, он дотла разорял города и полностью истреблял население. Не то, что он был маниакально жесток. Это он считал единственно верной тактикой. А человеколюбия и связанным с ним переживаниям Тамерлан был начисто лишен. Война – есть война, - считал легендарный полководец.

Могла ли Русь дать отпор? В 1395 году наша страна была в бедственном состоянии. Да, у нас был опыт побед над татаро-монголами – в 1380 году мы одолели врага в Куликовской битве. Но после этого мы получили разорительное нашествие Тохтамыша. К тому же, на Руси свирепствовала чума, которая выкашивала целые города и села.

История похода Тамерлана на Русь, слава Богу, очень краткая. Он вторгся в Рязанское княжество, разорил город Елец. И, постояв под Ельцом две недели, неожиданно вернулся в свою столицу - Самарканд.

Не повернул бы Тамерлан назад – ничего хорошего Руси ждать бы не пришлось. В 1395 году у Руси не было достаточно сил, чтобы дать отпор грозному полководцу. Даже если – в самом фантастическом сценарии – Русь смогла бы устоять в войне с Тамерланом, она бы не стала прежней. С подмогой русским князьям шел литовский князь Витовт, которого позвал Тохтамыш. И если бы объединенная армия отбилась от Тамерлана, именно Витовт возглавил бы Литву, Новгород и Московское княжество, став единым правителем трех славянских держав. И, в любом случае, Россию в текущем виде и статусе мы бы точно не увидели никогда.

Что же спасло нашу страну?

Историки до конца не знают, чем руководствовался Тамерлан, когда резко повернул назад. Они выдвигают главную причину – новость о восстаниях в стране. Малые покоренные народы регулярно бастовали против владычества Тамерлана. Мог ли из-за этого полководец развернуться? Да легко! Русь не была стратегически важным объектом. А на разгромленного Тохтамыша он уже и не так сильно злился. Спустя 10 лет он, вообще, снова будет мирно беседовать со своим бывшим врагом.

Вторая причина – это уже лично мои домыслы, а не историков. Поэтому вы вправе с ними не соглашаться. Здесь спасла наша дипломатия. Глава Руси князь Василий не спешил вывести войска, а отправил к Тамерлану послов с дарами. Также поступили и некоторые другие князья. Если бы выстроились в ряды обороны – точно бы спровоцировали Тамерлана на атаку и зачистку всей территории. А тут – без боя принесли дары, не вызвав агрессию. Лояльности врагу Тамерлана – Тохтамышу – также не продемонстрировали. Зачем тратить силы и громить их, тем более дома в Самарканде неотложные дела. Логичная версия? Вполне.

Ну и православные христиане добавят тут третий аргумент. 26 августа 1395 года, когда Тамерлан повернул назад, в Москву привезли образ Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Эта икона – подарок из Византии, срисована с икон, написанных евангелистом Лукой. И тех пор икона почитается, как чудотворная и считается покровительницей Москвы. Сейчас икона хранится в храме-музее при Третьяковской галерее.

Привезли икону и тут же - перемирие. Совпадение? Возможно. Но слишком уж их много было в нашей истории. С другой стороны, вся наша история - это цепочка таких случайных событий, которая и привела к созданию мощного государства. Самого крупного на планете!

Источник - Популярная наука
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570570620
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