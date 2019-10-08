 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль ждет атак иранских беспилотников, - И.Субботин
00:42 09.10.2019

ЦАХАЛ всерьез встревожил удар по Saudi Aramco

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
8.10.2019

Израиль внимательно изучает характер атак, произошедших в ночь на 14 сентября на саудовскую нефтяную промышленность. Об этом сообщает местная пресса. По ее данным, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вскоре ожидают подобных нападений со стороны Ирана и лояльных ему сил против некоторых объектов на территории еврейского государства. Опрошенные "НГ" эксперты обращают внимание на высокий уровень координации сентябрьских диверсий, но видят риски по-разному.

В ЦАХАЛ изучают, как защитить Израиль от потенциального нападения в "саудовском" стиле. Израильский "13-й канал" приводит мнение одного из старших офицеров о "впечатляющих возможностях", которые продемонстрировали иранские силы в прошлом месяце. "Они (атаки в ночь на 14 сентября. – "НГ") получили высокую оценку, слишком высокую", – говорит собеседник канала, однако отмечает, что еврейское государство не допустит таких же действий в своем отношении. Израиль, по его словам, оценивает угрозы "очень информированным и очень сбалансированным образом". "Армия готова к развитию любых сценариев на севере", – утверждает источник "13-го канала", представляющий израильское оборонное ведомство.

Израильские специалисты, допущенные к находящимся в Саудовской Аравии остаткам беспилотников и ракет, которые были применены в ночь на 14 сентября, впервые предположили, что подобная диверсия против Израиля будет предпринята не откуда-нибудь, а из западных районов Ирака. В этой граничащей с Ираном стране действуют иррегулярные шиитские формирования, которые, по распространенному мнению, напрямую связаны с иранскими спецподразделениями. В их числе – Силы народной мобилизации (СНМ), которые также носят название "Хашд аш-Шааби". Есть ли у них подобные ресурсы – спорный вопрос, но в ЦАХАЛ обращают внимание на то, что примененные 14 сентября ракеты и беспилотники летели на небольшой высоте, а это затрудняет их обнаружение.

В разговоре с "НГ" израильский политолог, глава проекта общественной дипломатии Евро-азиатского еврейского конгресса Ариэль Бульштейн подтвердил, что атаки на саудовские нефтяные объекты до сих пор вызывают обеспокоенность еврейского государства. "Нападение оказалось весьма эффективным и тщательно спланированным, что стало сюрпризом не только для самой Саудовской Аравии, но и для разведсообщества других стран Ближнего Востока", – говорит эксперт. "Сценарий, подобный саудовскому, рассматривается и военным ведомством, и политическим руководством – для того, чтобы не дать иранским аятоллам повторить его во второй раз, уже с Израилем", – отметил Бульштейн.

"Было бы удивительно, если бы израильское военное руководство не предприняло попытку проанализировать опыт нападений на объекты нефтеперерабатывающей структуры Саудовской Аравии, – заявил "НГ" старший преподаватель департамента политической науки НИУ "Высшая школа экономики" Григорий Лукьянов. – Это беспрецедентная военная акция по уровню исполнения и по степени нанесенного урона. В ней виден новый способ нанесения удара по противнику, кто бы за этим ни стоял. Если сведения о комбинированном характере атаки подтверждаются, то достичь такого уровня согласования и координации еще никому на Ближнем Востоке не удавалось. Пока никто из региональных держав не обладал таким техническом опытом".

Впрочем, аналитик сомневается в том, что подобные атаки возможны в ближайшей перспективе – против Израиля.
"Нападения в Саудовской Аравии укладываются в одну линейку провокационных событий, имевших место в регионе Персидского залива, начиная с весны этого года, – считает Лукьянов. – После нападений на нефтяные танкеры в Ормузском проливе это – сопоставимое по произведенному характеру действие. Речь идет не столько о нанесении серьезного материального вреда, сколько о демонстрации новых видов вооружения, способности их применять и стремлении спровоцировать конфликтную ситуацию". Эксперт считает: пока Иран не заинтересован в проведении столь мощных акций против Израиля, потому что с его стороны может последовать куда более мощный удар. Потенциальный ответ, убежден Лукьянов, может быть губителен для всей хрупкой системы безопасности и баланса на Ближнем Востоке.
В разговоре с "НГ" докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани также отмел возможность прямого удара по израильским объектам в том стиле, в котором был атакован саудовский нефтепром.

"По оценке Тегерана, внутренние проблемы, с которыми сейчас сталкивается Нетаньяху (премьер-министр Израиля. – "НГ"), в том числе обвинения в коррупции, новые слушания и растущее недовольство его возможным руководством коалиционным правительством, поставят его в такое положение, в котором он сурово ответит на одностороннее нападение, – убежден аналитик. – Израиль будет использовать любую атаку (против себя. – "НГ") для уничтожения жизненно важных целей в удерживаемых СНМ районах Ирака, иранских объектов в Сирии или целей в Ливане, что менее вероятно, учитывая риск эскалации". Эксперт полагает: гарантий, что ракеты способны пробить израильскую систему "Железный купол", нет, а вот к саудовской Patriot есть свои законные вопросы.
Однако ситуацию, по мнению Рамани, может легко изменить упреждающий израильский удар в секторе Газа, в Ливане, на юге Сирии или в Ираке. "В случае этого сценария, при ясном понимании, что это ответный удар, Иран может передать технологию баллистических ракет одному из своих посредников, – рисует эксперт перспективу возможного обострения. – Также важно не исключать возможного удара хуситов (йеменских повстанцев. – "НГ") по Израилю". Хуситов также считают ставленниками Ирана. Но аналитик признает: этот вариант – более сложный, потому что это означало бы втягивание Израиля в йеменское болото. "Stratfor, крупнейший консультант по геополитическим рискам, взвешивал перспективы нанесения Израилем ударов по Йемену и Ираку в прошлом году, и были слухи, которые в конечном итоге оказались необоснованными, что Израиль готовился к угрозе из Йемена", – обращает внимание аналитик.

Источник - ng.ru
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