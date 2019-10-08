 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Правящий класс в США деградирует. Американское Политбюро идет по пути КПСС, - А.Халдей
00:48 09.10.2019

Незаметно для самого себя правящий класс в США деградирует. Снижается его уровень интеллекта, способность мыслить масштабно, предвидеть последствия от принимаемых решений. Возможности государства США в любых руках способны быть грозным оружием, но руки становятся все более трясущимися, а мозги все более примитивными

И это действительно так: если бы не сердечный приступ, окончившийся операцией на сердце, Берни Сандерс был бы еще о-го-го. Показал бы всем, что старые кони хоть и глубоко не пашут, но борозды не портят. Есть еще порох в пороховницах. В свои 78, если его не прижать в тихом месте к теплой стенке, он вполне мог бы выйти на старт президентской гонки рядом с 73-летним Трампом, подвинув скомпрометированного 76-летнего Байдена.

Вообще вся эта юношеская сборная США по политическому многоборью смотрится очень даже задиристо. Если бы 71-летняя Клинтон не начала спотыкаться и заговариваться, она тоже была бы вполне себе ничего в качестве президента. 70-летняя Элизабет Уоррен в этой компании смотрится и вовсе гимназисткой.
Состав американского Политбюро напоминает старый советский фильм "Старики-разбойники". Там герои очень не хотели уходить на пенсию, и потому сами совершили кражу картины из музея, чтобы потом, найдя ее, остаться на работе. Одна проблема: герои фильма были на 10 лет моложе, чем наши нынешние американские аксакалы и аксакальши. И даже в этом возрасте они уже не годились руководить отделением милиции. Почему?

Не просто потому, что в 60 лет уже не тот тестостерон и не та работоспособность. Не та агрессивность и не та цепкость. Дело в том, что любой врач знает: в этом возрасте уже вовсю развивается гипертония. И там, где скачки давления, там непременно вызревает возрастная энцефалопатия. Это такое нарушение кровоснабжения головного мозга, при котором начинается старческая деменция. В просторечии - старческое слабоумие.

И в 70 с лишним все эти процессы уже обычно вполне диагностируются и цветут пышным цветом. Ведь сосуды повреждаются везде, не только в сердце, но и в мозгу. И если в этом возрасте велики риски инфаркта и инсульта, то нельзя забывать и про энцефалопатию с деменцией.
От этого никуда не уйти, недаром говорят: "Старый - что малый". Впадение в детство - яркий признак поведения человека в таком возрасте. У кого-то это развито в большей степени, у кого-то в меньшей, но никто этих процессов не минует, как бы он ни бегал трусцой и ни выглядел молодцом. Возраст свое берет, как ни сопротивляйся. Это биология.
Какой Сталин ни был умный, а совершил тяжелейшие ошибки под конец жизни. Это привело к серьезному политическому кризису, от которого СССР так и не оправился и через 40 лет погиб. Собственно, своей жизнью заплатил и сам Сталин. Будь он моложе, он бы сумел такого не допустить.

Празднование 1 Мая на Красной площади. На трибуне Мавзолея Леонид Ильич Брежнев, Николай Александрович Тихонов и Константин Устинович Черненко. 1982
В СССР после Олимпиады-80 появилась шутка о том, что появился новый вид спорта - заезды на катафалках. Брежневское Политбюро превратилось в дом престарелых, где страной руководили из реанимации. Последний такой руководитель уже в постперестроечной России часто работал с документами и имел крепкое рукопожатие, но обмануть старость этим фокусом не удалось. Чем больше Россией правили старики, тем больше она приближалась к краю пропасти.

На краю политической могилы Борис Ельцин успел сделать главное - передать власть молодому Владимиру Путину. Путин, каким бы он ни был мягким, железной рукой подавил "семибанкирщину" и задавил в Чечне ваххабитский интернационал. Началась трансформация системы власти, постепенно отыгрывались все проигранные моменты. "Война - дело молодых", - пел Цой и был полностью прав, ибо зрел в корень.

Инаугурация. Владимир Путин, Борис Ельцин. 7 мая 2000
Сейчас созданная в 2000-е система работает по инерции, и Путину достаточно лишь корректирующих воздействий. Надо сказать, что в России управленческая элита намного моложе американской. Ключевым политикам едва за шестьдесят или пятьдесят с небольшим. Они в целом лет на 10−20 лет моложе американских "партнеров".
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В России у власти другое поколение. И в этом одна из причин, почему США, у которых на руках все козыри, Большую игру проигрывают, а Россия почти без козырей постепенно выравнивает ситуацию. Акела стал стар и все чаще промахивается на охоте.
Геронтократия - это власть стариков. Неслучайно в древности старики занимали посты старейшин, советников, но никогда не были вождями племени. Военные походы и тяготы войны старикам уже не по силам. А современная политика - это непрерывная война, и такая война, какой раньше человечество вовсе не знало.

Если видеть, что политика США и России - это один сплошной военный поход, то понятно, как важен возраст высшего комсостава. Перегрузки войны нельзя вынести, полдня работая с документами, а полдня принимая капельницы. Американские правители стали слишком стары, чтобы управлять Империей. Они еще могут выиграть битву, но уже не могут выиграть войну.
Америка обладает колоссальным потенциалом аппарата управления. По сути дела, именно на его плечах и лежит тяжелая ноша сохранения государственности. Именно они демпфируют все ошибки, совершаемые в США президентами. Но от перегрузок любой амортизатор когда-то ломается, и наступает усталость металла. Дефекты накапливаются постепенно, и их количество переходит в качество.

Незаметно для самого себя правящий класс в США деградирует. Снижается его уровень интеллекта, способность мыслить масштабно, предвидеть последствия от принимаемых решений. Возможности государства США в любых руках способны быть грозным оружием, но руки становятся все более трясущимися, а мозги все более примитивными.
8 октября 2019
Александр Халдей

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570571280
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