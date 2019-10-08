Китай прокладывает путь в Персидский залив, - В.Скосырев

00:55 09.10.2019

Владимир Скосырев

8.10.2019



Стратегия Пекина предусматривает строительство военной базы в Пакистане



Премьер-министра Пакистана Имрана Хана встречали в Пекине со всеми полагающимися почестями. Фото Reuters

Премьер-министр Пакистана Имран Хан проводит в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и главой правительства Ли Кэцяном. Хотя китайцы называют Исламабад "союзником в любую погоду", они недовольны тем, что партнер не оплачивает долги их компаниям, строящим заводы и инфраструктуру. Но в свете экономического кризиса в Пакистане у гостя нет иного выхода, как просить об увеличении инвестиций и помощи. В обмен ВМС КНР получат право использовать пакистанские морские порты.



Как передает Reuters, глава правительства Пакистана обсуждает с китайскими лидерами двусторонние экономические связи и Кашмир, на обладание которым претендуют Индия и Пакистан. Положение там резко обострилось после того, как Дели упразднил из Конституции особый статус, которым пользовался штат Джамму и Кашмир, где большинство населения – мусульмане.

Имран Хан развернул на международных форумах пропагандистскую кампанию с целью добиться осуждения Индии за то, как она обращается с кашмирцами. Посол Индии был из Пакистана выслан, торговля между двумя странами приостановлена.



У Китая, как и у Пакистана, тоже есть территориальные разногласия с Индией в Кашмире. Китай занял малонаселенную зону высоко в горах и проложил там шоссе в Пакистан. Индийцы говорят, что Китай оккупировал часть принадлежащей им территории. Неудивительно, что в пакистано-индийском споре Пекин встал на сторону Пакистана. КНР назвала решение Дели об отмене особого статуса неприемлемым.

Напомним, что в феврале террорист-смертник, связанный с пакистанскими исламистами, врезался на машине в колонну автобусов с индийскими пограничниками. 30 из них погибло. Дело дошло до воздушных боев между ВВС двух стран.



Как отмечает журнал National Interest, в Индии и Пакистане есть политики, нагнетающие националистические страсти. Не может ли это вылиться в ядерную войну? 10 ученых в США провели расчеты, каковы могут быть последствия. Их вывод – в обеих странах погибнет 125 млн человек.

В ходе проходящих в Пекине переговоров пакистанцы и китайцы пытаются разрешить целый комплекс вопросов. В беседе с "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Наталья Замараева отметила: "Пакистан для Китая – стратегически важный партнер. Через эту страну Китай строит дорогу из Синьцзяна, северо-западного региона Поднебесной, к Персидскому заливу. На берегу Индийского океана китайцы возводят в Гвадаре военно-морскую базу. А Пакистан переживает экономический кризис, не хватает валюты для оплаты долгов по внешним заимствованиям. Там пришли к выводу, что на экономическую помощь со стороны США рассчитывать нечего. Поэтому ставка сделана на Китай, который поможет оживить экономику, увеличив инвестиции в так называемый Китайско-пакистанский экономический коридор".



Это знаковый проект в рамках китайской инициативы "Один пояс – один путь". Однако Китай недоволен тем, что пакистанские структуры, получившие средства от китайцев, просрочивают платежи или вообще не платят. Китай не предоставил Пакистану финансовую помощь в 2018 году и весной 2019-го. Поэтому Исламабад был вынужден обратиться к ОАЭ и Саудовской Аравии.



"Фактически Исламабад был поставлен Китаем если не на колени, то в состояние экономической зависимости. И в таких условиях пакистанские власти были вынуждены предоставить китайским компаниям беспрецедентные налоговые льготы. О том, как дальше развивать сотрудничество, и идут переговоры в Пекине", – заключила Замараева.



Как передает агентство Bloomberg, Пакистан был одним из главных бенефициаров инициативы "Пояс и путь". Благодаря ей улучшилась инфраструктура, но пакистанцы все глубже залезали в долги. Первая часть программы выполнена, а вторая фаза стартовала с замедлением. В июне прямые инвестиции Китая по сравнению с июнем прошлого года упали на 77%.



Долговые проблемы вынудили правительство Пакистана просить средства у Международного валютного фонда. В результате пришлось отказаться от некоторых проектов. В следующие три года страна должна будет заплатить Китаю по долгам вдвое больше, чем МВФ.