На выборах в парламент Косова победили ультра-правые-албано-нацики движения "Самоопределение" Альбина Курти

05:21 09.10.2019

Ультраправые победили на выборах в парламент непризнанного Косова

8 октября 2019,



На досрочных парламентских выборах в самопровозглашенном Косово победило ультраправое движение "Самоопределение" Альбина Курти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) непризнанного образования.

За ним следует умеренный Демократический союз Косово экс-премьера Исы Мустафы, с которым "Самоопределение" собирается образовать коалицию.

Демократическая партия Косово действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи заняла третье место и объявила о переходе в оппозицию.

По данным ЦИК, явка на выборах превзошла показатель парламентских выборов двухлетней давности, составив 43,22%. В населенном сербами северном регионе Косова явка составила 49,7%.



Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово состоялись в воскресенье, 6 октября. Голосование велось на 2547 избирательных участках. ЦИК зарегистрировала 1,938 млн избирателей.