 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция выдвинула сирийским курдам ультиматум
05:36 09.10.2019

Текст: Антон Никитин

Руководитель управления администрации президента Турции по связям с общественностью Фахреттин Алтун обратился к сирийским курдам, предложив им сдаться под угрозой наступления турецкой армии и боевиков так называемой Сирийской свободной армии (ССА) на подконтрольные курдам территории Сирии.
Представитель администрации президента Турции обратился к сирийским курдам, отметив, что "они могут либо сдаться, либо мы [Турция] остановим их попытки пресечь наши усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России)", передает ТАСС.

"Военные Турции совместно с Сирийской свободной армией в самом скором времени пересекут границу Турции и Сирии", – подчеркнул турецкий чиновник.
Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии.

В понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции на севере Сирии. После этого ВВС Турции нанесли удар по штабу курдов на северо-востоке Сирии, а турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов в Ракке.
Во вторник в Пентагоне объявили, что вывели американские войска из района предполагаемого наступления Турции в Сирии. В тот же день сирийские курды выразили готовность начать диалог с Дамаском и Москвой.

Источник - vz.ru
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