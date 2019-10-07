В России ограничили прием мигрантов на работу

05:38 09.10.2019

08 октября 2019 - Евгений Денисенко



Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год. "Принятые решения нужны для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке", - отмечается в соответствующем постановление кабинета министров РФ.



Наибольший допустимый уровень занятости мигрантов определен для строительной отрасли - 80 процентов общей численности работников. Правда, данная норма не распространяется на Москву, Бурятию, Амурскую область, а для Дагестана составит 50 процентов.

Сохранена действительная для 2019 года норма в 50% для сферы выращивания овощей, но в отличие от текущего года, в 2020-м она будет распространяться на всю территорию России. В 2019-м исключения составляли Астраханская область и Приморский край.

Для занимающихся автомобильными пассажиро-и грузоперевозками допустимая доля составит 26 процентов, в области спорта - 25. При этом иностранцы по-прежнему не могут заниматься розничной торговлей в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках, иной торговлей вне магазинов, палаток и рынков.

Коснутся ли все эти ограничения трудовых мигрантов из стран-членов Евразийского экономического союза, к числу которых относится Кыргызстан, не разъясняется.