Турки или курды? Трампа обвинили в предательстве союзников, - "НГ"

05:51 09.10.2019

Президента США обвинили в предательстве союзников



В Конгрессе призывают Трампа не отказываться от поддержки сирийских курдов

Геннадий Петров



Заявляя о выводе солдат из Сирии, Дональд Трамп поддерживает имидж политика, выполняющего свои обещания.

Намерение Турции провести военную операцию в Сирии создаст серьезные проблемы для Дональда Трампа. Демократы обвиняют его в предательстве: в намерении "отдать Анкаре" американского союзника – курдскую группировку "Демократические силы Сирии" (ДСС).



Критику со стороны оппонентов вызвало заявление Белого дома о том, что американские солдаты будут выведены с северо-востока Сирии, где турецкие войска собираются провести свою операцию. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала президента "отменить это опасное решение". По ее словам, вывод войск накануне турецкой операции против курдских союзников Вашингтона продемонстрирует всем друзьям США, что американцы "более не являются надежными партнерами".



Противники решения Трампа есть и в рядах его однопартийцев. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил о том, что "поспешный вывод" американских войск из Сирии сыграет на руку "России, Ирану и режиму Асада". Сенатор-республиканец Линдси Грэм пошел еще дальше и заявил о необходимости в случае турецкой операции против сирийских курдов ввести ограничительные меры против Анкары, в числе которых приостановка ее членства в НАТО. По его словам, уже готовится соответствующий двухпартийный законопроект.



С угрозами в адрес турок выступил и сам Трамп. В эфире телеканала Fox News он пообещал Анкаре "большие неприятности", если кто-нибудь из 50 американских солдат, находящихся на северо-востоке Сирии, будет убит или ранен. Таким образом, турецкая операция в регионе не начнется до полного вывода американских войск оттуда. Когда он произойдет, пока неясно.



Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, США пока не уведомили Россию о выводе американских войск. "Вы знаете, что были разные заявления о выводе войск из различных частей мира, которые не находили своего подтверждения. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем за развитием ситуации", – цитирует РИА Новости Пескова.



Между тем само вторжение в курдские регионы с целью создания зоны безопасности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал еще 5 октября. О первом турецком авиаударе по базе ДСС сообщил 7 октября ливанский телеканал Al-Mayadeen. Показательно, что атака произошла за день до того, как Великое национальное собрание (парламент) Турции должно было на своем заседании продлить мандат турецких военных на ведение операций в Сирии и Ираке. Таким образом, Эрдоган рассматривает атаку на позиции курдов как дело решенное и не намерен от нее отказываться, несмотря на позицию американских конгрессменов.



Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с "НГ" отметил, что американские политики, реагируя на операцию Турции против курдов, руководствуются своими интересами, имеющими отношение к избирательной кампании – 2020. "Демократы действуют против Трампа по принципу: если он сказал одно, надо сказать противоположное. Если он заявил о выводе американских войск из Сирии, надо критиковать это решение, выставить президента некомпетентным и несостоятельным руководителем", – сказал он.



В свою очередь, Трамп, по мнению Васильева, поддерживает имидж политика, выполняющего свои обещания. Действующий президент говорил о необходимости вывести американские войска из Сирии в ходе предвыборной кампании 2016 года. Кроме того, Трамп руководствуется интересами государственного бюджета. "Бюджетный дефицит в США составляет 984 млрд долл. У государства нет столько денег, чтобы разбрасываться миллиардами на войну в Сирии. Поэтому администрация Трампа ищет, где можно сэкономить", – полагает эксперт.



Трамп фактически дал санкцию на турецкую операцию в Сирии, в том числе для того, чтобы наладить отношения с Эрдоганом и получить тем самым дополнительные выгоды для американской экономики. Как считает Васильев, на Трампа большое впечатление произвела активизация контактов Москвы и Анкары в области торговли оружием, в частности покупка турками российских комплексов С-400.

По мнению эксперта, американских санкций против Турции не будет, даже если Грэму удастся получить поддержку в Конгрессе. Ведь последнее слово в вопросе, наказывать или нет ту или иную страну, принадлежит исполнительной власти. Таким образом, президент США имеет возможность затормозить введение санкций.



Вместе с тем Васильев предостерегает от попыток трактовать действия США как отказ от сотрудничества с ДСС. "Операция поддержки курдов финансируется по секретным статьям Пентагона. Не исключено, что с выводом американских войск во взаимоотношениях ДСС и США ничего реально не изменится. Может быть, по линии секретных мероприятий американцы курдов не бросят. Кроме того, возможно, что ДСС будут поддерживать вопреки распоряжению Трампа", – считает эксперт.