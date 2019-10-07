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Афганская ЦИК не может подсчитать голоса и откладывает оглашение итогов ПрезВыборов
09:41 09.10.2019

Объявление итогов президентских выборов в Афганистане может быть отложено
Объявление предварительных итогов президентских выборов в Афганистане, которое планируется осуществить менее чем через две недели, может быть отложено, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
Об этом СМИ сообщил сотрудник Независимой избирательной комиссии (НИК) Мохаммад Абдулла
Как сообщалось ранее, после проведения выборов 28 сентября началась передача в центральный офис НИК информации с биометрических устройств, посредством которых осуществлялась регистрация избирателей.
По официальным данным, всего в базу данных должна поступить информация с 26 568 устройств - по одному на каждый избирательный участок. Мохаммад Абдулла заявил, что на данный момент собраны предварительные данные с 22 400 устройств и окончательные – с еще 14 тысяч.
Изначально предполагалось, что по окончании голосования данные в тот же день поступят в базу через интернет. Однако до сих пор сбор информации с устройств незавершен. Глава секретариата НИК Хабиб ур-Рахман Нанг объяснил возникшую проблему неполадками с Интернет-соединением. В итоге сами устройства были доставлены в Избирком из различных районов страны.
"Это несложная задача – прокомментировал он процесс перевода данных в единую базу. – Более 26 тысяч биометрических устройств были получены комиссией 5 октября. Мы получили устройства только три дня назад".
Между тем афганские обозреватели также обращают внимание на чрезмерно долгий срок переноса информации – для осуществления подобной процедуры с одним биометрическим устройством требуется около часа.
По плану НИК, предварительные итоги выборов планируется объявить 19 октября, а окончательные – 7 ноября, но в связи с техническими проблемами процесс подсчета голосов также может затянуться.
Стоит отметить, что среди политиков и кандидатов в президенты высказываются опасения, что команда президента Гани, будет тянуть время, искать повод для того, чтобы ссылаясь на технические проблемы, попытаться заставить избирком принять также не биометрические голоса.
По мнению экспертов, только таким способом непопулярный сегодня в народе действующий глава страны Гани сможет одержать победу.

Источник - АфТАГ
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